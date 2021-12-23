正在新加坡訪問的德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）海軍中將表示中國的海軍軍力正在呈「爆炸性」擴張，令人擔憂。圖為德國海軍巴伐利亞號巡防艦（Frigate Bayern）。示意圖／擷自維基百科，民報合成

伴隨德國海軍巴伐利亞號巡防艦（Frigate Bayern）正在新加坡訪問的德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）海軍中將星期三（12月22日）表示，中國的海軍軍力正在呈「爆炸性」擴張，令人擔憂。他呼籲北京遵守基於規則的國際秩序。

薛恩巴赫是在新加坡接受美國廣播公司消費者新聞與商業頻道（CNBC）「亞洲財經論談」（Squawk Box Asia）節目專訪時作上述表示的。

外界曾經用「下餃子」比喻中國近年來大規模擴建海軍艦艇的速度。薛恩巴赫更坦言，中國擴充海軍軍力速度之快，每4年就建造一支法國海軍的規模。

「我可以理解中國政治領導人……現在會說，『我們需要一支大海軍，我們需要一支藍水海軍』……當然囉，要增加實力，」薛恩巴赫說。

「問題是他們是否能融入基於規矩的國際秩序。」

德國海軍巴伐利亞號巡防艦穿越南中國海之後於星期一抵達新加坡訪問。巴伐利亞號也是近20年來首艘穿越南中國海的德國軍艦。

德國海軍艦艇上一次穿越南中國海是在2002年。

巴伐利亞號巡防艦於今年8月初從德國本土威廉海軍基地出發，前往印太海域執行長達半年的巡邏和部署。該艦經過三個多月的航行，於11月初抵達日本訪問，除了與日本海上自衛隊舉行多次海上聯合演練外，還參與了由日本主導的「ANNUALEX-2021」多國海上聯合軍事演習。參加此次大規模海上軍演的國家包括美國、澳大利亞和英國。

巴伐利亞號巡防艦在星期一抵達新加坡之前，除了停靠和訪問日本外，還曾訪問了巴基斯坦、澳大利亞、關島和韓國。

中國海軍軍力的迅速膨脹引起美國及其歐洲和亞洲盟國越來越大的擔憂。CNBC引述美國國防部最新發布的年度《中國軍力報告》稱，中國已經成為世界最大的造船國，而且造船所需的技術和材料幾乎全部自給。美國國防部預計中國正在建造的第2艘國產航母將於2024年入役，而到了2020年代中期，中國海軍服役的潛水艇多達65至70艘。

美國非常擔心中國海軍實力增強後在南中國海的動作。而與中國存在南中國海領海主權爭議的越南和菲律賓等國也對此感到憂慮。南中國海是世界上最繁忙的水道，但是中國聲稱擁有南中國海絕大部分海域的主權，並在幾年前在南中國海大肆建造人工島。

中國的主權聲索遭到其他國家以及海牙國際仲裁法庭一項判決的拒絕。

美國政府經常譴責中國在南中國海的侵略行徑。美國國務卿布林肯今年7月就曾表示，「基於規則的水上秩序在南中國海受到的威脅大於任何其他地方。」布林肯指責中國「持續脅迫和恐嚇東南亞沿海國家，威脅全球這一關鍵水道的自由航行」。

在德國前總理梅克爾（Angela Merkel）主政16年期間，德國一直在美中之間走鋼絲，一方面維持與其盟國美國牢固的戰略夥伴關係，另一方面卻又不願追隨美國對其最大的貿易夥伴北京採取強勢的對抗政策。

但是隨著歐盟因中國在新疆侵犯人權的指控而逐漸對北京採取強硬的政策，德國新政府對北京的態度也有可能轉趨強硬。

巴伐利亞號巡防艦這次前往印太地區部署，本來也想停靠上海訪問，但是德國政府通過多重管道與北京聯絡後，仍遭到中國政府的婉拒。

薛恩巴赫星期二在巴伐利亞號巡防艦上回答媒體提問時曾表示，該艦這次穿越南中國海，僅僅是「一道前菜」，德國將在亞洲進行「永久」部署。他表示希望，德國將從2023年起，在亞洲部署艦艇，甚至可能飛機。

薛恩巴赫在接受CNBC專訪時指出，「我們時隔19年之後再次前來察看戰場。」

「去年德國政府出台了印太指南，我們這次來就是第一步。下一步，可能，我希望我們能定時來，例如兩到三年來一次。」

巴伐利亞號巡防艦將在新加坡停留訪問至明年1月4日，然後在訪問越南、斯里蘭卡和印度後啟程返國，大約在明年2月底左右回到德國。