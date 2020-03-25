「陳永興人生七十」影音口述(十四)柯旗化是我的文化戰友，我也和他合作出版「台灣文化」.....

「在我接辦《台灣文藝》那段時間，我接到來自柯旗化老師的作品，當時他用筆名「明哲」發表，取其兩個孩子柯志明與柯志哲的名字當中各取一字而成。」

「我收到柯的稿一看就知這一定是政治犯所寫。因為其寫綠島坐牢的詩。」陳永興說：「我就刊其作品，柯也一直寄作品來，最後我循其寄送的高雄地址去找作者，一看是第一出版社，就是出版《新英文法》的出版社「柯旗化的厝」經由此而認識柯並變成很好的朋友。」

柯旗化是我的文化戰友，我也和他合作出版「台灣文化」。陳永興在接辦《台灣文藝》期間，遇到讓他最感慨的作家就是柯旗化。柯三次坐牢被關17年是很淒慘的故事。他和柯旗化變成好友後，才知柯坐牢時因看《台灣文藝》深受感動，而寫詩投稿…

※(50秒前導影音/音樂詞曲：柯旗化「自由的歌聲」/編曲：林二/演唱：邱垂貞

陳永興2017年曾在民報【專文】懷念文化戰友柯旗化老師。柯旗化老師坐過二次國民黨的黑牢，又延長感化，所以總共在監獄被關了17年，從師範大學畢業剛從事英語教學正值青春年華，就慘遭莫須有的連累，在228之後白色恐怖初期被捕入獄，第一次出獄後結婚組織家庭，過著心驚膽跳的受監控生活，卻又不幸遭受獄友牽連第二度被捕再被送進黑牢，柯旗化老師的冤屈無處伸張在綠島受苦刑期滿，竟然又被以不知悔改繼續感化為由，多關了兩年，總共17年的牢中歲月，剝奪了柯旗化老師人生最精華的中年時期，也讓柯旗化老師出獄後帶著受傷的心靈，在台灣社會尚未解嚴的氣氛下，過著充滿壓抑鬱鬱寡歡的苦悶日子。

※民報【專文】懷念文化戰友柯旗化老師(2017/12/8文/陳永興)

https://www.peoplenews.tw/news/c1be68dd-4635-42dc-9552-da392032cc80

「眾所皆知柯旗化老師的「新英文法」是台灣中學生，也是當時大家都讀過的重要的參考書，有柯旗化這個人但不知其是政治受難者」。陳永興指其在接辦《台灣文藝》期間，遇到讓他最感慨的作家就是柯旗化。柯三次坐牢被關17年。是很淒慘的故事。他和柯旗化結識變成好友後，才知道柯旗化坐牢時因為看到《台灣文藝》深受感動，因而用筆名「明哲」寫詩投稿。

陳永興指其在在開始平反二二八的那年。柯也寫詩「母親的悲願」並北上唸其作品。該「母親的悲願」描寫其朋友在二二八在岡山被殺，母親懷念孩子的心情。當時二二八演講會首場在台北日新國小，那是二二八發生的所在的國小。陳永興說：「柯旗化唸該首詩，讓我很感動。」

陳永興進一步指出，有段時間，他和柯合作出版一本書「台灣文化」，這本書係因為海外一些台灣人的作家想要出版「台灣文化」，但在台灣印較便宜，因柯有出版社，他因而聯繫柯，所以柯擔任發行人。

陳永興並說：「在我和柯來往時，曾發生一個讓我感慨，當然對我有衝擊但所幸圓滿的事」。當時有一天早上，他在台北的厝，柯七點多敲門來訪，柯一坐下就哭。「一個老人在我面前哭！我驚問柯老師發生甚麼事?」柯指其要來拜託一件事，就是他赴美的兒子打電話回來說要和外省人結婚。陳永興說：「這對柯老師是很大的打擊。」柯老師指其被國民黨關17年坐三次牢，他的兒子不知其心情。並指其千錯萬錯未在其赴美留學前交代他不能娶外省人。柯並說本來他認為這不需交代，因為他被國民黨抓去關，攏是冤獄。難到還需向孩子說明?陳永興說：「柯聽到其子要娶外省人，讓他感覺人生無望了。並指其被國民黨關不算失敗，但小孩要娶外省人，是失敗！因此要請我跑一趟美國，勸其子不要娶外省人。反之就要和其子斷絕關係。」

陳永興說：「我聽後，心情很沉重，也體會咱上一代受到二二八與白色恐怖被迫害與打擊的人的痛苦。」因此飛到美國。柯的兒子與其外省的結婚對象來接機，一看到他們，我講不出話來」。陳指其心內知道這個女孩也非將柯父抓去關的人，她只是普通家庭的孩子，說起來是無辜的。所以，他那次赴美的任務當然是失敗。

「柯未參加其子的婚禮，柯母疼子有去」陳永興指柯旗化一開始都是沉默拒絕接受。惟後來在其孫誕生後，柯母赴美抱其孫回台，柯旗化最後也接納。陳永興肯定柯旗化的兩個小孩很爭氣，一個在中研院，一個在台大都是學者都很優秀。他認為這個故事是圓滿的結局，但其過程讓人感受到咱上一代台灣人所受到那種無法表達的痛苦實在是永遠都在心底內。

陳永興認為柯老師人生的「最後一段」也是很坎坷。柯旗化很歡喜看到解除戒嚴，反對黨出來了，但他未看到扁執政就離開了。他認為柯老師如果有看到民進黨執政，至少台灣人有出頭天！對其是很大的安慰。

陳永興並舉柯旗化曾對我說：「其子指我們要化敵為友」但柯旗化指國民黨還騎在我們的頭頂上、踐踏我們時，其子要化敵為友，甚至化敵為親」陳永興說：「柯旗化如看到台灣人出頭天。台灣人做總統時，他可能就會認為外省人和咱同款大家都能平等生活在一起時，柯的怨嘆應該會沒有了，也不一定…」

陳永興說：「在我擔任高雄凱旋醫院院長時，柯最後晚年有點失智，來凱旋醫院就診，我有照顧他最後一段」。他對前輩柯旗化受難與勇敢理想的堅持及才情包含英文造詣文學等奉獻，深感敬佩！

陳永興推崇柯旗化是個善良的人，他舉例，有次台灣文藝被查禁，他深感內咎指是否其所寫的詩導致被查禁，所以要負擔該期損失，他則回不是啦，該是海外所寫的…..

柯旗化最後一本著作則用日文所寫的「台灣監獄島」該書描述坐牢不是在綠島而已，整個台灣島都是。後來其子將其翻成中文在告別式送給親友。

※民報/柯旗化用生命寫詩(文/莊金國 2014-03-17 )

該文轉載自《鹽分地帶文學》2012第41期。柯旗化出生於高雄左營，他的名字，取自母親盧美的故鄉旗山的「旗」、父親柯松木的故鄉善化的「化」，以示不忘本。豈料，立意單純的本名，竟也成為涉案的佐證，辦案人員在偵訊中泛指「旗化」就是想要換掉國旗之意，為叛亂的證據。主張臺灣獨立且被懷疑思想左傾而遭刑求與監禁，長達十七年。

柯旗化說：「台灣一定會獨立，為了要迎接台灣獨立的日子，我才活著」。

※最後一段是這麼寫的：柯旗化的詩，字句平實，細加咀嚼，可以從中品味出昇華為靈的意境。就像他的為人，一直予人不卑不亢的「人格者」印象。台灣自主精神如今面臨「散形」而岌岌可危，親炙其詩文，或能得到一些啟示。

https://www.peoplenews.tw/news/e39406a1-1d3e-47c0-b9d9-f161077c25fe

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