行政院長蘇貞昌今天指出，包含美日贈送的 199萬劑，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位。示意圖／擷自公視新聞影片

行政院長蘇貞昌今天指出，包含美日贈送的 199萬劑，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中約有100多萬劑國產疫苗。

蘇貞昌到立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢時，做了以上表示。

蘇貞昌表示，目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑的莫德納疫苗，將從明日起開始施打。上周五來自日本政府所捐贈的124萬劑AZ疫苗，也將在本周五完成檢驗封緘後開始配撥施打，另美國政府特別在前天（6月6日）由跨黨派議員來台宣布，將在捐贈疫苗首批序位中，提供給台灣75萬劑。

蘇貞昌表示，對於日本及美國政府相繼在疫情最艱困的時刻，即時伸出援手，台灣深感溫暖並表達最誠摯的感謝。他指出，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，相關施打順序將由指揮中心依據疫苗到貨情形，以及評估群體風險性，陸續配撥，政府也已做好大量施打疫苗的規劃及準備。

民眾黨立委高虹安詢問1000萬劑中，有多少國產疫苗？陳時中答覆說，其中約有100多萬為國產疫苗。