助產執業現況

根據衛福部護產人力管理系統目前健保特約助產所有十八家,助產所由助產師接生有七家,每年接生數不到一百位,以助產師(士)為主執登人數約一百七十九位。助產所也同時協助目前台灣僅有一大學助產研究所學生實習。

助產再生夢想不熄燈

一次偶然的機會專程拜訪南投小鎮的助產所,我很驚訝助產專業的生命力一直在,我看見偏鄉小鎮有助產師及一小隊熱誠年輕的助產學妹們,與我們分享助產專業發展的美麗與哀愁。助產師說:「能帶出一位就多一位有助產能力的專業助產人,可以協助母親新生兒孕產生命歷程中安全生產,而且擁有不可取代的母子初生觸動經驗。」她一步一腳印實踐助產力,她說:「雖然現在像鴨子划水般挺進,但只要有年輕助產人願意,我就可以再陪她們走幾年助產路。」

助產師倡議,助產教育如只學習照護能力,無法具備助產(協助順利生產)的專業臨床技能,「助產再生」的夢想會逐漸凋零式微。但這樣的論述似乎非主流,也未得到充分支持,因為很多人不會助產,很難理解為什麼「助產」對助產專業很重要,她作為一輩子的助產人,她說她的難過是在「助產專業能力」沒有傳承,她吃素發願希望「助產專業能力」不熄燈,助產專業力可以永續。

看著助產師堅定眼神,聽著助產師有限聲量,我想起Mother Teresa說過:「把你最好的東西獻給世界,反而會遭到責難。不管怎樣,還是要把你最好的東西獻給世界(Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.)。」

助產師開講

什麼是協助生產的臨床專業技能呢?助產師說:「專業可以讓生產的高風險變成低風險,如果沒有專業,即使低風險也會變成高風險。」行家說話,果然很經典。

助產師分享了一個案例:

3月13日,產婦來門診超音波掃描是ROA(右枕前位)胎位,子宮頸只開1公分,有不規則宮縮,雙頂徑10.0,頭圍是大頭。3月14日,14:15來所內待產,第四胎,子宮頸開3公分,先露部位約在-2(恥骨上方)還高,子宮頸厚度約50%,內診頭位偏右摸不到囟門,左下方懸空,羊水囊厚而明顯。因已是第四胎就收住院,開始間斷監測胎心音並指導擺位變換姿勢,協助產婦做膝胸卧式,目的是讓胎頭姿勢調位重新入骨盆。16:40頻率強度增加,內診是5公分,其他尚未進展,5點多我和另位助產師邊用晚餐,一邊輪流探房。18:50宮縮增強5~6分鐘一次,再內診卻摸不到頭,只觸到羊膜囊,整個懸空。立即做超音波檢查,結果是轉為臀位(LSA左骶前位),診察整個產道結構順產沒問題,我及其他兩位助產師就開始貼身照護,過程讓產婦夾花生球變換左右側卧。22:20,宮縮3~5分鐘,上產檯由其他兩位助產師輪流內診,子宮頸開8公分,先露部位已下到0~1,內診時破水,已摸到屁股溝,其中一位助產師說摸到右方有一軟軟的邊不知是什麼?先露部位是寶寶的陰囊,我們都會心一笑。23:10子宮頸全開,我們定位,一位主接,一位副接,另一位負責流動支援,備甦醒(氧氣)器及腹部固定胎勢,持續監測胎心音。23:51終於以臀位助產技巧,幫寶寶平安娩出,母子經驗肌膚之親,會陰一度裂傷,因傷口泌血先縫合,等一個小時開始出血,只得迫採人工剝離胎盤(鄧氏法娩出),出血量增加,子宮探查是收縮不良(軟),即時壓迫子宮,並給予子宮收縮劑,外加恥骨上方腹部冰敷壓迫,清除宮內血塊後,手感已有收縮後,下段仍收縮不良,手離開子宮,改以12片(10*10)的紗布連結放入壓迫止血,觀察1個半小時後取出,收縮良好也完全止血,血壓105/67,心跳69/分;胎兒體重3925克。這案例是正常胎位待產,卻於待產中轉位,緊急中由專業助產協助,讓沒有預期發生的高風險產程順利平安轉機,母子均安。從這案例分享,我理解了助產師對助產永續的語重心長。

助產專業發展反思

助產專業曾在歷史中完成了不可能的任務,助產前輩在窮鄉僻壤一步一腳印到家接生,如醫療奉獻獎得主洪寶帶助產師,一生接生近三萬多位新生兒,如何讓助產專業能力傳承,讓現在的偏鄉與未來婦女生產,連結助產專業發展的新里程碑是值得助產專業反思與努力的方向。

