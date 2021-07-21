助產執業現況

根據衛福部護產人力管理系統目前健保特約助產所有十八家，助產所由助產師接生有七家，每年接生數不到一百位，以助產師（士）為主執登人數約一百七十九位。助產所也同時協助目前台灣僅有一大學助產研究所學生實習。

助產再生夢想不熄燈

一次偶然的機會專程拜訪南投小鎮的助產所，我很驚訝助產專業的生命力一直在，我看見偏鄉小鎮有助產師及一小隊熱誠年輕的助產學妹們，與我們分享助產專業發展的美麗與哀愁。助產師說：「能帶出一位就多一位有助產能力的專業助產人，可以協助母親新生兒孕產生命歷程中安全生產，而且擁有不可取代的母子初生觸動經驗。」她一步一腳印實踐助產力，她說：「雖然現在像鴨子划水般挺進，但只要有年輕助產人願意，我就可以再陪她們走幾年助產路。」

助產師倡議，助產教育如只學習照護能力，無法具備助產（協助順利生產）的專業臨床技能，「助產再生」的夢想會逐漸凋零式微。但這樣的論述似乎非主流，也未得到充分支持，因為很多人不會助產，很難理解為什麼「助產」對助產專業很重要，她作為一輩子的助產人，她說她的難過是在「助產專業能力」沒有傳承，她吃素發願希望「助產專業能力」不熄燈，助產專業力可以永續。

看著助產師堅定眼神，聽著助產師有限聲量，我想起Mother Teresa說過：「把你最好的東西獻給世界，反而會遭到責難。不管怎樣，還是要把你最好的東西獻給世界（Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway.）。」

助產師開講

什麼是協助生產的臨床專業技能呢？助產師說：「專業可以讓生產的高風險變成低風險，如果沒有專業，即使低風險也會變成高風險。」行家說話，果然很經典。

助產師分享了一個案例：

3月13日，產婦來門診超音波掃描是ROA（右枕前位）胎位，子宮頸只開1公分，有不規則宮縮，雙頂徑10.0，頭圍是大頭。3月14日，14:15來所內待產，第四胎，子宮頸開3公分，先露部位約在-2（恥骨上方）還高，子宮頸厚度約50%，內診頭位偏右摸不到囟門，左下方懸空，羊水囊厚而明顯。因已是第四胎就收住院，開始間斷監測胎心音並指導擺位變換姿勢，協助產婦做膝胸卧式，目的是讓胎頭姿勢調位重新入骨盆。16:40頻率強度增加，內診是5公分，其他尚未進展，5點多我和另位助產師邊用晚餐，一邊輪流探房。18:50宮縮增強5~6分鐘一次，再內診卻摸不到頭，只觸到羊膜囊，整個懸空。立即做超音波檢查，結果是轉為臀位（LSA左骶前位），診察整個產道結構順產沒問題，我及其他兩位助產師就開始貼身照護，過程讓產婦夾花生球變換左右側卧。22:20，宮縮3~5分鐘，上產檯由其他兩位助產師輪流內診，子宮頸開8公分，先露部位已下到0~1，內診時破水，已摸到屁股溝，其中一位助產師說摸到右方有一軟軟的邊不知是什麼?先露部位是寶寶的陰囊，我們都會心一笑。23:10子宮頸全開，我們定位，一位主接，一位副接，另一位負責流動支援，備甦醒（氧氣）器及腹部固定胎勢，持續監測胎心音。23:51終於以臀位助產技巧，幫寶寶平安娩出，母子經驗肌膚之親，會陰一度裂傷，因傷口泌血先縫合，等一個小時開始出血，只得迫採人工剝離胎盤（鄧氏法娩出），出血量增加，子宮探查是收縮不良（軟），即時壓迫子宮，並給予子宮收縮劑，外加恥骨上方腹部冰敷壓迫，清除宮內血塊後，手感已有收縮後，下段仍收縮不良，手離開子宮，改以12片（10*10）的紗布連結放入壓迫止血，觀察1個半小時後取出，收縮良好也完全止血，血壓105/67，心跳69/分；胎兒體重3925克。這案例是正常胎位待產，卻於待產中轉位，緊急中由專業助產協助，讓沒有預期發生的高風險產程順利平安轉機，母子均安。從這案例分享，我理解了助產師對助產永續的語重心長。

助產專業發展反思

助產專業曾在歷史中完成了不可能的任務，助產前輩在窮鄉僻壤一步一腳印到家接生，如醫療奉獻獎得主洪寶帶助產師，一生接生近三萬多位新生兒，如何讓助產專業能力傳承，讓現在的偏鄉與未來婦女生產，連結助產專業發展的新里程碑是值得助產專業反思與努力的方向。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台

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