人生就像一列單程列車總有到站下車的時刻。在書房撰寫文章時手機簡訊傳來您辭世的噩耗，您臥病在床多日，儘管心裡已有準備，但是真到了這一刻內心還是萬般的不捨，也哀戚從此失去一位可以在農漁業政策及兩岸農漁業發展給予啟發及指點迷津的良師。

您在台大農經系執教多年，培育英才無數，無論在學術界或民間均享有盛譽，也是官方及媒體諮詢請益的重要對象，在台灣農業多次重要關鍵點如因應貿易自由化、加入WTO、農業金融改革、農民組織整合、兩岸農業交流等等都有您的影子。

猶記得初次與您在台大農經系辦公室碰面，我講明自己想隨老師從事農漁業經濟及政策研究的意願，您問我原因，我回答這些年的工作經驗，讓我深刻體會到漁業技術或可幫助一些漁民，但是一個對的政策卻可以造福整個產業。您點頭微笑說台灣漁業很重要也很需要懂經濟的人才，目前我在漁業實務、技術、行政等方面已有相當的歷練，但想要實現夢想，必須在經濟範疇下一番苦功，且他的治學很嚴格不會輕易放學生出去，從此開啟了我們師生之緣，也影響我的後半生。

田野調查 要接地氣

在研讀博士學位期間，您除了關心我的研修進度時時給予協助外，還經常透過自身的經歷來提點我，並告誡我田野調查的樂趣與重要性，要接地氣。從您早期著作《經濟發展過程中台灣農業經濟問題之探原》（稻香文化事業公司出版）中，讓我清楚了解到老師對台灣農業的熱愛以及對學術的堅持，對農業政策的針貶擲地有聲，言所當言不怕得罪人的個性，也心儀這樣的做法，更埋下了日後自己勇於在國內各大報紙媒體，就國內農漁業問題提出批判和建言，雖然因此受到許多的責難抹黑，進而影響到自己的前途，卻甘之如飴從不退卻也不後悔，因為您是我人生的標竿！對於我發表的諸多文章您都是默默關注，從不曾責備或要我如何做。每當在台大農經系走廊碰到您時，您總是輕拍我的肩膀並報予微笑，一切盡在不言中，老師希望我沒讓您失望。

暖心關懷 盡在不言

短暫擔任地方縣政府農業處長期間，始終謹記您要以農民為重的教誨，務實推動農產品安全機制，終因與高層理念不合，毅然請辭。默默承受外界的捕風捉影與惡意批評不曾辯解。回到台北去探望您時，您沒有問我原因，只是幫我泡了杯茶並說了一句辛苦了，暖心的舉動讓我的眼淚差點奪眶而出，您是最了解學生的。

儘管您擔任農委會主委的任期不長，但是在任內積極運籌帷幄，調整農業體質，為改變台灣小農困境以及農民習於單打獨鬥的劣勢，籌設策略聯盟，強化農民組織，整合有限資源希望提升市場競爭效率，讓加入WTO對台灣農業及農民衝擊降至最低，甚至為了維護農民權益不惜槓上財經部門。您曾告訴我們要謹記價格機能無法有效引導農業成長農業施政不能只靠撒錢。這些做法相當值得現今台灣想加入CPTTP及RCEP等區域經濟合作組織參採。

如今哲人已逝，但是您留下對於台灣農業現代化發展策略的真知灼見，正是解決當前台灣農業面臨困境的錦囊妙計，也是從事農業工作者的典範。而身為您的入門弟子在緬懷老師之餘，亦會謹記您的教誨，依循您的步伐勇往直前，努力完成台灣農業轉型升級暨老師未竟的理想！