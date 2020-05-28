中共兩會期間，來自清海人大一篇呼籲，罷免習近平信件上網後，立即被刪除，發信人江秀琴恐怕已經失蹤，幕後是誰，仍在追查，外媒也持續關注中共內鬥的消息，這幾天，軍車坦克頻繁出沒北京，政變傳聞更是聲囂塵上。

最近，海外的華人網路更盛傳清華大學許章潤另一篇文章，題為，〈世界文明大洋中的中國孤舟〉，這篇文章長達1萬6千字。許教授在「武漢瘟疫」之初，已經發表了〈憤怒的人民已經不再恐懼〉，呼籲中國人要起來推倒紅色高牆，從此遭受軟禁，生命遭受威脅，如今瘟疫持續在中國蔓延，共產黨持續隱瞞疫情，因為中國土地夠大，只要網路封鎖，就可以達到南不知北，甚至鄰居互相不知狀態，能夠接觸西方訊息和真相者，還是少數，而接觸者甚至把西方國家的訊息當作謊言，以為自己的「內外宣」才算真實，這是中共長期洗腦的效果。

被洗腦的海歸女孩

一位留美的蒙古年輕女孩，瘟疫期間回到中國，發現自己的父母遭受司法迫害，終於知道，以前台灣留學生告訴她，「中共沒有人權，沒有司法正義」，她還因此和台灣同學反目，現在證實「沒有人騙她，是自己被欺騙」，這位蒙古海歸學生，代表成千上萬的中國留學生的紅色洗腦中毒縮影。

中共「大內宣」最厲害的一招，就是把西方訊息全部打成謊言，只要不利中共的言論，都屬於境外反華勢力，久而久之，你的心靈和肉體全部被紅色中國綁架，罹患「斯德哥爾摩症候群」，成為愛上綁匪的傻瓜，這是數億中國小粉紅的精神狀態，外表好像正常人，其實內心全面殘缺，這種半殘缺的人最容易統治，在中台兩國增加旅行、經貿、文化交流之後，殘缺者還擴及到台灣，一大堆中了紅色毒藥的粉紅，從政黨政客、媒體名嘴到藝人，族繁不及備載，只要看看這些人語言，論調就可以判定。

如果你從紅色洗腦中清醒，最壞的下場就是被失蹤，或者用暴力關押對付你。所以，像許章潤這樣不懼怕的吹哨者，畢竟是少數，許教授所寫文章，應該是被軟禁中偷寫的文章，很顯然，藉著翻牆流到海外，但是，中國「微信群」裡，並未看到這篇文章，至於能夠發生多少激勵人心的效果，還有待觀察。

中國已經宛若孤島

許教授本文一開始就說，「被共產黨統治是中國最大悲哀」，他用吶喊的語氣，顯示內心的憤怒，「夠了，這無恥的歌舞昇平，夠了，這吃血的紅朝暴政，夠了，這貪得無厭的黨國體制，夠了，這一步一步的倒行逆施，夠了，這瘋狂的造神運動」。

「武漢瘟疫」造成全球五百萬人確診，30幾萬人死亡，全世界超過一百多個國家，要求調查「武漢瘟疫」真相，追究責任聲浪響徹雲霄，但是，中共卻更加蠻橫，用戰狼外交的姿態拒絕國際，甚至宣稱世界有狼，所以要戰狼，為自己的粗暴尋找藉口，反而引起更多反感，把自己推向文明國家的反面。

但是，中共持續戰狼外交的動機，是為了擴大控制海外主流媒體，這是中共「大外宣」最厲害的一招，言論戰爭是中共三戰中的首要，為了避免自己被國際孤立，其中最明顯就是控制「谷歌」，5月26日，美國參議員克魯茲已經發出警告，「谷歌」任命親共的李飛飛擔任AI執行長，利用AI 技術植入程式，主動刪除對中共不利的文字言論，甚至保護五毛戰狼的親共言倫，這種情況很容易造成反共陣營的寒蟬效應，致使中共「大外宣」佔據言論的制高點，從最近YOU TUBE出現支持「香港版國安法」論調，就可以發現「谷歌」投奔紅色中國的徵兆。

去年「反送中」運動中，港人前仆後繼，毫不畏懼，讓中共驚覺香港是中共政權可能被推翻的破口，因此，為了保住紅色政權，摧毀香港經濟也在所不惜，這是一招狠招，很容易從內部分化香港人，擔心經濟變壞的港人，會出面制衡無所懼怕的年輕人，利用人性恐懼，一直是中共慣用的手段。

美國如何拯救香港

美國從紅色噩夢中驚醒，才發現自己為了國際秩序，創立的聯合國已經被紅色魔爪掌控，華爾街金融界替中共輸血，使中共可以拿著美金買通全世界，最討厭資本主義的共產黨，變成最會利用資本主義的黨，而香港是資本主義的代表城市，中共現在要拿港人祭旗，攬炒香港，就是想要讓國際看看，到底維持香港繁榮，是符合西方國家利益，還是中共的利益？簡單說，綁架香港的綁匪準備要撕票了，台灣即使想救香港，已經無能為力，中華民國能力多大，大家心照不宣，頂多就是打開難民大門，能救香港是美國，英國已經軟弱無力，問題是，綁匪已經不要錢了，中共已經擺明，不擔心失去香港特殊經貿地位，那麼美國的制裁中共，最後攤牌武器是甚麼？值得大家關切。