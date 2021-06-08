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每日國際焦點

俄羅斯總統普丁簽署總統命令終止俄國參與各國可互相空中監視武器發展的《開放天空條約》。

國際原子能總署表示北韓有從耗乏核燃料棒中提取鈽用以製作核武的跡象。

南韓打房政策在低利率下無效，囤房者惜售，5月首爾首都圈的公寓售價持續上漲，已連續5個月漲幅超過1%。

巴基斯坦東南部信德省7日發生客運火車出軌後導致另一輛追撞事故，至少43人死，數十傷。

日本

擔憂中國政府宣傳，將審查日本境內各大學孔子學院。

南韓

打房政策在低利率下無效，囤房者惜售，5月首爾首都圈的公寓售價持續上漲，已連續5個月漲幅超過1%。

北韓

國際原子能總署表示北韓有從耗乏核燃料棒中提取鈽用以製作核武的跡象。

中國

德國研究指出20年來中國在南疆迫害少數民族的生育政策造成維吾爾人以及其他少數民族減少260~450萬生育。

微博關閉與加密貨幣相關帳號，為中國打擊加密貨幣的一環。

原物料上漲造成中國5月進口額暴增51.1%，增速10年來最快。

澳洲

軟體公司Altium 回絕美國軟體大廠Autodesk39億美元收購提議，表示認為價格太低。該出價為該公司2022年預期營收17倍。

菲律賓

八打雁省浮潛勝地Bauan灣海床受大量廢棄口罩汙染。

印度

總理莫迪宣布本月起所有成人施打疫苗免費。

浦那市化學工廠7日大火8死。

斯里蘭卡

大雨造成暴洪與山崩至少17死。

巴基斯坦

東南部信德省7日發生客運火車出軌後導致另一輛追撞事故，至少43人死，數十傷。

英國

疫情管制鬆綁，消費者信心來到2016年4月以來最高。

法國

超市龍頭家樂福結束與英國超數通路特易購的採購聯盟。雙方破局的決定與英國脫歐無關，雖然脫歐的確對採購有部分影響。

公平交易單位鎖定Google Ad Manager、 Google AdX廣告壟斷行為，罰款2.2億歐元並要求限期改善，Google達成協議並不再上訴。

俄羅斯

總統普丁簽署總統命令終止俄國參與各國可互相空中監視武器發展的《開放天空條約》。

烏克蘭

美國總統與俄國總統普丁會面前，向烏克蘭總統澤倫斯基保證美國對烏克蘭的支持。

匈牙利

數千人上街抗議後，匈牙利政府對20億美元布達佩斯復旦大學興建案退縮，表示計畫都未成型，2023年將付諸公投。

美國

司法部表示已攔截付給殖民地輸油管駭客的63.7比特幣，相當於230萬美元。

亞馬遜創辦人貝佐斯表示，7月將與其哥哥一同成為其太空公司藍色起源第一批上太空的乘客。

最高法院拒絕非法入境的偷渡客取得永久居留權。立場與拜登政府一致。

加拿大

俄羅斯報復加國3月對俄羅斯施以制裁，將加國法務部長等9名加國公民列入禁止入境黑名單。

發生汽車故意開上人行道撞死4人謀殺案，警方表示為反伊斯蘭仇恨犯罪。1人被捕。

墨西哥

大選日發生砍頭分屍血腥慘案，並有人向投票所扔擲炸彈幸好為未爆彈，有武裝歹徒搶劫投票所選票、候選人遭綁架毆打等暴力事件。墨西哥大選已有97名政治人物遭殺害，935人遭攻擊。

總統Andres Manuel Lopez Obrador所屬的左派政黨在墨西哥市16區中9區敗選。Lopez Obrador怪罪「媒體攻擊」。

巴西

世界衛生組織表示巴西若無法管理疫情中人群大量聚集的風險，應重新考慮是否主辦美洲杯足球賽。

以色列

警方拒絕核准右翼組織遊行穿過耶路撒冷舊城以避免衝突。

黎巴嫩

總統Michel Aoun核准貸款3,000億黎巴嫩鎊(官方匯率換算為2億美元)為國營電力公司購買發電所需燃料。

土耳其

馬爾馬拉海海藻分泌的黏性汙染物「海鼻涕」肆虐，環保部長誓言對抗。

沙烏地阿拉伯

英國外長Dominic Raab前往沙國會見王儲Mohammed bin Salman討論伊朗問題、氣候變遷。

與電動賽艇比賽主辦單位E1 Series宣布合作舉辦電動賽艇國際賽事。

科威特

自6月13日起將與英國直航。

埃及

收到中國50萬劑科興疫苗，衛生部長表示6月中將於埃及開始生產科興疫苗。

利比亞

拾哈警察哨所遭伊斯蘭國自殺汽車炸彈攻擊造成2警殉職。

馬利

政變領袖Assimi Goita宣誓就職過渡總統並任命反對派領袖Choguel Maiga為總理。

肯亞

軍機轟炸索馬利亞南部朱巴蘭州2市鎮。肯亞部隊參與非洲聯盟打擊索國伊斯蘭極端主義青年黨勢力。

坦尚尼亞

總統許可各國使館與國際組織自行進口疫苗協助施打。

奈及利亞

廣電管理單位6日要求電視台、電台不許使用Twitter為新聞來源並且必須關閉Twitter帳號。Twitter移除總統Muhammadu Buhari貼文後遭嚴厲報復，奈國已電信封鎖Twitter。

伊斯蘭國西非省表示博科聖地領袖Abubakar Shekau在5月18日已死，在遭伊斯蘭國西非省追擊時引爆炸彈而亡。

剛果

核准使用俄國史普尼克Light疫苗。

民主剛果

開始逐步返回安置因尼拉貢戈火山爆發逃離的人民。

南非

自英美集團獨立的礦業公司Thungela Resources約翰尼斯堡市場上市後市值達34億南非鍰(2.53億美元)。

福和會官方網頁：www.fratwn.org