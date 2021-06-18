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每日國際焦點

俄羅斯總統普丁與美國總統日內瓦高峰會後，普丁讚揚拜登為經驗老到且有建設性的溝通者。

美國將斥資超過30億美元發展先進抗病毒藥物。

德國CureVac的CVnCoV疫苗效力僅47%宣告失敗，表示失敗主因是面臨13個變種。CureVac產品為mRNA疫苗。

法軍在11日於馬利、尼日、布吉納法所三國邊界區域逮捕伊斯蘭國撒哈拉地區高層 Dadi Ould Chouaib。

日本

首相菅義偉17日宣布，實施緊急事態的10個都道府縣，除沖繩外，6月20日都將取消緊急事態，不過，即使解除緊急事態宣言，東京及多個都道府縣到7月11日仍會實施類緊急事態「蔓延防止重點措施」。

計畫7月中或7月底發行疫苗護照。

疫情導致日本學生尋求海外留學意願大減。

日本軟銀宣布在日本市場推出萊卡品牌手機Leitz Phone 1。

南韓

西班牙能源大廠伊比德羅拉與南韓GS集團宣布合作進軍南韓與亞太風能市場。GS集團為許昌秀家族2005年自LG集團獨立而出。

2020年進口美國牛肉成長15%來到總值6.866億美元。

中國

三名太空人搭乘神舟12號太空船抵達天宮號太空站，開始3個月的太空任務。

印度

印度億萬富翁高坦·阿達尼因阿達尼集團遭報導以模里西斯境外控股引起治理透明疑慮，集團股價大跌，使阿達尼身價一夕暴減90億美元。

季風雨季來臨，孟買大雨，11死。

印度計畫公開招標引進無人機運送疫苗到偏遠交通不便地區。

4月大壺節時的篩檢測試，有10萬多人填寫假資料。

阿富汗

北約自5月1日開始撤軍後，塔利班已經攻占27個區，還正繼續加強進攻中。

尼泊爾

衛生部長表示亟需疫苗。

印尼

國防部向義大利芬坎蒂尼集團訂購8艘戰艦，6艘新建2艘二手。

菲律賓

在瑞士國際管理學院競爭力排名中下滑7名，5年來最差成績。

新加坡

殼牌與新加坡開發公司JTC簽訂合作備忘錄要在實馬高島開發電網級太陽能計畫。

越南

南韓SK集團增持越南製藥公司Imexpharm Pharmaceutical JSC股權。SK、三星、現代集團競相投資越南。

柬埔寨

美國自2016年以來資助1億美元協助保護獵物長林生態保護區，資金運用效果不彰，保護區損失9%森林，美國決定終止援助，資金改運用到其他人道與減碳項目。

泰國

越南正式對泰國出口糖課47.64%反傾銷稅，取代先前的暫時性措施。

澳洲

網路服務公司Akamai服務故障造成澳洲多家銀行網頁當機。

紐西蘭

首都威靈頓市將推動於2023年無車化。

英國

脫歐使得歐洲勞工返國，造成英國養雞業人力不足，屠宰雞隻數量減少10%。

法國

考慮長照機構員工強制性施打疫苗。

為達群體免疫，開始施打12歲以上兒童，希望衝刺80%疫苗接種率。

全球暖化造成法國葡萄園受霜害加劇，損失高達10億歐元。

德國

CureVac的CVnCoV疫苗效力僅47%宣告失敗，表示失敗主因是面臨13個變種。CureVac產品為mRNA疫苗。

IBM在德國發表德國第一台量子電腦。

西班牙

歐盟通過西班牙695億歐元疫後復甦方案，其中39億歐元要用來發展可再生能源。

丹麥

足球國腳Christian Eriksen先前12日於哥本哈根迎戰芬蘭隊時心跳停止緊急送醫，將安裝植入式心律去顫器。

俄羅斯

總統普丁與美國總統日內瓦高峰會後，普丁讚揚拜登為經驗老到且有建設性的溝通者。

美國

將斥資超過30億美元發展先進抗病毒藥物。

最高法院駁回德州為首共和黨州對歐巴馬健保的提訴。

加拿大

5月住房價格再漲2.8%。

墨西哥

5月經濟成長將近25%。

阿根廷

港口工人因無法取得疫苗進行全國24小時罷工。

祕魯

新任總統Pedro Castillo安撫反對者表示自己並非共產黨。

玻利維亞

反對黨抨擊左派政府藉由調查2019年政變為由打擊異己。

瓜地馬拉

美國以貪汙腐敗制裁瓜國議員Boris España Cáceres，禁止其與家人入境。

薩爾瓦多

世界銀行拒絕支持薩國將比特幣列為法定貨幣。

以色列

以色列對加薩走廊禁運建材，使得重建得大量回收廢墟瓦礫。

黎巴嫩

發起大罷工抗議經濟崩潰。

土耳其

總統艾爾段表示，向美國總統拜登聲明，土國將不會改變採用俄製S400防空飛彈的立場。

博斯普魯斯海峽貨櫃船與於船相撞1死。

衣索比亞

非洲聯盟發起提格雷地區違反人權調查。

利比亞

商船救起270名想前往歐洲的偷渡客。

摩洛哥

國王祝賀以色列新總理Naftali Bennett就任。

馬利

再政變後組成的新政府首度會議討論未來方向，維持8個月後回歸民主的進程。

尼日

法軍在11日於馬利、尼日、布吉納法所三國邊界區域逮捕伊斯蘭國撒哈拉地區高層 Dadi Ould Chouaib。

賴比瑞亞

法國外長向塞國總統表示需要塞國與鄰國的何昨來打擊伊斯蘭聖戰主義者。

象牙海岸

2011年遭逮捕驅逐出境並送往海牙國際法庭受審的前總統Laurent Gbagbo回國。

尚比亞

建國前總統Kenneth Kaunda去世。

福和會官方網頁：www.fratwn.org