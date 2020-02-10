華航，中華航空是台灣最老牌的航空公司，民眾要求改名的呼聲不斷，未來是否該名為台航，取決於民進黨是否有決心要順應民心。圖／公有領域，取自維基共享資源

去年北京大興機場，9月25日啟用日，習大帝意氣風發，躊躇滿志，大作中華帝國復興美夢，然而天有不測風雲，地有難防之瘟疫，自從武漢肺炎快速蔓延，成了全球化的災難後，中國面臨空前的危機，各國紛紛撤僑，飛往中國的客機不是減班，就是停飛，CHINA如今成了冠狀病毒（Coronavirus）的代名詞，「菜那」客機普遍不受歡迎，人見人怕，義大利禁止華航入境，因為大多數義大利人和各國旅客並不知道華航是台灣的航空公司，那麼，你們的China Airlines就不要飛過來，誰叫你不改名為Taiwan Airlines？

說起來，台灣人真漏氣，冰島人口僅36萬，但是他們有自己的航空公司冰島航（ICELANDAIR），新加坡領土比彰化縣還小，但是新航（Singapore Airlines）是以服務品質佳、零事故享譽國際的航空公司，台灣領土３萬6千平方公里，人口2300萬，居然沒有一家以台灣為名的航空公司，台灣真是個國家嗎？



冰島氣候寒冷，以冰川奇景，吸引世界各地遊客，人口很少，但是這個國家有自己的航空公司。圖／公有領域，取自維基共享資源

民眾要求華航改名，並不是新鮮事，早就有這種呼聲，國民黨執政時，不可能改，阿扁時代改不了，問題都出在台灣內部。那些統派說，華航改名為台航，對岸的主子會不高興，根本是胡說八道。

目前中國有多少家航空公司？統派數得出來嗎？以國家為名的有中國國際航空（Air China）、中國東方航空、中國南方航空、中國聯合航空，以省為名的有河北、山東、江西、四川、雲南、海南，以市為名的有大連、青島、上海、廈門、深圳、昆明、成都、福州、烏魯木齊，此外也有一些提供廉價票的航空公司，如春秋、西部航空、九元航空，競爭相當激烈，隨著武漢肺炎爆發，經濟衰退，可以預料今年有一堆航空公司會倒閉。



中國國際航空是屬於國家獨資的企業，機隊676，員工5萬多名，機身有國旗圖案。圖／公有領域，取自維基共享資源

中華航空公司改名為台灣航空公司（Taiwan Airlines或 Air Taiwan），中共有什麼理由要反對？他們巴不得華航趕快改名，畢竟他們也不願意讓外國旅客誤會，怎麼搞的，中國已經有國家航空公司Air China，為何還需要China Airlines？印度地大人多，有一家國營航空公司 Air India就夠了，並不需要另外一家 India Airlines。

除了中華航空公司外，台灣該正名還很多，最該正名首推「中華民國」，外國人見到China，只會聯想到PRC，誰知道ROC係蝦米碗糕！台灣有中華民國政府，還有個愛中華甚於愛台灣的政黨，以致於我們舉目所見，中華比比皆是，中華電視、中華電訊、中華郵政、中華職棒，族繁不及備載。

有些國營機構改名為台灣，其實跟統獨無關，但是台灣始終有一群自認高尚心眼比共產黨還壞的統派，說什麼改名就是搞台獨，中共才不會那麼無聊管你怎麼改，「中華郵政」服務對象以台灣民眾為主，改名為「台灣郵政」，純屬內部事務，名正言順，為何不能改？國民黨政客總是為反對而反對，民進黨則是膽小怕事，凡事都牽托中共打壓，一般老百姓不辨是非，很好騙，好像國民黨和民進黨提出的理由都對，反正都是阿共的錯！

華航以往是背國旗的航空公司，在1990年代前，世界各國飛國際線的幾乎都是國家航空公司，客機尾翼均有國旗圖案，稱之為載旗（Flag-carrier）航空公司。1979年美中建交後，中國民航（CAAC）背著五星旗，而華航（CAL）則背著青天白日旗，結果舊金山機場同時停了二個中國的國家航空公司客機，華航不得不把國旗拿掉，民營化後，尾翼的圖案改為中華民國的國花－梅花，真是奇怪的設計，大風吹來，梅花瓣難道不會掉落滿地？



華航在民營化以前是背國旗的航空公司，政府規定，公務員到國外出差必須搭乘華航。圖／公有領域，取自維基共享資源

華航成立於1959年9月7日，是標準的黨國企業，由國民黨與中華民國政府共同出資，註冊資本額為新臺幣30萬元，草創時期僅提供軍事運輸，直到1962年才開放客運服務，開設臺北飛花蓮定期航班。1966年華航為越戰的美軍，提供後勤服務，開闢臺北到西貢包機航線，同年10月31日轉為客運航線，1967年10月5日，華航增闢台北飛新加坡、曼谷、馬尼拉及漢城4條國際航線。

筆者八O年代曾任職航空公司，當時桃園機場只有九家航空公司櫃台，除華航外，其他是日亞航、西北、馬航、韓航、菲航、泰航、國泰、新航。最熱門的航線是香港—台北—東京。華航薪資比其他家高，能進華航的大部份是空軍子弟，空軍總司令退役後轉任華航董事長，飛官退役下來就去當機長，由於人事包袱重，管理不善，飛安記錄很差，發生好幾次空難，如1994/11/4華航飛名古屋的班機降落時墜毀，264人罹難；1998/2/16華航班機降落桃園機場時失速墜毀，202人罹難；2002/5/25華航飛香港的班機在澎湖上空解體，225人喪生。

1980年代世界吹起解除限制（de-regulation）風潮，許多國家將國營的航空公司民營化，例如英航（British Airways）、日航（Japan Airlines），台灣也不例外，1988年華航27位股東捐出持股，成立「華航事業發展基金會」，1993年股票上市，成為公私合營的公司。在我看來，飛安記錄差，國際形象又不佳的華航，當時就應該改名，並大力整頓經營團隊。如今要改大費周章，因為牽涉到法律文書、航權談判以及企業識別系統（CIS）種種問題，首先要向國際航運協會（IATA）申請改名，不是一般民眾喊改名就可以立刻改，蔡政府也沒意願要改，新潮流只想安插自己人去佔肥缺，華航改不改名，對他們而言，無關緊要，而公司管理階層則有「我愛中華」的意識形態在作怪，阻力重重。

長遠看來，華航要跟Air China爭正統，實在看不出有何好處？人家的樞紐機場（hub）在北京，你的樞紐機場在桃園，實質上，華航是台灣的航空公司。目前華航的股權，航發會34.13%，國發基金9.5%，中華電訊4.82%，勞退基金1.49%，政府總共持有49.94%的股權，說完全沒辦法將華航改名，騙騙人民而已，蔡政府非不能也，實不為也。不久前蔡總統不是向國際媒體表明她的國家叫作「中華民國台灣」嗎？她不是口口聲聲要顧主權，捍衛民主嗎？那麼華航要不要改名？不妨開放公投，讓人民來選擇做決定。

1.華航維持原名（China Airlines）

2.華航改名為中華台灣航空公司（China (Taiwan) Airlines）

3.華航改名為台灣航空公司 （Taiwan Airlines）

蔡總統拿了817萬票，民進黨完全執政，難道做不到？試問讀者，若讓你投票，你會選擇哪一項？