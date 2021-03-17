依3月16日自由時報A6版「10年來最強沙塵暴 北京能見度剩數百公尺」指出，中國北京、天津、新疆、內蒙古、陝西、遼寧等北部12省市，15日遭逢近10年來強度最高、影響範圍最廣的沙塵暴侵襲，北京市景呈現一片厚重的灰澄色，大部分地區能見度介於300至800公尺之間，迫使北京氣象台發布大風「藍色預警」及沙塵「黃色預警」，紫禁城、中央電視台（CCTV）總部大樓等地標，均被「霾」在沙塵中，宛如世界末日。

又指出，北京環境監測當局指出，市內部分地區當天上午的直徑10微米以下懸浮微粒（PM10）濃度達8000微克，空氣污染達最高等級6級，屬褐紅色等級的嚴重污染，迫使當地民眾無不穿戴護目鏡、口罩、頭套等全副武裝才敢出門。據了解，此次沙塵暴是蒙古南部的沙塵隨著氣流逐步南下而致。值得注意的是，由於甘肅省敦煌市陽關地區林場10餘年來遭大面積伐除，僅剩約5000畝防護林，因此不少中國網友質疑，此次沙塵暴是否與此有關，甚至擔心如此規模的沙塵暴將成北京的新常態。

中國北方快速沙漠化

依中國報告文學作家李林櫻2006年10月出版《啊，黃河》一書指出，沙漠化的速度比「奔馳」還快，該書第7頁指出，我們在一點一點地啃齒大自然，也許一時之間還察覺不到它的變化，但當我們感覺到時，和癌症患者一樣，已經從量變到質變，一切都很難逆轉了，沙漠化就是一個例子。巴丹吉林和騰格里兩大沙漠的及民勤綠洲的消失，將把河西走廊和歐亞大陸橋攔腰截斷，不但威脅著人民生活與國家安全，而且還會引起大氣環流模式的進一步改變，沙塵暴將成為中國北方的家常便飯，漫漫黃沙還將飄過中南海並殃及南方地區。

該書第89頁指出，距北京最近的渾善達克沙地每年以1620平方公里的速度向外擴展，離北京最近的沙丘竟只有18公里，以致國外媒體把北京稱為「沙漠邊緣的城市」，甚至有人在討論：「北京需不需要遷都？」近年來頻繁發生而且呈上升趨勢的沙塵暴也大都發源於內蒙，內蒙的巴丹吉林沙漠、騰格里沙漠、庫布奇沙漠和毛島素沙地、渾善達克沙地以及陰山北麓大面積的風蝕沙化區，是北京沙塵暴的主要塵源區，影響甚至波及韓國、日本……。

多年前，中國學者撰文指出，中國沙塵暴遠渡太平洋，到達北美洲太平洋東岸地區，這些沙塵含有多種礦物質成分，落入廣闊的太平洋，可供魚類生長的養分，對於人類是有益處的。2006年中國作家指出沙塵暴的成因及危害，必須設法解決。不過，迄今沙塵暴更加恐怖，只有「無語問青天」。

3月16日台灣環保署官員指出，中國沙塵暴有可能在下週日影響台灣，將密切觀察。如果中國沙塵暴來襲時，空氣品質必定惡化，大家一定要小心因應，保住健康。