邪惡之所以囂張，因為善良人保持沉默。

21世紀以來，社會不公義情況，遍布全世界，說來很無奈，善良人保持沉默，當然有很多因素，環境所逼，或者生計壓力，或者不願惹事，最終，沉默交集，堆積成腐爛之地，演變成今天的醜陋世界，善良者逐漸無聲，只剩下偶而傳來的吹哨，蒼涼無力。

吹哨者日漸無力

推動高醫轉型正義，是近年來少見的吹哨者，更是屢戰屢敗的一個運動，卻很少見諸報端，媒體，或引起社會重視，這群少見的勇敢吹哨人，本應該被社會大書特書，宣揚公義善舉，卻變成沉默一群，遁入黑暗的失敗者。

推動運動失敗的原因，並非這群志同道合高醫少數醫生和學生，不夠積極努力，而是，這個運動所面對的大怪獸，就是被稱為台灣「地王」的南和興資產公司，小蝦米雖然鬥不過大鯨魚，但是小蝦米並不退縮，當外界喊著，「別傻了，陳家無法撼動的時候」，這批善良正義的吹哨人，並沒有因此放棄他們的使命，而是持續替拆牆工作努力，增添柴火。

11月2日，曾經擔任稅務高級官員的黃坤光，在高雄市議會新書發表會上，發出正義之聲，他所發表的新書《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》，揭發南和興勾結外資，自己印製股票，把土地賣給外資，以未上市股票交易買賣，轉讓公司主導權，逃避本國土地不准賣給外資，若要販賣也必須得到政府允許規定，並且以這種方式規避財產轉移的稅金，事後，稅務單位甚至沒有努力圍堵，還同意該公司以最低稅率7.5%補繳，以逃稅金額來看，至少上看15億台幣，而在交易中，股票以低於面額100倍價格出售，這裡面更是充滿疑點，若以市價來算，公告現值超過800億價值土地，卻只賣出126億，買方只需自籌30億，其餘款項可以用土地抵押貸款，更是荒唐絕倫，堪稱金融大搬家，這家公司手段何等精明，卻降低地價，願意做如此虧本生意，這裡面的隱藏利益，更引起無限猜想，內行人當然知道，低報價格的內幕，就是為了降低繳稅而已。

南和興這家公司的爭議，不只是逃漏稅而已，掌握該公司的背後龐大家族，力量橫跨政商，這個家族長期掌握高醫董事會，其中更大爭議是高醫大學以及附屬醫院，缺乏良善監督下，已經從公產變成私產，董事會都是自己人。2016年，陳家召開第18屆董事會，黑箱作業私相授受，被高醫轉型正義促進會抗爭之後，跑到學校外面飯店，高醫學生老師一千多人聯署，要求教育部凍結董事會職權，當年促進會並且公布陳家董事會五大罪狀：第一、壓制高醫言論自由；第二、侵害員工權益，獨享特權；第三、阻礙高醫發展；第四、霸佔高醫資產；第五、竄改高醫歷史。



2018年10月15日當時的立委黃國昌（左1）、黃坤光（左2）、高醫大校友總會理事長藍傳盛等人召開記者會指控陳啟川家族（南和興公司）涉土地弊案。圖／張家銘，民報資料照，民報合成

高雄市府不能讓公權力沉默

陳家三代人以自己杜撰的歷史，自稱自己是學校創辦人，掌控高醫大學以及附屬醫院，藉著龐大政商力量，竄改歷史，收買政客、媒體，製造社會寒蟬效應，這也是作為有良心的稅務人員，作者黃坤光在記者會上所揭發、暢談寫書的動機的原因，他認為，「政府長期以來，縱容特權逃稅，越大咖逃稅越多，政府也越不敢依法查稅，很多個案案件處理，也有差別待遇，很顯然缺乏依法課稅的精神，稅捐單位對一些升斗小民漏稅，窮追不捨，對大咖政商名人逃稅，卻輕輕放下，甚至法外開恩，最終變成大咖不繳稅的風氣，長此下去，稅基掏空，國家危險了」。

黃坤光說：「如果外資可以經過土地股票化方式，買走台灣土地，那麼所有外資有樣學樣，台灣的土地很可能被外資買走，假設這些從香港或新加坡進來的外資，背後其實是紅色中資，請問，國家不危險嗎」？

誠如發起高醫轉型正義促進會的陳永興醫師所言：「如果連辦教育的學校還欺世盜名，充滿謊言和虛偽，把校產當作私，更何況當年創校的最大的股東，還是高雄市政府，市政府還不聞不問，連師生自組透明革命，高喊「自己學校自己救」，所進行導正的轉型正義，也如此艱難，挫折連連，那麼，更遑論一個國家的轉型正義工作了。如何回應民意和高醫轉型正義事件，民進黨政府真的需要加油了。