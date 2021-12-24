中國國民黨在四大公投挫敗，劉家昌於臉書發文說，曾經他也以身為中華民國國民為傲，現在卻過得相當鬱悶，原本民意佔優勢的公投，被中國國民黨操作成藍綠對決，而在最後關頭，黨內同志侯友宜又向奄奄一息的中國國民黨踹了一腳，他主張中國國民黨應該開除在這次公投中划水的台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜。他點出，侯友宜的政治生涯是朱立倫提拔，但侯友宜認為中國國民黨民調太低，只想討好中間選民，對此，劉家昌也質疑，「誰會接受這種不忠不義的人？最可惡的，大敗之後，他呼籲大家要團結，這是什麼人格？」

劉家昌不懂政治，這次公投，就算侯友宜及盧秀燕全心投入也改變不了公投的結果，他們兩人只會陪葬，因為公投已變成兩大黨對決，幾乎都是兩大黨的基本盤出席投票，中性選民興趣缺缺，因為他們沒興趣捲入兩大黨的鬥爭。最重要的侯友宜及盧秀燕是氣勢超越綠營的政治明星，若是介入兩大黨對決的公投，不只救不了公投的劣勢，只會陪葬，也因為他們沒有介入公投，保留了實力。果如劉家昌的意見將他們兩人開除黨籍，最高興的應該是民進黨。

劉家昌表示他以身為中華民國國民為傲，恐怕沒有講真話。世界上要消滅中華民國的只有中國共產黨，而中共認定中華民國的政要就是台獨，因為他們支持中華民國對抗中共的併吞。劉家昌堅持反台獨就是反中華民國。他們的思路與趙少康一樣，嘴巴說要捍衛中華民國，卻擁抱中華民國的敵人。他們都推出戰鬥藍的路線，只是此路線只能打擊中國國民黨，沒有能力對付民進黨。

趙少康只是最近才提戰鬥藍這個名稱，事實上他從進入政壇就推展戰鬥藍，真正的目標是反政權本土化。中國國民黨政權佔領台灣初期，是代表中國法統勢力殖民統治台灣。戰鬥藍就是要維持中國法統勢力在台灣執政，不是真正喜歡目前的中國，他們寧可居住在台灣或外國，也不願意回歸祖國，可是他們積極對抗政權本土化。江南事件使蔣家接班失敗，當時扮演「看守接班人」的李登輝變成「法定接班人」，不只由獨裁體制走向民主，還促使政權本土化。

台灣政治民主化使戰鬥藍積極活動，目標是要恢復中國法統勢力繼續統治台灣，剛開始在中國國民黨內部組新國民黨連線，後來脫離中國國民黨另組新黨，掀起一股不小的氣勢，只是受創的不是民進黨，而是中國國民黨的本土派，戰鬥藍曾經在台北市長選戰打下中國國民黨籍的黃大洲，讓陳水扁得漁翁之利，更促使民進黨在2000年執政。

趙少康的如意算盤是以前戰鬥藍可以幫法統勢力打出一片天，今日當然也可以，他沒有想到90年代多數台灣人認定自己是台灣人也是中國人，而且中共不代表中國，所以不排斥中國法統勢力。今日多數台灣人認為自己是台灣人，不是中國人，更認定中共就是中國，當然排斥中國法統勢力，戰鬥藍再興起只會瓦解中國國民黨，讓民進黨再扮演一次漁翁。



作者指出，今日多數台灣人認為自己是台灣人，不是中國人，排斥中國法統勢力，戰鬥藍再興起只會瓦解中國國民黨，讓民進黨再扮演一次漁翁。示意圖／擷自趙少康臉書