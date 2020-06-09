新冠病毒非起源於自然的推論得到了英國軍情六處前負責人迪爾洛夫（Richard Dearlove）的支持，他稱新冠病毒可能是中國實驗室的一個事故。圖／Pixabay

一項關於新型冠狀病毒起源的新研究發現，新冠病毒並非起源於自然。還有科學家指出，病毒去年10月就在中國中部地區出現並傳播。

挪威病毒學家索倫森（Birger Sorensen）近期發表在《生物物理學季刊》上的一項研究表示，新冠病毒刺突蛋白的某些序列似乎是人工插入的。

這項研究還提道，科學家發現病毒自爆發以來缺乏突變，這表明病毒已經具備了與人類共存的能力。

索倫森週日（6月7日）接受挪威廣播公司採訪時表示，導致新冠病毒感染的病原體的特性與非典（SARS）有很大不同，這些特性以前從未在自然界中被發現過。

新冠病毒非起源於自然的推論得到了英國軍情六處前負責人迪爾洛夫（Richard Dearlove）的支持，他稱新冠病毒可能是中國實驗室的一個事故。

迪爾洛夫週一接受《每日電訊報》採訪時稱，在一次蝙蝠新冠病毒實驗中，可能是安全措施失敗導致病毒洩露。

他還指出，他不相信中國故意釋放病毒，但指責北京隨後掩蓋了病毒傳播的規模。

他說：「我確實認為這是一場意外。這就提出了一個問題，如果中國承認責任，它會支付賠償嗎? 我認為，這將促使世界上每個國家重新考慮如何對待與中國的關係，以及國際社會如何對待中國領導人。」

中國政府一直否認新冠病毒起源於武漢的病毒實驗室，並表示北京及時採取措施為世界各國拉響了警報。

然而，根據哈佛醫學院的一項新研究，武漢各大醫院周圍的汽車流量在去年秋天急劇增加，這表明病毒可能早在疫情首次向世界披露前就已在中國中部地區出現並傳播了。

領導這項研究的哈佛大學醫學教授布朗斯坦（John Brownstein）表示，研究團隊使用類似於情報機構所採用的技術，分析了商業衛星圖像，並「觀察到從2019年夏末至秋初，武漢五家主要醫院外的交通流量顯著增加」。

儘管布朗斯坦承認證據是間接的，但他表示，這項研究為新冠病毒起源之謎貢獻了一個重要的新數據點。

「10月發生了一些事情，」他週一對美國廣播公司表示。「顯然，在此前被認定為新冠病毒大流行開始之前，就已經發生了某種程度的社會混亂。」