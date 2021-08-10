《蘋果日報》創辦人黎智英因《國安法》遭起訴滿一年，面臨無期徒刑。圖／擷自半島電視台新聞影片2021.5.16

《蘋果日報》創辦人黎智英因《國安法》遭起訴滿一年，面臨無期徒刑。

無國界記者（RSF）詳列《蘋果日報》創辦人黎智英目前身負的六項罪名。他在一年前被指控觸犯《國安法》，最高恐面臨無期徒刑。

黎智英現年73歲，為壹傳媒集團和旗下大報《蘋果日報》（已停刊）的創辦人，在北京強行通過港版《國家安全法》後，2020年8月10日因涉嫌「勾結外國勢力」被捕，稍後交保獲釋。黎智英在2020年12月再度被捕，因於2019 年「組織」和「參與」三場「未經授權」的民主抗議活動被判20個月有期徒刑，目前正在服刑中，身上同時背負另外六條罪名，最高恐面臨無期徒刑。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂表示：「黎智英是香港新聞自由的象徵人物，在他一手創辦的媒體被迫關閉後，當局並未減少對他的無情騷擾，反映中國政權永久埋葬香港新聞自由的決心。」他呼籲當局「撤銷對被告的所有指控並立即釋放他和所有關押中的記者和新聞自由捍衛人士」。

審理中的六條罪名

1.串通外國勢力

• 最高刑罰：無期徒刑（根據中國強行通過的《國家安全法》）

• 原因：涉嫌串謀要求外國對香港實施制裁

• 下次開庭日期：2021年10月12日



2.勾結外國勢力

• 最高刑罰：無期徒刑（根據中國強行通過的《國家安全法》）

• 原因：涉嫌要求外國對香港實施制裁

• 下次開庭日期：2021年10月12日



3.串謀妨礙司法公正

• 最高刑罰：無期徒刑

• 原因：涉嫌幫助香港激進分子逃往台灣

• 下次開庭日期：2021年10月12日



4.詐欺

• 最高刑罰：14年有期徒刑

• 原因：涉嫌違反《蘋果日報》總部的土地租契

• 下次開庭日期：2021年12月21日



5.煽動他人參與未經授權集會

• 最高刑罰：5年有期徒刑

• 原因：涉嫌煽動他人參加2020年6月4日的民主抗議活動

• 下次開庭日期：2021年10月13日



6.刑事恐嚇

• 最高刑罰：5年有期徒刑

• 原因：涉嫌於2017年6月4日恐嚇《東方日報》記者

• 下次開庭日期：2021年10月29日

RSF已提交兩份緊急呼籲，敦促聯合國「採取一切必要措施」維護香港的新聞自由並立即釋放2020 RSF新聞自由獎得主黎智英。

自2020年8月以來，至少有12名香港記者和新聞自由捍衛人士因觸犯中國強行通過的《國家安全法》被捕，其中9人目前仍被拘留，恐面臨無期徒刑。《蘋果日報》在2021年6月底也因《國安法》被凍結金融資產，最終被迫停刊。

香港曾經是新聞自由的堡壘，在RSF世界新聞自由指數的排名從2002年的第 18名下跌到2021年的第80名。中華人民共和國是世界上最大的記者監獄，目前至少有125名記者被拘留，在RSF世界新聞自由指數180國中排名第177。