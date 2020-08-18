新屋不只海岸風光宜人，也是重要的稻米生產區，而有「水鄉米都」之稱。來到這裡，同時成為動態的冒險家與靜態的創作者，體驗多元的景點地貌。

前言：

仲夏之際，新屋一日遊的首站就到「新屋稻米故事館」，在親切的導覽解說下，深入認識米食文化；接著，探訪「小盒子藝術教育三館」，在自然環境中揮灑創意；再到精心裝飾的「南非美食小屋」，品味有著異國香料的獨特料理；午後，前往「永安卡丁賽車場」迎風競速，成為一日車神；最後，逗留於「14F 手作甜點。家庭料理」，在稻田中央享用家常美味，回憶一日的動靜皆宜遊程。

穀糧倉庫重現歷史 新屋稻米故事館

「新屋稻米故事館」為桃園城市故事館群之一，2004 年將稻穀倉庫與加工廠登錄為歷史建築，保留大量文物，重現歷史悠久的米食文化。騎著YouBike 抵達後，最先看到的就是館舍的建築外觀，以黃土、泥漿混和米糠粉刷的外牆，加上屋頂的日本瓦構造，讓人感受到建物本身的懷舊復古。

走入館內，迎面而來的是以柑仔店為主題的米食天地，收銀機和菸酒牌等老物件營造農業社會的質樸氛圍，彷彿進入時光隧道。繼續前行，可見保留百年的木造碾米機，高達三層樓的機械結構令人驚豔，深入其中，還有超過80 年歷史的老穀倉，刻劃在高牆上斑駁的尺規，見證早年的豐收農產。此外，透過碾米DIY 活動，瞭解稻穀變成白米的製程，剛輾好的米不但帶有微溫，還能聞到陣陣芋香，值得動手體驗一番。



以柑仔店為主題的米食天地，帶出傳統農業社會的樣貌。圖／林冠良



保留百年歷史的木造碾米機，也有碾米DIY 活動，體驗農事生活。圖／林冠良

鄉村田園重溫童年 小盒子藝術教育三館

遊覽完米食的歷史文化，前進「小盒子藝術教育三館」上美術課！小盒子是占地廣達千坪的美學教育機構，以節氣設計主題課程，像是夏日的身體戲土戲水，透過戲水區的各種水模式，體驗自然氣候的變化，或將土壤作為畫布，使用不同的工具挖掘線條。不僅提供一處親近自然的環境，也規劃親子美學課程，打破傳統教室上對下的教學模式，在玩樂過程中接近藝術，大朋友與小朋友一同盡情揮灑創意，創造歡樂的童年時光。

主體建築由老屋改建而成，室內空間運用大面積的木作材質，搭配繽紛的色彩妝點，還有玻璃牆面引入大量的自然光線，任何角落都能感受到舒適的生活美學。走到寬廣的戶外環境，大片草皮、戲水區、玩沙區與遊樂設施，漫步其中，陣陣風聲與蟬鳴傳至耳邊，悠閒氛圍讓人在這個風光域所的時間不經意流轉消逝。



小盒子藝術教育三館適合大朋友與小朋友一同親近藝術。圖／林冠良



室內設置了綠芽實驗商店，集結回收的生活物品，作為創意體驗坊的材料。圖／林冠良

異國佳餚東西合併 南非美食小屋

一路穿過鄉間小道，在林蔭間找到一棟裝潢別緻的木造小屋，跟著指示走上二樓，「南非美食小屋」牆上掛著原野油畫，還布置早年從南非帶回的木雕藝品、羚羊獸角，每個角落都洋溢著濃厚的異國風情。老闆大師兄年輕時跟著父親在南非生活，由於當地曾是許多國家的殖民地，而能品嚐到東、西方與非洲的多元飲食，喜愛料理的他向親友學習南非家常菜，回台後開設餐館，堅持所有香料從當地進口，帶來最正宗的南非風味。

「南非英式風味炸魚排」，將深海魚酥炸後，鮮甜滋味都鎖在麵衣裡，佐以南非進口的水蜜桃醋醬，酸甜口味令人難忘。「南非西班牙香燜魚飯」使用生米、培根、鮑魚湯汁與香料一同放入砂鍋烹煮，一開鍋就香氣四溢，口口鮮甜，底層還有酥脆的鍋巴，再加上「南非印度香料風味蝦」和「南非德國風味起司雞肉煲」的必點美食，讓人在異國氛圍品嚐獨特的混搭料理。



南非料理以各國傳統菜色為底，再加入大量香料，形成特有混搭。圖／林冠良



室內環境營造出濃厚的原野風情，再品味異國美食，彷彿置身南非當地。圖／林冠良

追風競速享受樂趣 永安卡丁賽車場

吃飽喝足後，就起身動一動。來到新屋綠色走廊周邊的「永安卡丁賽車場」，全長1,000 公尺的賽道，擁有6 種類型的賽道變化，周圍設有護欄與路岩石，讓玩家們在自我挑戰中，也有安全又刺激的駕駛體驗。

賽車場選用義大利進口的TB Kart 專業車輛，最高時速可達70 公里，加上座椅離地不到10 公分，實際下場後，會發現貼近地面的行駛速度感，遠比開車或騎車更為強烈，也能從低角度欣賞賽道風光，有別於日常生活的駕駛感受。由於卡丁車車體只有油門和剎車兩處踏板操作，行駛狀況與速度快慢完全考驗駕駛技術，一開始大多是專業玩家前來，近期也有愈來愈多新手或家庭加入追風競速的體驗行列。羅店長提醒，玩家身高須高於140 公分才可以下場，長髮者要自備髮圈將頭髮收入安全帽內，也務必穿著運動鞋以確保操控安全。



車體貼地、時速70 公里，直線狂飆衝過終點的瞬間，讓人熱血沸騰。圖／林冠良



在安全且專業的卡丁賽車場內，體驗不同的賽道與速度的奔馳。圖／林冠良

靜心品味自栽食材 14F手作甜點。家庭料理

旅行的最後，找個溫馨且閑靜的地方，回味一日的所見所聞。騎著YouBike在金黃稻田間看見亮眼的橘黃色貨櫃屋，就知道「14F手作甜點。家庭料理」到了。甜點師Rain分享，全家人原先住在電梯大廈的14樓，媽媽的好廚藝讓他們家成為左鄰右舍口中的14樓餐廳，當全家決定共同創立這間店時，就以此為名。

餐點所使用的部分食材皆為自家栽種，「洛神花冰沙」從採花到煮醬通通不假他人之手，「香草茶」加入甜菊與薄荷新鮮現泡。「芒果卡菲爾千層蛋糕」堆疊近40層的餅皮，內餡除了芒果，還有自種的卡菲爾萊姆，酸甜滋味且香氣十足。獨特少見的美式甜點「莓果樂園芬那餅」，將麵糊炸過後，撒上糖粉、藍莓、草莓與冰淇淋，吃起來外脆內Q，口感十分討喜。邊吃著美食，邊欣賞田野風光，絕對是仲夏動靜之間最棒的享受。



店裡提供手作甜點與家常料理，種類少見且口味獨創。圖／林冠良



橘黃色貨櫃屋的14F 手作甜點。家庭料理，在藍天白雲下最為醒目。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：62