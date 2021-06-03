現在世界各國中央政府半夜提著燈籠捧著錢排隊要買疫苗，民間與其想捐疫苗，不如捐款由政府統籌採購，成功率更大。示意圖／擷自網路

這幾天國內的顯學就是捐疫苗！從紅頂商人到阿貓阿狗，再到宗教團體，許多人都要出來湊熱鬧捐疫苗，以顯示他們悲天憫人的高尚道德情操！

先撇開各式各樣的陰謀論不說，什麼在中國有龐大利益，什麼配合劇本演出，什麼中共馬前卒，反正沒證據，也不能隨便污衊人；但是，客觀的事實是，現在國際上高級的武漢肺炎疫苗就那幾家而已，現在世界各國中央政府半夜提著燈籠捧著錢排隊要買疫苗；你們這些人真的實在有夠聰明，就出一張嘴畫唬爛搏版面，順便佔據道德制高點，用喪盡天良，唯恐天下不亂的心態大駡政府，真是無本萬利的生意，難怪現在大家有樣學樣都要捐疫苗。

捐疫苗不如捐款實際

其實未來你們半毛錢也捐不出去，因為疫苗根本輪不到你們來買；舉個鄰國的例子，越南人口將近1億，規劃需要1億多劑疫苗，現在只到貨二、三百萬劑。

你們捐錢給政府成立疫苗基金，專款專用，由中央疫情指揮中心統籌規劃；或者現在大家生意不好日子難過，大家缺錢花，那些出來嗆聲要捐疫苗的善心人士和團體們，請你們踴躍捐錢，捐款總額除以2300萬，讓每一位台灣人雨露均霑，大家有錢花，才是看得到又吃的到，否則嘴巴說要捐疫苗只是假掰的無本生意，沽名釣譽群魔亂舞舔共亂台而已。

捐款！捐款！捐款！其餘免談！捐錢卡實在！不用在那邊畫唬爛！捐款成立武漢肺炎疫苗基金亦可喔！