連倚南，1934年出生於日治時代的台北，小時正值二次大戰期間飽受戰火之苦，高中畢業後考入台大醫學院，1960年台大畢業，當兵之後進入內科當住院醫師，跟隨宋瑞樓教授研究消化系統疾病，當時研究主題之一是黃疸。1966年他當完總住院醫師，當年臺大醫院院長邱仕榮及內科主任蔡錫琴推薦他轉任剛成立的復健醫學部服務，並出國進修，從此與復健醫學結緣，成為台灣復健醫學的拓荒者，這是連倚南自己都料想不到的發展。1967年他獲得世界衛生組織的獎學金，前往美國紐約大學復健醫學所深造，在美國復健醫學之父的魯斯克博士指導下學習，1969年回國後正式接掌台大復健醫學部主任，草創之初除主任之外僅有一名主治醫師，當時不僅台大，全台各地醫院也缺復健科人才，所以連倚南面對的最大挑戰就是要培養復健醫療團隊所需要的各種專業人才。不僅在台大要開設復健醫學課程，他還親自前往高雄醫學院、成大醫學院、慈濟醫學院去開設復健課程，當時沒有高鐵，連倚南幾乎犧牲所有假日南北奔波不辭辛勞，希望能早日建立全台灣的復健醫療網，幾乎可以說早期各大醫院的復健科醫師都是他一手培訓出來，稱他為台灣｢復健醫學之父」並不為過。

早期復健醫學是從小兒麻痺病患的復健治療開始，在連倚南的努力拓展之下，復健領域擴及中風病患、心肺復健及運動復健，經過將近50年的努力，全台復健科醫師已超過千人，復健醫學成為醫學必修課程而且復健醫療也已經成為現代醫療不可或缺的部分。連倚南39歲時獲選｢十大傑出青年｣而78歲時獲頒｢特殊醫療奉獻獎｣，他謙稱｢我只是代表全台復健團隊領獎而已｣。在2000年他從台大退休時，同時成立了｢連倚南復健醫學教育基金會｣，提供獎學金讓各國醫師能來台灣學習復健，這是他自己有幸去美國學習復健貢獻台灣復健醫學的回饋，他說｢自己最大的志願是當伯樂，希望畢生培養成千上萬的千里馬，復健醫學的千里馬。｣在台大復健醫學部50周年慶時，連倚南說：｢我的美夢已經成真！｣在台大復健部四樓角落連倚南的辦公室仍掛著他的醫師白袍，他胼手胝足開創台大復健醫學留下：｢醫學為生命添歲月、復健為歲月添生命｣的名言。退休後他仍在台大、國泰、新光、慈濟各大醫院教學，認真嚴格的訓練年輕的醫師，他說：｢我只想把工作做好！｣這是當初他被派去學習復健醫學時的心願，人生的際遇有時不是完全照自己的劇本走，但不管是走什麼樣的路就是要盡力走好，他的一生無怨無悔，終於走出一條輝煌的道路！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集