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每日國際焦點

馬利軍方再度政變拘捕總統Bah Ndaw、總理Moctar Ouane與國防部長。總統Bah Ndaw是在軍方政變2020年8月政變逐走總統Ibrahim Boubacar Keita後，軍方本身屬意的過度總統，24日政府重組開除2名軍方領袖後，軍方再度發動政變。

歐盟領袖同意要對白俄羅斯的攔機行為增加更多制裁。

中國華為預計於6月推出新手機作業系統Harmony。華為遭美國禁令禁止Google技術支援因此無法使用Android作業系統。

衣索比亞將於5月開始第二階段的藍尼羅河大復興水壩注水。與蘇丹、埃及的衝突將上升。

日本

疫情風險與日俱增，美國警告美國公民勿前往日本。

南韓

核准莫德納疫苗，第一批莫德納疫苗5.5萬劑預計31日抵韓。

中國

華為預計於6月推出新手機作業系統Harmony。華為遭美國禁令禁止Google技術支援因此無法使用Android作業系統。

馬來西亞

疫情嚴重，醫院病床與加護病房佔床率已經達70%。

印度

預期今年農產大豐收，將收成1.0875億噸小麥、1.2146億噸米。

俄羅斯出貨抗病毒藥物瑞德西韋學名藥到印度人道支援。

熱帶氣旋Yaas來襲，引發龍捲風侵襲西孟加拉邦胡格利區，造成2死，摧毀45棟房屋。

斯里蘭卡

可倫坡港外，新加坡籍貨櫃輪MV X-Press Pearl號，自印度哈吉拉港於5月15日出發，載運化妝品與化學藥品包括25噸硝酸，預定經可倫坡前往新加坡，21日一個貨櫃起火，火勢延燒爆炸，斯里蘭卡海軍救難人員已經撤離船員。

歐盟

法院宣判英國情報單位大量截聽通訊情報違反人權。

英國

表示不會為了減碳停止開發北海油田。

俄羅斯

對Google下達最後通牒，要求下架俄國禁止的內容，否則就要降低Google的網速。

白俄羅斯

推稱是因為機上有哈瑪斯炸彈才攔機，哈瑪斯否認。

歐盟領袖同意要對白俄羅斯的攔機行為增加更多制裁。

英國禁止白俄羅斯航空公司飛機進入領空，以制裁攔機事件。

亞塞拜然

否認向亞美尼亞開火。

立陶宛

國會否決討論同性夥伴關係議案。70%立陶宛人反對同性夥伴關係。

波蘭

為了鼓勵施打疫苗，推出打疫苗可抽大獎100萬波蘭茲羅提(762萬新台幣)的樂透。

西班牙

首相Pedro Sanchez控訴摩洛哥沒能好好控管邊界導致大量偷渡客進入西班牙飛地休達。

美國

莫德納表示其疫苗對12~17歲兒童，施打第二劑完成2周後的保護效力是100%。

易索普民調顯示25%美國人認為川普才是真正的美國總統，共和黨人有53%認為如此。

厄瓜多

保守派總統Guillermo Lasso於24日宣誓就職，表示經濟成長與社會公義並重。

祕魯

左翼叛軍光明之路襲擊偏遠古柯生產區村莊殺害16人焚屍並留下要求抵制大選的文宣。

巴西

染疫死亡人數將近45萬人。

以色列

總理納唐亞胡會見美國國務卿布林肯後，表示以色列不希望美國回到伊核協定，以色列不論如何都會維持自衛權力對抗伊朗核威脅，布林肯承諾美國對伊朗核談判將會諮詢以色列的意見。

土耳其

總統艾爾段於前央行總裁Naci Agbal去職後，連續更換第4個央行貨幣政策委員會成員。

沙烏地阿拉伯

與俄羅斯準備合作有人太空任務。

卡達

國家銀行拔除前財政部長Ali Sherif al-Emadi的董事席位。 Ali Sherif al-Emadi先前遭逮捕去職。

阿拉伯聯合大公國

三菱電力在杜拜設立然氣渦輪事業單位，銷售可燃燒混入30%氫氣的天然氣的J系列氣冷式渦輪。

阿布達比計畫發售20億美元公債，得到60億下單。

阿曼

低油價迫使政府緊縮財政，推出營業稅等財政改革，造成全國各城市民眾抗議高失業率。蘇丹Haitham宣布創造3.2萬全職與兼職政府工作。

葉門

沙烏地阿拉伯聯軍在紅海南方摧毀胡塞叛軍設置的水雷。

伊拉克

首都巴格達警方驅散反政府抗爭1死。

衣索比亞

將於5月開始第二階段的藍尼羅河大復興水壩注水。與蘇丹、埃及的衝突將上升。

衣索比亞與厄立垂亞士兵在提格雷逮捕數百人。

馬利

軍方再度政變拘捕總統Bah Ndaw、總理Moctar Ouane與國防部長。總統Bah Ndaw是在軍方政變2020年8月政變逐走總統Ibrahim Boubacar Keita後，軍方本身屬意的過度總統，24日政府重組開除2名軍方領袖後，軍方再度發動政變。

過渡副總統Assimi Goita政變後掌權，Assimi Goita是前次政變的主謀。法國、美國、歐盟都譴責政變。

民主剛果

尼拉貢戈火山爆發後，25日與盧安達邊界發生規模5.3地震，火山可能再度爆發。

福和會官方網頁：www.fratwn.org