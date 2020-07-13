該怎麼做才能保護自己並預防新冠病毒傳播？ 1、用肥皂或含酒精的消毒液定期徹底清潔雙手。 2、與他人之間保持至少一公尺的距離。 3、避免去人多的地方。 4、避免觸摸眼、鼻和嘴。 5.在咳嗽或打噴嚏時，用彎曲的肘部或衣物遮掩。 6、即使有輕微咳嗽、頭痛、發燒，也要待在家裡並自我隔離，直到康復。 7、如果發燒，咳嗽和呼吸困難，請就醫。示意圖／Pixabay，民報合成

世界衛生組織（World Health Organization,WHO），因被川普指責親共；該組織的領導人譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）又公開指控台灣歧視他是黑人，引起很大的爭議。因此，台灣人好像對WHO的誠信打了折扣。事實上，WHO成立（1948） 迄今72年，它是聯合國專門機構之一，世界最大的政府間公共衛生組織，總部設於瑞士日內瓦。根據《世界衛生組織組織法》，世界衛生組織的宗旨是「使世界各地的人們盡可能獲得高水準的健康。」該組織給健康下的定義為「身體，精神及社會生活中的完美狀態」。

譚德塞不等於WHO，美國不可能取代WHO

「譚德塞不等於WHO」，WHO是由一群全世界優秀的公衛專家組成的。更重要的是美國不可能取代WHO，因為美國在全球的「敵國」很多 （請參閱《民報》拙作【短歌行】〈阿富汗人願意讓美國打疫苗嗎？〉 ，世界公共衛生要靠「中立」的組織來做才能全面做到，一旦有漏網，像新冠這種邪惡之毒就有可能在地球村裡蔓延。

以下是WHO對新冠病毒、新冠疫情所做的「答客問」（2020年4月17日版本），可以把它看成最權威的「新冠病毒懶人包」。

什麼是冠狀病毒？

冠狀病毒是一大類型的病毒，它們可能導致動物或人類患病。在人類中，已知幾種冠狀病毒會引起呼吸道感染，從普通感冒到更嚴重的疾病，例如中東呼吸綜合徵（MERS）和嚴重急性呼吸道綜合徵（SARS）。最近發現的冠狀病毒新型的病毒，以下簡稱「新冠」（SARS-CoV-2）。

新冠的症狀是什麼？

新冠的最常見症狀是發燒，乾咳和疲倦。其他不太常見並可能影響某些病人的症狀包括疼痛、痠痛，鼻塞，頭痛，結膜炎，喉嚨痛，腹瀉，味覺或氣味下降或皮疹或手指或腳趾變色。這些症狀通常較輕，並逐漸開始變重。有些人被感染，但只有非常輕微的症狀。

大多數人（約80％）無需醫院治療即可從疾病中康復。根據統計，每5名獲得新冠感染者中就有1名重病，呼吸困難。老年人以及患有潛在醫療問題（例如高血壓，心臟和肺部疾病，糖尿病或癌症）的人患嚴重疾病的風險更高。但是，任何人都可能感染新冠並且成為重病者。各個年齡段的人，如果出現發燒和／或咳嗽，呼吸困難／呼吸急促，胸痛／壓迫，語言失調或行動不便，都應立即就醫。如果可能的話，建議你先致電醫院或機構，以便可以將病人指引到正確的診所。

如果我有新冠症狀怎麼辦？什麼時候應該就醫？

如果你有輕微症狀，例如輕微咳嗽或輕度發燒，通常無需就醫。待在家裡，自我隔離並監視症狀。遵循有關自我隔離的國家指南。

但是，如果你生活在瘧疾或登革熱地區，請不要忽視發燒症狀，這一點很重要。尋求醫療幫助。在醫療機構就診時，如果可能要戴口罩，與他人至少保持一公尺的距離，並且不要用手觸摸表面。如果是生病的孩子，請幫助孩子堅持這一建議。

如果呼吸困難或胸痛/壓迫，請立即就醫。如果可能，請提前致電你的醫療保健提供者，以便他/她可以將你引向正確的醫療機構。

新冠如何傳播？

人們可以從感染該病毒的其他人身上感染新冠。該疾病主要通過鼻子或嘴上的小飛沫在人與人之間傳播，當新冠感染者咳嗽，打噴嚏或講話時，其會被驅散。這些液滴相對較重，不會傳播很遠，不會迅速沉入地面。如果人們從感染病毒的人身上吸入這些飛沫，他們就會感染新冠。這就是為什麼與他人保持至少一公尺的距離很重要的原因。這些水滴會落在人周圍的物體和表面上，例如桌子，門把手和扶手。 觸摸這些物體或表面，然後觸摸其眼睛，鼻子或嘴巴，可能會感染人。這就是為什麼定期用肥皂和清水洗手或用含酒精霜清潔很重要的原因。

可以從沒有症狀的人身上發現新冠病毒嗎？

新冠主要通過咳嗽或發燒或疲倦等其他症狀的人排出的呼吸道飛沫傳播。許多患有新冠感染者只會出現輕微症狀。在疾病的早期階段尤其如此。可以從咳嗽較輕且沒有不適的人身上感染新冠。

一些報告指出，沒有症狀的人可以傳播該病毒。目前尚不清楚它發生的頻率。如果我們不知道誰被感染，我們將不知如何保護他人和我們自己。

始終保持手和呼吸衛生很重要，並且是保護他人和自己的最佳方法。如果可能，你與他人之間至少應保持一公尺的距離。如果你站在咳嗽或打噴嚏的人身邊，這一點尤其重要。由於某些感染者可能尚未出現症狀或症狀可能較輕，因此，你若在新冠流行的地區，與所有人保持身體距離是一個好主意。

如果我與新冠感染者必須經常保持密切聯繫該怎麼辦？

如果你一直必須與新冠感染者保持密切聯繫，則可能被感染。緊密接觸意味著你與患有該疾病的人生活在一起時與之相距要在一公尺以上。若不能如此，最好待在家裡。

並請執行以下的建議：

1. 如果你生病，即使症狀很輕也必須自我隔離

2. 即使你不認為自己曾經接觸過新冠，而是會出現症狀，然後自我隔離並進行自我監控

3. 當你只有輕微症狀時，你更可能在疾病的早期階段感染他人，因此，早期自我隔離非常重要。

4. 如果你沒有症狀，但是已經被感染者暴露，請自行隔離14天。

5. 如果作為預防措施，即使症狀消失後，你肯定已經隔離了新冠（通過測試確認）14天，但該病在恢復後仍能持續多長時間仍是未知的。

自我隔離是什麼意思？

自我隔離是對有新冠症狀的人採取的一項重要措施，以避免感染社區中的其他人，包括家庭成員。

自我隔離是指發燒、咳嗽或其他新冠症狀的人待在家裡而不去上班、上學或在公共場所工作。這可以是自願的，也可能是醫療保健供應者的建議。請執行以下建議：

1. 如果一個人處於自我隔離狀態，那是因為他／她生病但沒有重病（需要醫療）

2. 有一個通風良好的大型場所，配有手衛生和廁所設施

3. 如果無法做到這一點，則將床隔開至少一公尺

4. 與他人，甚至與家人保持至少一公尺的距離

5. 每天監測你的症狀

6. 即使感到健康也要隔離14天

7. 如果呼吸困難，請立即與你的醫療保健提供者聯繫

8. 如果可能，請先致電給他們，通過電話或在線與親人保持聯繫並在家中做運動，保持積極主動。

如果我沒有症狀，但是我認為自己已經接觸過新冠病人，該怎麼辦？自我隔離意味著什麼？

自我隔離意味著將自己與其他人分開，因為即使你自己沒有症狀，你也可能接觸過新冠病毒。在自我隔離期間，你會監控自己的症狀。自我隔離的目的是防止傳播。由於感染新冠感染者可以立即感染，因此自我隔離可以防止某些感染的發生。

自我隔離期間請注意如下要點：

1. 最好擁有一個通風良好的寬敞單人房，並配有手衛生和洗手間設施，如果無法使用，則將床分開至少一公尺。

2. 與他人，甚至與家人至少保持一公尺的距離。

3. 每天監測你的症狀

4. 即使你感到健康也可以自我隔離14天

5. 如果你感到呼吸困難，請立即與你的醫療保健提供者聯繫，如有可能，請先致電給他們。

6. 通過電話或在線與親人保持聯繫並在家中鍛煉自己，保持積極主動。

兒童或青少年可以感染新冠嗎？

研究指出，兒童和青少年與其他年齡組一樣容易被感染，並且可以傳播這種疾病。迄今為止的證據指出，兒童和年輕人患嚴重疾病的可能性較小，但在這些年齡組中仍可能發生嚴重病例。

如果兒童和成人出現症狀，則應遵循有關自我隔離和自我隔離的相同指導。特別重要的是，兒童應避免與老年人和其他有可能患上更嚴重疾病的人接觸。

該怎麼做才能保護自己並預防疾病傳播？

隨時了解世衛組織網站上以及通過你的國家和地方公共衛生當局獲得的有關新冠疫情的最新訊息。世界上大多數國家/地區都出現了新冠病例，並且許多國家/地區都持續在爆發疫情。有些國家已經成功地減緩了疫情的爆發，但是，這種情況是不可預測的，因此請定期查看最新消息。

你可以採取一些簡單的預防措施來減少感染或傳播新冠的機會：

1. 用含酒精的消毒液定期徹底清潔雙手，或用肥皂和水清洗。用肥皂和水洗手或使用酒精液擦拭可殺死手上的病毒。

2. 與他人之間保持至少一公尺的距離。當某人咳嗽，打噴嚏或說話時，他們會從其鼻子或嘴中噴出可能含有病毒的小液滴。如果你距離太近，則可能吸入飛沫，包括新冠病毒。

3. 避免去人多的地方。在人群聚集的地方，你更有可能與新冠感染者保持密切聯繫，而保持一公尺的身體距離則更加困難。

4. 避免觸摸眼睛，鼻子和嘴巴。手接觸許多人體表面可能吸收病毒。一旦被污染，手可能將病毒傳播到你的眼睛，鼻子或嘴巴。病毒可以從那裡進入你的身體並感染你。

5. 確保你和周圍的人遵守良好的呼吸道衛生規定。這意味著在咳嗽或打噴嚏時，用彎曲的肘部或衣物遮住口鼻。然後立即處理用過的紙巾並洗手。飛沫傳播病毒。遵循良好的呼吸衛生習慣，可以保護周圍的人免受感冒，流感和新冠等病毒的侵害。

6. 即使出現輕微症狀，例如咳嗽，頭痛，輕度發燒，也要待在家裡並自我隔離，直到你康復。有人來給你帶來補給。如果你需要離開家，請戴口罩以避免感染他人。避免與他人接觸，保護他們免受可能的新冠和其他病毒的侵害。

7. 如果發燒，咳嗽和呼吸困難，請就醫，但如果可能，請提前致電並遵循當地衛生部門的指示。國家和地方當局將提供有關你所在地區情況的最新訊息。提前致電將使你的醫療保健提供者迅速將你引向正確的醫療機構。這也將保護你並幫助防止病毒和其他感染的傳播。

是否有針對新冠的疫苗，藥物或治療方法？

儘管某些西方，傳統或家庭療法可能會提供舒適性並緩解輕度新冠的症狀，但尚無藥物可預防或治癒該病。世衛組織不建議自行使用任何藥物（包括抗生素）作為新冠的預防或治療方法。

保護自己和他人免受新冠侵害的最有效方法是：

1. 經常徹底清潔雙手。

2. 避免觸摸眼睛，嘴巴和鼻子

3. 用肘部或組織彎曲掩蓋你的咳嗽。如果使用了薄紙，請立即丟棄並洗手。

4. 與其他人保持至少一公尺的距離。

世衛組織是否建議戴醫用口罩以防止新冠傳播？

當前，在更廣泛的社區中，沒有足夠的證據支持或反對使用口罩（醫用或其他口罩）。建議主要在醫療保健場所使用醫用口罩，但在其他情況下也可以考慮使用醫用口罩。醫用口罩應與其他重要的感染預防和控制措施相結合，例如手衛生和身體疏遠。

醫護人員 : 建議醫護人員在使用N95，FFP2或類似產品時應使用醫用口罩和呼吸器，並應留給病人護理之用。傳播主要途徑是與可疑或已確診新冠感染者及其周圍環境保持密切接觸有關，這意味著醫護人員暴露最多。

患病或出限新冠症狀的人 : 任何有輕微症狀（例如肌肉疼痛，輕微咳嗽，喉嚨痛或疲勞）的病人，都應在家中隔離，並根據WHO對可疑新冠病人的家庭護理建議使用醫用口罩。咳嗽，打噴嚏或說話可能會產生飛沫，從而導致感染傳播。這些水滴可以噴到附近其他人的臉並降落在周圍環境中。如果感染者在戴著醫用口罩的情況下咳嗽，打噴嚏或說話，可以使保護附近的人們免於感染。如果病人需要去醫療機構，他們應該戴上醫用口罩。

任何在家照顧新冠感染者的人 : 照顧新冠感染者的人，應戴好醫用口罩進行保護。同樣，與新冠的病人密切、頻繁和長期接觸會使看護者處於高風險中。國家決策者還可以選擇使用基於風險的評估來建議某些人使用醫用口罩。這種評估考慮了口罩的目的，暴露的風險和佩戴者的脆弱性，設置，使用的可行性以及要考慮的口罩類型。

如何正確佩戴醫用口罩？

當你選擇戴口罩時：

1. 觸摸口罩之前，請先用酒精液或肥皂和水清潔手。

2. 取下口罩，檢查口罩是否破裂或破損。

3. 哪一側是頂側（金屬帶所在的位置）。

4. 確保面罩的正確一側朝外（彩色側）。

5. 將面膜放在臉上。捏住面罩的金屬條或硬邊，使其成型為你的鼻子形狀。戴上口罩時，請勿觸摸口罩以進行保護。

6. 使用後，請用乾淨的雙手摘下口罩。取下耳朵後面的彈性環，同時使面罩遠離你的臉部和衣服，以免接觸到可能受到污染的面罩表面。使用後立即將口罩丟入密閉的容器中。不要重複使用口。

7. 罩觸摸或丟口罩棄後要進行手衛生–使用酒精基的手擦，或者，如果明顯被弄髒，請用肥皂和水清洗手。

請注意，全球醫用口罩（手術口罩和N95口罩）均短缺。這些應盡可能保留給醫護人員。口罩不能替代其他也同樣有效的方法來保護自己和他人免受新冠侵害，例如經常洗手，用肘部或組織彎曲遮蓋咳嗽並與他人保持至少一公尺的距離。

暴露於新冠後需要多長時間才能出現症狀？

從接觸新冠到症狀開始的時間通常約為5至6天，但也可能為1至14天。

新冠與動物之間有什麼關聯？

新冠通過人與人之間的傳播傳播。我們已經對冠狀病毒家族中的其他病毒了解很多，其中大多數類型的病毒都起源於動物。新冠病毒是人類的新病毒。新冠的可能動物來源尚未確定，但研究仍在進行中。

我可能從寵物或其他動物身上感染到新冠嗎？

狗、貓、老虎的新冠測試曾發現呈陽性。此外，雪貂似乎很容易感染。在實驗條件下，貓和雪貂都能夠將感染傳播給相同物種的其他動物。但是，沒有證據指出這些動物可以將傳新冠傳播給人類。新冠主要通過感染的人類咳嗽，打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播。

該病毒也被發現在農場飼養的貂皮中，牠們很可能是被農場工人感染。在少數情況下，被人類感染的貂皮將病毒傳播給了其他人。這些是第一個報告的動物向人類傳播的病例。

因此仍建議患有新冠感染者和有風險的人，限制接觸伴侶和其他動物。飼主在處理和照顧動物時，應始終採取基本的衛生措施。這包括在處理動物，其食物或補給品之後洗手，以及避免親吻，舔食或分享食物。

OIE網站上提供了更多建議：https : //www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

病毒在各種物品表面能存活多長時間？

我們可以很容易地用普通的家用消毒劑來殺死病毒。研究指出，新冠病毒在塑膠和不銹鋼上最多可以存活72小時，在銅器上最多可以存活4小時，在硬紙板上最多可以存活24小時。請保持使用含酒精的清潔液或用肥皂和水清洗雙手。避免觸摸眼睛，嘴巴或鼻子。

到超市商店購物時如何保持安全？

到超市商店購物時，與其他人保持至少一公尺的距離，並避免觸摸眼睛，嘴巴和鼻子。如有可能，請在購物前清潔購物手推車或購物籃的把手。到家後，請徹底洗手，並在處理和存放購買的產品後也要洗手。

如何清洗水果和蔬菜？

水果和蔬菜是健康飲食的重要組成部分。在任何情況下都應以相同的方式清洗它們：在處理它們之前，請先用肥皂和清水洗手。然後，用清水徹底清洗水果和蔬菜，特別是如果生吃的話。目前尚無確診病例通過食品或食品包裝傳播。

抗生素對預防或治療新冠有效嗎？

不能。抗生素不能抵抗病毒；他們只對細菌感染起作用。新冠是由病毒引起的，因此抗生素不起作用。不應將抗生素用作預防或治療新冠投藥。在醫院，醫師有時會使用抗生素來預防或治療繼發性細菌感染，這可能是重症病人的新冠併發症。僅應在醫師指導下使用它們來治療細菌感染。

可以從新冠感染者的糞便中發現新冠病毒嗎？

儘管初步研究指出該病毒在某些情況下可能存在於糞便中，但迄今為止，尚無關於新冠的糞便經口傳播的報導。此外，迄今為止，尚無證據指出新冠病毒在水或污水中的存活率。世衛組織評估關於新冠傳播方式的正在進行的研究，並將繼續分享有關該主題的新發現。