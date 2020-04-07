政府以虛擬的「中華民國」憲法，執行一個中國的外交政策，作繭自縛，自作孽不可活。早該改弦易轍，制訂台灣新憲法，執行台灣獨立的外交政策。圖／民報資料照

謝謝許慶雄教授給我《民報》專欄〈不合憲──中華民國在台灣〉的評論。值得深思，進一步討論。

許教授原文很短，全文如下：

中華民國憲法清楚地寫著，台灣是一個中國之下的自由地區，而且是民主自由化之後台灣人自願制定。

如果台灣自己要維持「中華民國憲法體制」，外交上自以為是一個中國的政府，給國際社會的認知，就是台灣自己認定、自我主張是中國的一部分。

外交部每年編列500多億外交預算，都是用來維持一個中國的外交政策，收買這些邦交國承認，在台灣的中華民國政府是代表全中國的合法政府，要求承認台灣的總統是13億中國人的國家元首。中華民國台灣政府的外交決策者，表面上反對一個中國，主張台灣是獨立國家，實際上卻仍然執行一個中國的外交政策，危害台灣的國家地位至今。

中華民國是政府不是國家，中華民國的政府名稱，目前還是被北京政府繼承，在聯合國使用中。中華民國一直沒有退出聯合國，中華民國退出聯合國不是事實。中華民國一直由北京政府代表。

台灣從未主動、積極、持續地宣布獨立或主張是新國家，所以世界各國及國際組織依國際法法理，當然不可能承認台灣是國家，這與中國的反對，並無必然關係。

我的反應如下：

1、教授一定有所本，但我不知，中華民國憲法哪裡寫著，台灣是一個中國之下的自由地區，而且是民主自由化之後台灣人自願制定？

既使有，今天該制定已不合台灣民意和現實，應經過主權在民的民主程序修憲。我認為修憲不可能，故開憲法大會公投正名制憲，是一可行的康莊大道。

2、我不認為國際社會的認知，是台灣自己認定、自我主張是中國的一部分。所以，台灣人民要公投制憲正名，以正國際視聽。

3、花500億買外交，早該停止。這無庸置疑。台灣政府以虛擬的「中華民國」憲法，執行一個中國的外交政策，當然作繭自縛，自作孽不可活。早該改弦易轍，制訂台灣新憲法，執行台灣獨立的外交政策。

4、中華民國沒有退出聯合國。1971聯合國2758決議文，是「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利」── recognized the People's Republic of China (PRC) as "the only legitimate representative of China to the United Nations" and removed the collective representatives of Chiang Kai-shek and the Republic of China (ROC) from the United Nations。簡言之，「中華民國」在聯合國已不存在，已被「中華人民共和國」取代。

5、當然，問題很複雜，也很簡單，台灣不把「中華民國」正名為「台灣」，世界大部分的國家不會法理承認台灣是主權完整的國家。（2020/04/07）