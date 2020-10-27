環保署署長張子敬表示，台灣經過多年的努力，結合學術單位的力量，研發各種環保技術已經有幾項領先世界的成果，現在正準備組織台灣國家隊，協助亞太地區的國家，一起從事土壤及地下水污染的預防調查與整治工作。圖／陳金萬

為讓臺灣土壤及地下水環境獲得關注和重視，環保署與各縣市環保局於10月21日起在松山文創園區3號倉庫，一連6天舉辦土壤及地下水污染整治法20週年「聽，見土水 臺灣生生不息」特展，呈現立法以來土壤及地下水的預防、調查、整治及技術發展上努力的成果。

環保署署長張子敬於開幕時表示，台灣經過這些年的努力，政府結合學術單位的力量，研發各種環保技術已經有幾項領先世界的成果出來，現在正準備組織台灣國家隊，協助亞太地區的國家，一起從事土壤及地下水污染的預防調查與整治工作。

歷年來環保署調查出的污染場址越來越多元、這些場址進行整治的條件也越趨複雜，整治技術的演進與發展也隨之改變與進步。總體而言，台灣的整治技術從高耗能、高成本的離地離場技術，逐漸轉為低成本、低能耗、低碳排的現地整治技術，使得台灣在土水整治技術於國際間擁有部份領先的地位。

因此，政府成立「亞太土壤及地下水污染整治工作小組」，與各國進行環境保護合作交流事務。近年，分別與韓國及越南簽署合作備忘錄及合作協定，共同推動土水保護，讓台灣在國際上不僅是工商發展的好夥伴，也是推動環保的好幫手。

環保署透過模場試驗專案作業，已完成262案污染整治、調查技術研發，並成功媒合56件技術應用於試驗場址。現場展示3項與學界合作研發整治的藥劑及設備包括「本土生物菌劑」、「緩釋型氧化棒應用模型」及「井中電解技術」，讓民眾現場觀察實物、理解科學原理和操作體驗。



張子敬署長體驗重金屬污染調查利器「手持式X-射線螢光分析儀 (XRF)」的操作方法。此X-射線可激發樣品中的原子，誘發他們產生元素的特性螢光，便可以知道這些元素的濃度與種類。圖／陳金萬



環保署與各縣市環保局於10月21日起在松山文創園區3號倉庫，一連6天舉辦土壤及地下水污染整治法20週年「聽，見土水 臺灣生生不息」特展。圖／陳金萬



「聽，見土水 臺灣生生不息」特展。圖／陳金萬