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每日國際焦點

美國國務院發言人奈德普萊斯表示不會改變中國在新疆進行種族屠殺的認定。

印度表示首場印澳日美四國峰會將於12日線上舉辦。

美國眾議院通過拜登1.9兆美元疫後復甦經濟刺激計畫。

以色列總理納唐亞胡將接見匈牙利與捷克總理討論抗疫。以色列已經有9成人民至少接種1劑疫苗。

美國

國務院發言人奈德普萊斯表示不會改變中國在新疆進行種族屠殺的認定。

印度

表示首場印澳日美四國峰會將於12日線上舉辦。

緬甸

翁山蘇姬所屬全國民主聯盟的幹部梭密林被捕後死亡，是全民盟第二個喪命成員。

軍警突襲罷工鐵路工人宿舍。

日本

2011年福島核電廠事故外洩的輻射，聯合國原子輻射影響問題科學委員會調查報告表示並未增加癌症罹患率。

東京奧運選手村「晴海旗」因東京奧運一再延期跟著一再延後交屋，成為無人死城，投資人打算控告三井不動產為首的十家地產開發商。該計畫耗費東京政府540億日圓興建道路等相關基礎建設，並付出42億日圓租金租賃1年作為選手村，並因為奧運延期再多租1年。

中國

因比特幣爆漲，比特幣挖礦企業大舉募資擴張。

泰國

大學警告外國學生若參與抗爭將可能失去學生簽證。

南韓

起亞汽車因電路可能起火召回38萬輛汽車。

俄羅斯

與瑞士製藥公司Adienne簽約，將可在義大利生產史普尼克五號疫苗。

西伯利亞偏遠地區因寒冷氣候與廉價水力發電成為比特幣挖礦中心，挖礦公司BitRiver占全球比特幣挖礦2%，用電超過700百萬瓦，2021年將超過1吉瓦。俄國全國占全球比特幣挖礦7%。

挪威

以國家安全因素禁止勞斯萊斯將旗下挪威引擎製造商卑爾根引擎賣給俄羅斯企業。

希臘

雅典市郊5,000多人暴動，警民衝突導致3警受傷，逮捕10人。

波蘭

將恢復允許砍伐比亞沃維耶扎原始森林。

美國

眾議院通過拜登1.9兆美元疫後復甦經濟刺激計畫。

印太司令部表示美國不僅需要海空火力，也需增加更多陸基精準打擊火力，以利穩定西太平洋情勢。印太司令部提出2022財年預算中，有4.08億美元用於第一島鏈的陸基武器，2023~2027年則共有29億美元。

迪士尼串流服務Disney+付費用戶破億。

宏都拉斯

遭美國法官於宣判毒品走私案時指控，已成為軍警政客都協助走私的「毒國」。

古巴

先前於川普政府任期最後遭列為支持恐怖主義國家，拜登打算重新檢視。

墨西哥

婦女節抗爭警民衝突造成80傷。

以色列

總理納唐亞胡將接見匈牙利與捷克總理討論抗疫。以色列已經有9成人民至少接種1劑疫苗。

伊朗

兩名政府審問官遭美國以反人權列入黑名單。

阿富汗

俄羅斯將於3月稍後於莫斯科舉辦阿富汗和談，美國未確認是否參加。

黎巴嫩

儘管總統呼籲清除路障，黎巴嫩抗爭者仍四處阻斷道路。

突尼西亞

偷渡船翻覆至少39死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org