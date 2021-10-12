歐洲之聲社長廖天琪在德國西部的梅特曼小城（Mettmann）中具有270年悠久歷史的古城堡中採訪謝志偉，主題是：「台灣與民主世界並肩同行」。圖／田牧

新近，整個世界媒體的焦點新聞都落在一個點上——台灣。

各國新聞均報導：從10月1日、即中國國慶日當天起，至10月4日，共計近150架中國軍機進入台灣防空識別區，數量及頻率之高史無前例……。連日的高調動作，引起了整個世界的驚詫與關注！

歐洲各國新聞重點報導：歐洲議會於10月6日經全會表決，以550票贊成、83票反對、55票棄權，高票通過「展望歐盟——美國關係（The future of EU-US relations）」決議。該決議強調歐盟必須與美國就保護中國少數民族人權、降低南海、東海、香港及台灣海峽緊張情勢等議題，尋求共識及合作的可能。

世界的又一關注點：德國大選剛結束，新政府尚在醞釀之中，德國是歐盟的老大，德國一直代表著西方政治「綏靖政策」的策源地，梅克爾走了，「綏靖政策」還能走多遠？梅氏德中關係還能持續嗎？這將決定歐盟對台灣的聲援與支持的力度，也是美國與世界的期待和矚目。

10月9日，習近平在紀念辛亥革命110周年大會上的講話，關於台灣問題，又是新三點：1、「統一台灣」不可動搖，但堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針；2、重申打擊「台獨」分裂勢力不手軟；3、台灣問題不容任何外來干涉！大有動員宣誓與最後通牒之意……

君不見，整個世界深陷動蕩之狀，而台灣卻成了全球各大媒體的焦點新聞，大有：台灣雖小，卻對印太地區安全有舉足之重；沒了台灣，西方強調之價值觀將受重創。「風暴眼」是台風、颶風中心，台灣無疑成了當下世界動蕩的中心、「風暴眼」……

台灣又是如何面對這險峻形勢的呢？歐洲之聲採訪了台灣駐德國的最高長官謝志偉大使，請他來談談處在世界風口浪尖的台灣，全球的民主力量關懷與聲援台灣！世界的正義力量關注與支持台灣！

我們在德國西部的梅特曼小城（Mettmann），在具有270年悠久歷史的古城堡中進行了採訪，謝大使談話的主題是：「台灣與民主世界並肩同行」。

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