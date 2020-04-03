我想不用我述說太多有關中國武漢中心醫院李文亮醫師的事跡，全世界醫學界的人士都很懷念他，並不是因為他在醫學上有什麼特殊貢獻，也不是因為他是什麼醫界天才得到什麼獎賞，但大家肯定他，知道他做了最正確的事，但卻因此喪失了生命。諷刺的是在他喪失了生命之後，大家才替他發出聲音，特別是被我們諷刺譏諷為「中國衛生組織」的「世界衛生組織」--這個全世界公認最大的衛生組織，也發出哀悼的聲音，就可看出李醫師帶來的震撼力量。

李文亮醫師是個眼科醫師，他是因為看診發現病患中有許多人的眼睛之症狀有怪異，而公開在網際網路中發出警訊，就是這次「武漢肺炎」傳染病的發現者，結果他的誠實反被中國政府強迫施壓寫悔過書認錯。但他因為在2月1日確診感染此次的肺炎瘟疫，不到一個禮拜的2月7日就病逝，享年只有33歲。就像上次介紹過從匈牙利到奧地利維也納婦產科第一診所工作的「伊格納茲·塞麥爾維斯」（Ignaz Semmelweis）一樣，他就是發現該醫院讓產婦和出生嬰兒去世的主要原因，就是醫院環境髒，更嚴重的，是醫生幾乎很少洗手。於是他發起勤洗手運動，卻因此在1865年8月13日被活活打死。經過20年後，大家才開始想到原來他們講的都是成實話，開始著手發行郵票、錢幣等紀念他。

要說真實的話在每個時代都會很困難。而在一個言論不自由且獨裁政權的中國，不僅是醫師，連一般人民也都只能說政府要他說的話，若有人膽敢講誠實話，一定會「被失蹤」、「被自殺」，甚至更慘的是還會連累家族。但這種講誠實話在一個自由社會裡也會很困難，很多民眾會強調自己有「言論自由」，就因為憲法這樣說，就隨便亂講，只要自己喜歡，就講，所謂「假消息」、「假新聞」就是。這已經不是自由，這是沒有信仰。這種情形在我們今天的台灣也很嚴重，尤以政治人物為最。其實很多時候，即使是學者專家看來是很有學問，也往往會因為利益團體特別是大財團龐大利誘，也會昧著良心說欺騙的話。

我想起美國一家規模非常龐大，且是非常知名的化學藥廠就是「孟山都」，它所生產的「DDT」殺蟲劑，大量使用在第二次世界大戰中，從1942年，美軍開始使用，戰後，因為美國率先，一般民眾（應該說全世界吧）在1945年戰後跟著用。然後從1950年代起，世界各地開始使用這種會造成環境生態極大改變的農藥，但卻很少人會去注意，這是導致人體身上出現惡性腫瘤的主要因素之一。

有一位美國海洋生物學家名叫「瑞秋‧卡森博士」（Dr. Rachel Louise Carson, 1907~1964），有一天她接到來自麻薩諸塞州一位鳥類保護區管理員給她的信，告訴她DDT造成保護區內鳥類瀕臨滅絕，希望她能利用她的威望影響政府官員去調查殺蟲劑的使用問題，她覺得最有效的方法還是在雜誌上發表研究所得文章提醒公眾，但出版界不感興趣，包括新聞媒體也是。這位管理員會寫信給她，是希望他出來替鳥兒說說話，是因為瑞秋‧卡森博士在科學界很多人認識，知道她是一位生物學家，也因為這樣，她才能夠得到著名的生物學家、化學家、病理學家和昆蟲學家的幫助，手上有掌握了許多由於殺蟲劑、除草劑過量使用，造成野生生物大量死亡的證據。因此，她就決定要寫文章來揭發特別是DDT這種殺蟲劑對整個生態環境的破壞，會連帶的也影響到了人類的生命之延續。



美國海洋生物學家瑞秋·卡森所寫這本《寂靜的春天》（Silent Spring），於1962年出版。本書促使公眾普遍關注農藥與環境污染。並促使美國於1972年禁止在農業上使用DDT。圖／擷自維基百科，公有領域

讓瑞秋‧卡森博士在研究中發現最為驚訝的，是這種農藥不會在生物上有新陳代謝的作用，而是會留存好長一段時間，很像今天大家發現的核廢料一樣那樣的恐怖。如果果蟲吃了有灑下DDT農藥，鳥兒吃了這種蔬果或果蟲，換鳥兒身體上有這種農藥；當任何動物吃了體內有DDT的農藥，這種動物身體中就會存在著DDT，直到該動物去世為止都還在，這就構成了一種循環。當人類吃了這種帶有DDT農藥的蔬果、動物，人類的身上也會有累積這種DDT農藥。就這樣，她足足花了四年時間，一面做研究、一面發現問題的嚴重性是越來越大，就這樣，她完成了這本迄今仍舊被認為非常經典的生物學名著《寂靜的春天》（Silent Spring）。這本書用一句非常簡單的話來說，就是當春天來臨，鳥兒卻因為農藥中毒已經無法再唱歌鳴叫了，這時候，也是人類生命危機的警訊來臨。瑞秋‧卡森博士這樣說：「這些昆蟲對我們的農業和風景是這麼重要，值得我們盡心盡力地呵護啊！」

但當瑞秋‧卡森博士寫完這本書尚未出版時，就已經受到了以孟山都為首的殺蟲劑等化工產品的公司，和受到農業部支持的各種媒體的攻擊，因為她的這本書就是匯集了她過去研究報告，且她寫研究報告的筆調很像文學家寫報導，民眾看得懂，且會愛不釋手而一口氣讀完。但這些以生產化學農藥為主的單位會攻擊她，甚至罵她是「一個歇斯底里的婦女」。1962年《寂靜的春天》正式出版後，許多大公司施壓要求禁止這本書的發行，但沒有成功，反而在社會上引起更大的反響，瑞秋‧卡森收到了幾百封要求她去演講的請柬，這本書成為美國和全世界最暢銷的書。

因為瑞秋‧卡森博士在書中一再陳述殺蟲劑帶來的生態災害，而引起全社會的廣泛關注。1963年，在哥倫比亞廣播公司的電視節目中，他和化學公司的發言人進行了一場辯論，雖時這時她因得了乳腺癌的病情已經很嚴重，但她還是儘量克制自己犀利的言詞一一地回擊對方，幾乎讓對方多次口給到無法回答。最重要的是因而引起美國政府的重視，她最後一次在公眾中露面就是在參議院調查委員會上作證，使得美國政府在1972年全面禁止DDT的生產和使用，美國廠家開始向國外轉移，但其後世界各國紛紛效法，如今全世界幾乎已經沒有DDT的生產了。《寂靜的春天》（Silent Spring）這本書就成為促使環境保護事業在美國和全世界迅速發展的導火線。

從瑞秋‧卡森博士發表的文章和這本書，就可發現「DDT」農藥對生物的影響實在太大。其實剛開始時，她曾將自己研究的發現撰稿寄到有名的學術刊物去發表，結果都得不到這些雜誌刊物願意刊登。原因是這些雜誌刊物都會為了要平衡報導，將該文章傳給這些化學公司閱讀，希望這些公司回應。然而這些大公司都會請相關的學者專家撰稿寫信給這些雜誌刊物，有的學者專家甚至用很難聽的話罵她。結果瑞秋‧卡森博士的文稿就這樣被擱置了下來。她一再努力繼續投其它雜誌刊物，所得到的結果往往相同。後來才知道這些公司提供給許多科學家研究經費，專門替該公司的產品做「代言人」，若有發現任何文章，就會先著手辯解。這是引起瑞秋‧卡森決定自己出《寂靜的春天》這本書的一個重要背景。而我們今天越來越多人開始知道要用「有機食物」，寧願多花些錢購買，也不希望食物中有農藥積存其中。

從這次中國爆發的「武漢肺炎」瘟疫所帶來的全世界大災難，如果我們仔細去探究，其實就是和這些擁有龐大軍事、經濟能力的大國，想要掌控全世界有絕對密切關係。就像這些化學農藥大公司在心態上是一樣的，心思意念想的就是要控制整個世界。但就像耶穌所說的：「一個人就是贏得了全世界，卻賠上了自己的生命，有甚麼益處呢？沒有！」（馬太福音十六：26）其實沒有任何一人能掌控全世界，因為這世界是上帝在管理啊！認識這點，人才會知道謙卑下來吧。



「瑞秋‧卡森博士」（Dr. Rachel Louise Carson, 1907~1964）的雕像，位於她曾攻讀博士學位的美國馬薩諸塞州的 Woods Hole。 圖／擷自維基百科，公有領域