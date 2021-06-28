隨著新冠病毒變異毒株Delta在全球85個國家出現和傳播，許多國家延長或重新實施限制，以應對一波波新的感染疫情。示意圖／Pixabay

隨著新冠病毒變異毒株Delta在全球85個國家出現和傳播，許多國家延長或重新實施限制，以應對一波波新的感染疫情。

據法新社報導，新冠病毒疫情自2020年初在中國武漢爆發以來，全球已有近400萬人死亡。近期，新冠病毒疫苗大規模在許多國家接種後，感染率大幅度下降。不過，世衛組織所稱的目前傳染性最強的新冠病毒變異毒株Delta陸續引起各國的憂慮。

俄羅斯自6月中起遭遇由Delta變異毒株引發的感染激增，目前在應對第3波新冠病毒疫情。首都莫斯科星期天在過去24小時內發現144例新冠病毒死亡，是俄羅斯單一城市最嚴重的單日死亡記錄。前一天，聖彼得堡錄得最高的單日死亡記錄。

在亞太地區的澳大利亞，雪梨的500萬居民周日進入為期兩周的防範封閉，以控制Delta毒株帶來的疫情爆發。餐館、酒吧、咖啡廳等場所關門，居民被命令居家隔離，市中心幾乎成為空城。

自6月中發現首例Delta毒株感染病例後，澳大利亞已發現110例。這對早已恢復了正常日常生活的澳大利亞來說是一個「震驚」。

泰國星期一（6月28日）起重新對餐館、建築工地和首都地區的集會等加以限制，以遏制新一波的感染。今年4月在曼谷一些高檔俱樂部裡出現了新的病毒感染從而引發了泰國最新一波疫情。

在馬來西亞，當局宣布目前已經實施了一個月的全國性防範封閉將延續下去，而且沒有給出解除的時間表。

美聯社報導，英國周六（6月26日）統計自2月5日以來的最高單日感染數字，全國共有1萬8270人感染，而一個星期的感染達到近10萬人，比上一個星期暴增了近50%。新一波疫情也令外界懷疑英國當局能否按計畫解除防範封閉。政府已經將原定上周一結束的封閉延長到7月19日。英國其他地區的蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭也在執行類似計畫。

媒體報導表示，科學家們認為最初在印度被首先發現的Delta變異毒株被比原來的新冠病毒毒株的傳染性增加了40%到80%。而英國幾乎所有的新感染病例都是Delta毒株造成的，且多發生在仍未接種疫苗的更年輕的群體中。

截至周六，英國已有三分之二的人口接種了至少第一劑疫苗，48%的人完成了兩劑的接種。

路透社報導，在印度一些邦發現高度傳染的Delta毒株後，總理莫迪周日（6月27日）敦促民眾克服猶豫心理，盡早接種疫苗。目前，印度的感染人數從5月的每日40萬的高峰下降，政府也在加緊努力，力爭盡早為全國9億4千萬成年人接種疫苗，以阻遏擔心中的第3波大規模疫情爆發。