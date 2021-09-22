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每日國際焦點

加拿大總理杜魯道雖贏得大選但席次幾無變化，執政黨僅增加3席，未能得到穩定多數，在疫情期間冒險大選，卻得到相同結果，遭抨擊白白浪費6.12億加幣選舉經費，杜魯道面臨政治危機。

俄羅斯控訴英國以2018年雙面間諜Sergei Skripal遭神經毒下毒案故意破壞兩國關係，並在媒體炒作反俄情緒。英國21日於該案起訴第三名俄國人，並表示三人是俄國軍情人員。

阿富汗塔利班政府任命潘傑希爾省商人Nooruddin Azizi為過渡工商部長，以積極解決迫切的經濟問題。

阿根廷計畫斥資6.64億美元購買多用途戰機，考慮中、美、俄、韓、以色列機種。

日本

中國恆大房地產危機，造成日本衛浴大廠Toto、空調廠大金、油漆廠立邦塗料、建築機具廠小松製作所、日立建機，以及投資阿里巴巴的日本軟銀，股價均大跌。Toto在2020年有30%獲利來自中國市場。大金上個財務年度1/4冷氣機銷售來自中國。

南韓

總統文在寅在聯合國大會上會見英國首相強森，確認疫苗交換事宜。

北韓

繼續聲稱0染疫。

中國

美國銀行因恆大危機調降中國成長預期。

印度

Adani集團未來10年將投資200億於可再生能源。

查獲近3噸來自阿富汗的海洛英，價值2000億盧比(27.2億美元)。

澳洲

早在2018年9月，美國海軍部長就建議澳洲尋求法國潛艇以外的選擇，因為該筆潛艇訂單面臨預算不斷追加，問題重重，法國卻不願正視，澳洲並早已向法國表達擔憂，最後選擇使用合約的解約條款，而這是合約中原本就有的設計。

乾旱、野火與開發商砍除樹木，造成澳洲過去3年來損失30%無尾熊，僅存5.8萬隻。

菲律賓

支持美英澳協定以對抗中國。

南哥打巴托省警方逮捕涉嫌為伊斯蘭國招募成員的嫌犯Samer Ali。

馬來西亞

與新加坡關於水供應價格調整權的討論將於疫情後恢復進行。

新加坡

19日逮捕希臘油輪Delta Aplllonia號。

越南

越竹航空與奇異簽下20億美元合約購買波音787-9客機GEnx引擎。

泰國

泰國國家石油與鴻海簽署協議以60:40股權比例成立合資公司設立電動車工廠，落實6月簽訂的合作備忘錄。

內閣通過270億泰銖(8億美元)紓困預算。

阿富汗

塔利班政府任命潘傑希爾省商人Nooruddin Azizi為過渡工商部長，以積極解決迫切的經濟問題。

歐盟

法院宣派俄羅斯殺害前KGB官員利特維年科。利特維年科2006年於英國倫敦遭放射性釙210下毒而死。

儘管疫情限制經濟，2020年大多數歐盟國家仍然超過一項空汙限制。

英國

美國肥料廠CF工業生產英國產業所需二氧化碳的60%，為肥料生產的副產品，CF工業因天然氣價格飆漲而停工導致英國二氧化碳短缺，英國可能給予補貼以解決二氧化碳荒。

首相強森與亞馬遜的貝佐斯討論課稅問題。

法國

歐盟支持法國譴責美英澳協定。

德國

聲援法國，抨擊美英澳協定損害互信。

支持譚德賽續任WHO秘書長。

加油站收銀員要求來客戴上口罩，遭對方以左輪手槍槍殺，震驚全德。

俄羅斯

控訴英國以2018年雙面間諜Sergei Skripal遭神經毒下毒案故意破壞兩國關係，並在媒體炒作反俄情緒。英國21日於該案起訴第三名俄國人，並表示三人是俄國軍情人員。

義大利

經COVAX再提供79.6萬劑阿斯特捷利康疫苗給越南。

能源集團Saipem 與沙烏地阿美石油公司簽訂合作備忘錄，於沙國建立工程總承包公司，為沙烏地阿美7日宣布總和投資工業計畫的一部分。

西班牙

薩拉戈薩法院調查前外長Arancha Gonzalez Laya於4月時安排西撒哈拉獨立組織波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali至西班牙住院是否有不法行為。該安排引起摩洛哥大怒，觸發西班牙飛地休達偷渡客危機。

經濟穩定恢復可望在2021年底回到疫情前經濟規模。

瑞典

警方逮捕1名間諜嫌犯。

愛爾蘭

阿斯特捷利康表示將投資3.6億美元於愛爾蘭興建製藥原料廠。

美國

將經COVAX增加捐贈5億劑輝瑞BNT疫苗。

FBI表示美國國內恐怖份子調查自2020年春以來暴增超過倍增，目前正調查2700起恐怖威脅案。

瑞士高速管道列車公司Swisspod與美國運輸技術中心合作，於科羅拉多州建立測試軌道。

加拿大

總理杜魯道雖贏得大選但席次幾無變化，執政黨僅增加3席，未能得到穩定多數，在疫情期間冒險大選，卻得到相同結果，遭抨擊白白浪費6.12億加幣選舉經費，杜魯道面臨政治危機。

亞伯達省疫情升溫，引起民意抨擊防疫不力，總理開除衛生部長。

墨西哥

在邁阿密提起訴訟，控告前國安局長Genaro Garcia Luna與所控制的公司網路，期望取回遭非法挪用的資產。

巴西

高爾航空與愛爾蘭阿瓦隆飛機租賃公司，簽約購買至少250架英國垂直航太生產的VA-X4 eVTOL電動空中計程車，預定2025年於聖保羅開始營運。

阿根廷

計畫斥資6.64億美元購買多用途戰機，考慮中、美、俄、韓、以色列機種。

智利

解密文件顯示澳洲協助美國於1973年推翻左翼社會主義阿葉德政府，進入皮諾契特統治。

委內瑞拉

稱哥倫比亞無人機侵犯領空。

厄瓜多

預定4年內與全球20大經濟體簽訂自由貿易協定。

烏拉圭

肉品出口日本快速成長，2019年2000萬美元，2020年2400萬美元，2021年又成長72%，但烏拉圭只佔日本牛肉進口1%；烏拉圭出口南韓肉品過去3年大增460%，烏拉圭只占南韓進口不到1%，南韓佔烏拉圭出口0.5%。日本為全球第三大牛肉進口國，南韓則為第四大。

以色列

美國民主黨眾議員刪除美國政府10億美元資助以色列鐵穹防禦系統經費，但暫時承諾會包括在明年預算中。美國已提供16億美元給以色列開發鐵穹。

沙烏地阿拉伯

交通部興建72公里雙向四線道吉達到麥加高速公路，駕駛時速可達140公里，僅需花35分鐘抵達，預計每年運輸3000萬朝聖者。

計畫2022年為紅海濱度假中心Amaala計畫募資100億里亞爾(26.7億美元，為紅海計畫一部份，將使用綠能。

阿拉伯聯合大公國

土耳其與阿聯關係和緩，討論能源投資。

卡達

國王Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani於聯合國大會發言請求各國不要抵制阿富汗塔利班政府。

能源部長針對高天然氣價格，表示並非危機，是表示市場投資不足。

土耳其

於21~26日在伊斯坦堡阿圖塔克機場舉辦航空博覽會Teknofest，為全球第二大航空展。

埃及

沙烏地阿拉伯、阿聯、希臘、埃及舉行聯合軍事演習。

黎巴嫩

債權集團要求黎巴嫩開始債務重整協商。黎國2020年3月債務違約，債權人包括東方匯理、Ashmore、貝萊德、BlueBay、富達投資、普信集團。

利比亞

法國、德國、義大利11月將於利比亞舉辦國際會議，確保選舉時程，以及確認外國傭兵離境。

東利比亞議會撤回對總理信任投票。

摩洛哥

計畫成立國營公用事業公司負責水電與汙水處理，取代法國公司威立雅環境公司、蘇伊士環境集團。

南非

計畫推動新2500百萬瓦發電容量核電廠。

蘇丹

表示弭平政變陰謀，逮捕21軍官，譴責流亡總統Omar al-Bashir的支持者發動政變。

馬利

歐盟警告馬利不得僱用俄國傭兵否則將有嚴重後果。

蒲隆地

最大城布瓊布拉遭炸彈恐怖攻擊5死50傷。

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