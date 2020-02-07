武漢肺炎是中共政權失去民心的分水嶺。不只是失去中國的民心，也失去世界少數對中國還有一點好感的人民的信任。中國稱霸世界的野心，和一連串的作為，如軍備競賽、南海造島、一帶一路、習近平稱帝、孔子學院、華為5G等等，某種程度鼓舞了部分中國人要洗刷『百年國恥』的強國夢。但是中國的政治體制，仍然是停留在一百年前落伍的共產專制體制，人民仍然是活在那種沒有自由，而且不平等的階級社會中。雖然鄧小平推動的「開放改革」讓一般中國人賺到一點改革的紅利，但是中國人很大一部分人民的思想，仍然停留在專制獨裁統治的順民思惟模式中。

在這個自由、民主、平等已經成為普世價值的二十一世紀，說中共政權是一個恐龍政權，一點也不為過。這樣的政權居然能牢牢地控制十四億人口的中國，實在是一個奇蹟，或者也可說是中國民族的落伍和不幸。但是中國人真的不想要自由、民主、平等的新中國嗎？一百年前孫文的革命果真是未完成的革命？我認為這股革命的暗潮，隨時會達到爆發革命的臨界點。而武漢肺炎會不會是點燃革命的火種？大家可以拭目以待。如果真的發生革命，進而推翻共產體制，建立民主的新中國，那可就真的應驗了中國「因禍得福」的諺語了。

在台灣懷有大中國意識型態的台灣人也好，中國人也好，會不會因為這次的『武漢肺炎』，讓他們在心中對中國的國家想像產生微妙的轉變？如果有的話，並非存著幸災樂禍的心態，我認為那也可能是台灣之福吧。

蔡習會為甚麼「很誘惑」？

不久之前，蔡英文說蔡習會「很誘惑」言猶在耳，中國就爆發這個『武漢肺炎』。作為台灣總統，尤其是女總統，說出這麼輕佻的話語，不但有失總統的莊重，也可能誤導民意，甚至造成中國誤判台灣民意。置台灣國格、台灣人民於何地？蔡習會為甚麼「很誘惑」？是對蔡英文很誘惑？還是對台灣人很誘惑？或許是國安團隊對中國局勢沒有正確的掌握，對民主陣營沒有堅定的信心和認知。或者這只是蔡英文自己「大主大意」說出這麼不得體的話？或者她想在中美之間，玩自以為聰明的恐怖平衡？即使是國民黨總統，如果是一個夠格的總統，我相信他也絕不會隨便說出這樣失格的話來。馬英九不曾，李登輝那就更加不會了。因此台灣人必須對這個自己選出來的執政黨和總統，更加嚴格監督才行。

不管是國民黨也好，民進黨也好，台商也好，對中國這個危邦的交流和投資，必須重新加以評估，以免後悔莫及。至於對中國這個『脆弱的強權』懷有錯誤認知的台灣人，最好也趕快醒一醒。馬英九說「我把你當人看」，和中國說要給台灣人和中國人相同待遇，是出自同一個中國沙文主義的意識型態。有哪些個台灣人會接受這樣的浩蕩天恩呢？我等小民就敬謝不敏了！