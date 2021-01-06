推薦文

吳錦發這本「讀詩筆記」，自言是從「台灣文學的植物性觀點」，選擇他要分析的作品，而貫穿全書的「文學的場所論」，則是他從田野中領悟的「文學論述」。—— 鄭烱明

吳錦發撰寫評析的筆調。他以近似隨筆的輕鬆語法，有時含帶幽默，有時顧左右而言他，切入詩作文本，不凝不滯，行雲流水一般，寫他讀詩時的真確感受與真摯感動，讓我們和他所引用的詩作內涵靠近，也對他介紹的台灣詩人有了更加親切的認識。——向陽

評詩（文學）的習性及品味既要培養，也應提升。這是台灣人精神文明和心靈洗滌的必經之路。我相信，這應也是錦發出版這本書念茲在茲的心頭事。—— 謝志偉

作者簡介

吳錦發 1954年生，高雄美濃人，中興大學社會系畢業。曾任文建會副主委、屏東縣文化處長，現為快樂聯播網主持人。小說、散文著作十多部，詩集三部，政治文化評論集十部。曾獲時報文學獎、聯合報中篇小說獎、吳濁流文學獎。〈秋菊〉、〈春秋茶室〉、（青春無悔）曾改拍為電影、電視劇。作品有英、德、日、韓語等翻譯。著有《人間三步》、《春秋茶室》、《台灣無用人》、《生態禪》、《妻的容顏》、《一隻鳥的故事》等書。

《在轉角，為愛朗讀》本周末舉辦新書分享會

作家吳錦發日前發表詩評專書《在轉角 為愛朗讀》，選讀不同時代、語言的詩作，透過其獨特「文學的場所論」進行評析。以抓緊土地、深入地泉，即「有根的文學」為主軸，呈現當代台灣新詩的獨特風景。

作者希望帶領讀者更簡單卻更深入地瞭解詩句，快樂地明白詩，甚至優美且不自覺地朗誦詩，並用多種語言享受聲韻之美。猶如書名所期許「在人生的任何一個角落，遇到詩，並充滿感情朗誦它！」讓詩作成為生命中的美好篇章。

本書將在本周末（1／9、1／10）分別於台中、台北兩地進行新書分享會，配合中央政府防疫指示，活動採取實名制。

有意參與新書講座的讀者，請先到玉山社臉書粉絲專業填寫報名表單， reurl.cc/j5brgy

也可直接電洽玉山社出版公司（02-27753736）報名，以加快入場速度。

活動當天，請務必全程配戴口罩，並配合在入場時測量額溫與消毒雙手。



吳錦發（右）與新書《在轉角 為愛朗讀》。圖／擷自發哥開講讀書會臉書、玉山社，民報合成

[台中場]

時間：1月9日（星期六）下午2點

地點：中央書局（台中市中區台灣大道一段235號3樓）

來賓：高英傑、宋澤萊、唐毓麗、江自得、吳晟、瓦歷斯

[台北場]

時間：1月10日（星期日）下午2點

地點：三民書局復北店（台北市中山區復興北路386號2樓）

來賓：李筱峰、廖翠雲、李敏勇、胡長松