疫情當前，作中共統戰的媒體，政府除拿出態度絕不縱容外，更應強化國族意識。當台灣凝聚強烈的國家認同，民意自然會將親中者淹沒，相反維持現狀，國家認同則在混沌中擺盪，成了中共統戰病毒的溫床。圖／民報資料照

民意趨獨，該是直球對決的時候。連防疫時刻，統媒中時記者都敢提問造謠，大鬧疾管署直播網站。台灣唯有走自己的路，強化台灣國族意識，主體意識夠強悍，親中政黨、親中媒體，自然被淘汰。唯有向前走，才能狠狠甩開中共在台集團的糾纏。

疫情當前，作中共統戰的媒體，政府除拿出態度絕不縱容外，更應強化國族意識。當台灣凝聚強烈的國家認同，民意自然會將親中者淹沒，相反維持現狀，國家認同則在混沌中擺盪，成了中共統戰病毒的溫床。

我們付出努力防疫得到國際肯定，自當順勢走出自己的國家之路。看國民黨新任主席江啟臣選上後還是一副親中模樣：「我是中國人」，台灣人當明白溫和吞忍的維持現狀的民主，易成為中國統戰病毒的溫床。

防中應化被動為主動

武漢第二次包機回台後前總統馬英九再次加碼：基於家庭團聚及人道考量，中配子女親人等持長期居留證、探親證者，政府應快快接回。疫情當前，馬英九們仍是中國優先。

繼韓國之後，伊朗更慘政府官員多位確診甚至病逝；而義大利完全檔不住，全國封城，確診35713例，致死人數2978人，死亡率高達8%。一帶一路成肺炎一路，親中的結果就是禍連國家、人民外，更禍延鄰居，歐洲成了重災區。此刻，自顧不暇的中國竟然還要反向輸出防疫經驗，要全力幫助義大利？在歐美被拖下水後，中國式的大外宣正在扭轉情勢。此刻台灣除小心防疫應戰外，得化被動為主動，凝聚國家共識嚴以防中。

國家認同擺盪？民眾還停在一國兩區的思維

身為前總統的馬英九不會不知道防疫如同作戰，中國疫情蔓延，馬先生語出驚人：「兩岸之間不存在國籍問題」。馬認為：依照台灣現行〈憲法增修條文〉與〈兩岸人民關係條例〉，兩岸其實不存在國籍問題，而是以「台灣地區」人民與「大陸地區」人民的戶籍作為區分。「一中兩區」是中華民國憲法架構，其實也是台灣人普遍的思維。請注意絕大多數台灣人稱中國為「大陸」、「陸方」；稱兩國為「兩岸」，還不具台灣、中國一邊一國強悍的主體意識。

民調顯示長期以來台灣人的國家認同一直處於擺盪中，端看中國的國力？此時台灣防疫是可圈可點，反全球化的閉關浪潮下，何不順勢強化台灣國家意識；內政上更應趁疫積極檢視哪些該修、該縮的結構性問題，以強化體質，朝向正常國家前進。

法令可改，關鍵在台灣人如何看待自我的身分認同

1991年5月1日開始〈憲法增修條文〉及1992年9月18日起施行〈兩岸人民關係條例〉是過去國民黨強加於台灣人民的恥辱。期待武漢疫情，台灣政府、人民都能思考如何看待自我的身分認同。抗中必須建構台灣國族意識，確認台灣、中國一邊一國。民意已驅獨，台灣人認同達83.2%已創新高，蔡政府疫情緩解後，應思考維持現狀能符合人民的期待？

我們渴望美國能承認台灣，支持台灣加入「以國家為會員」之國際組織條款，那麼台灣內部本身又做出了哪些承擔，準備好了？過去認為台灣能否獨立關鍵在美國，當現狀已被改變，中美關係近期已交惡至此，台灣人的建國意志才是美國支持與否的考量，法理台獨還是其次。

去中國框架，為新國家建構工程作準備

武漢肺炎疫災禍害世界，中共對台灣攻擊的假新聞卻更毒更猛，中共是「以疫促獨」，逼著台灣人想獨。蔡總統當思考順應民意，脫去一中框架藉此疫情全面檢討強化國家體質及國家認同轉向：如引導產業回台，重建產業鏈，順勢降低經濟上對中國的依賴；舊鈔、舊幣回收消毒並順勢改版，除去殖民符碼，發行新版台幣……國會再次過半，可先從修法〈兩岸人民關係條例〉起，改兩岸為兩國；而華航正名更是刻不容緩；護照封面該拿掉CHINA；新版身分證去CHINA，清楚定位台灣國民身分認同……趁此時機凝聚「台灣國家共識」，為啟動正名、制憲邁向新國家做準備！「以疫謀獨」又怎樣？

所謂軟土深掘，中國之所以敢對台灣予取予求，是因為台灣人沒有強悍的國族意識，內部是分裂。擺盪的國家認同，將一次又一次地錯失大好時機。台灣就是台灣，國家方向不能再混沌下去 ，請蔡政府於疫情緩解後，啟動正命、制憲的新國家建構工程作準備，以免台灣一再成為中國統戰病毒的溫床。