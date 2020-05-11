竹聯幫大老柳茂川在新書《竹聯：我在江湖的回憶》中披露了一段秘辛，當年前總政戰部主任王昇對他說的一段說話，似乎暗示「陳文成、林義雄與江南」三案是同一人所為，而且與竹聯幫陳啟禮有關。圖／擷自陳文成基金會、大是文化、促轉會，民報合成

最近媒體報導，竹聯幫大老柳茂川在新書《竹聯：我在江湖的回憶》中披露了一段秘辛，當年前總政戰部主任王昇對他說的一段說話，似乎暗示「陳文成、林義雄與江南」三案是同一人所為，而且與竹聯幫陳啟禮有關。書中陳述節錄如下：

「賓主雙方談得十分融洽與投機。當下，王昇順口說了一句極為關鍵性的話：『林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？』王是順口說出來，但我大吃一驚，難道林義雄滅門血案、陳文成命案與江南案是同一人所為？不然他怎麼會以完全不相關的台灣與美國兩件案子做比較？

王順口對我說出這麼機密的話，我認為還有一個因素，那就是王以為我一定知曉發生在台灣的這些血案。

我分析發生血案的唯一可能性，就是「上面」有特別指示，受命人與執行人不得不照「上意」執行，而造成慘絕人寰的林義雄血案。其意圖就是恐嚇異議人士與反對者，在美麗島事件的軍事審判之前，營造一種恐怖氣氛。

我沒有直接的證據證明這些血案都是陳啟禮做的，那麼當年下達這個命令的人是誰？我僅能把自己在與王昇的會面中，親耳聽到的事情據實告訴世人，由世人判斷誰才是血案的真正凶手，而陳啟禮等人只不過是當權者的一顆棋子。」

以上竹聯幫大老的話證實了台派們的判斷，林家血案與陳文成命案不能破案是因為，「那是國民黨政府幹的，而且是來自最高層的命令」。回憶四十年前的往事，蔣家控制的國民黨政府為了維護政權，特意打壓台灣人，採取殘暴的手段，製造恐怖氣氛，「高雄事件」、「林家血案」與「陳文成案」就是這樣炮製出來的。當時確實在台灣社會造成了一片肅殺的氣氛，其中「陳文成案」是針對海外留學生，大有殺雞儆猴的意圖，引發我回憶起當時親身經歷的一段往事。

親身經歷的一段往事

1980年我有事回台灣，有一天父親告訴我，外面有一位調查局的人要見我。我們並沒有被嚇到，因為在我不在家時，調查局的人已經好幾次到我家咕咕纏。我跟他單獨見面約15分鐘，他給我一張名片，上面只印著「高明輝」三個字，是我一生中所見最簡潔俐落的名片。閒聊中他要說服我，台灣這幾年經濟快速成長是政府的功勞，我就說這是台灣人勤勞努力的成果。接著他說調查局局長要請我去調查局參觀，約在後天他會來接我。父親聞訊後非常恐懼，要母親陪我一起去。當時我並不覺到害怕，因為我並沒有做什麼壞事，並且我是用美國護照進入台灣（有關護照，高明輝也問過我）。沒有想到，第二天高明輝又來見我，告訴我他們的局長取消這次的邀請，因為調查局正在忙著搬家，沒有時間招待我。回想起來，很可能是美國護照讓我逃過一劫。

為什麼我會惹上調查局的麻煩？這要從頭說起。1966年我來到美國就讀於UCLA ，深深感受到美國的自由民主與開放社會的好處，認為這就是台灣所需要的，也深深地痛恨國民黨政府的獨裁極權與邪惡。不久，就認識蔡同榮、張燦鍙、賴文雄等一群台獨志士，在他們的催促下，我加入了「台獨聯盟」。當時UCLA功課相當沈重，我能夠幫忙「台獨」的時間不多，只是幫忙寄一些宣傳品回台灣。後來我得知當時有些人相當的投入，甚至到加州深山裡接受游擊戰的訓練。大約在1970年，台獨聯盟洛杉磯支部發現被國民黨派來的間諜滲透，他也是UCLA的學生，比我早加入聯盟與我交往甚密。此案對我的打擊甚大，我選擇離開聯盟。但是我還是繼續支持「台獨」運動，如參加活動及經濟上的支援。

1981年發生陳文成命案，父親告訴我短期內不要再回台灣，因為「台獨」對蔣政權的威脅己經超過「共匪」，成為蔣政權的頭號敵人。但命運往往會捉弄人，1982年祖母過世，我再次回台灣。之後洛杉磯經文處拒絕我的回台簽證，理由是「上次你祖母過世已經讓你回去了」。一直到李登輝廢除海外黑名單，才有機會再踏上故鄉的土地。

我的行為造成家人的不便，調查局人員常到家𥚃騷擾，二弟也提起當兵時常莫名奇妙的被處罰（因為大哥的行為）。但是父親從來未曾責怪過我，我可以體會到父親心底深處的聲音：「台灣人就是要做台灣人該做的事」。

海外台灣獨立運動的進展

海外的「台灣獨立運動」在台灣民主化的過程中，是一股很重要的力量。如1979年12月在高雄爆發「美麗島事件」時，重量級的黨外人士幾乎全被捕入獄，島內籠罩著恐怖肅殺的氣氛，眾多的台派人士面臨無奈與絕望。這時候「海外台獨」發揮了關鍵性的力量，除了發動群眾到各地的經文處抗議外，開始向僑居地的政要陳情。美國「台獨」勢力發動全美台灣人，發電報及寫信到參議員甘迺迪辦公室，數天內湧進七千多件，這是非常少見的現象。甘迺迪回應台僑的請求，站出來替台灣人民發聲，鼓舞了台派的士氣，也逼迫蔣政權對被捕的「台灣人政治領袖」減輕判刑。施明德是美麗島事件的重量級人物，出獄後來美訪問，在洛杉磯的一場演講會上，公開向台僑道謝説：「我這條命是你們救回來的」。

1980年台僑為甘迺迪舉辦千人募款餐會，共募得10萬美元，在當時是一個相當大的數目，證明台美人有能力以政治獻金回饋政治人物，提升台美人對國會遊說的能量。接著，有些國會議員如前眾議員索拉茲（Stephen J. Solarz），前參議員裴爾（Claiborne Pell）站出來為台灣人說話。1982年在蔡同榮等人的領導下，成立「台灣人公共事務會（FAPA）」，從事於遊說美國政府及國會，支持台灣人爭取自由民主運動。從此，台灣人在美國有正式的官方機構，與蔣政權的外交單位分庭抗禮。台灣獨立運動又向前跨進一大步，進入新的階段。

這是40年前的歴史，今日的台灣人仍然為「台灣獨立」奮鬥。平心而論，現在的狀況比40年前好很多。只要我們繼續努力，最後的勝利一定會來臨。

中國留學生令人失望

台灣海外留學生對台灣民主化有相當大的幫助，是有目共睹的事實。相對的，過去三十年中，有大量的中國學生來美國留學，但是他們表現却是令人失望。

美國有兩百多年的民主政治歴史，民主制度與法規都相當完善，是一個根深蒂固自由民主國家。從獨裁極權國家來美國留學的學生，都能深刻體會到民主制度的優點。因此，來美留學不應該只是求學術的進展，同樣重要的是，觀察並學習美國民主政治的運作。這也是早年「台獨運動」能夠在台灣留學生之間，快速發展的原因。同樣的情況並沒有發生在中國留學生身上，為什麼？

改革開放以來，中共執行「權貴資本主義」政策，財富高度集中在「權貴」手中。中共也特意給予「高級知識份子」很好的報酬，讓他們成為權貴階級。權貴階級享受「高人一等」的生活品質，為了保持這種優勢，權貴階級與中共政權沆瀣一氣，成為中共政權的保護者。中國留學生屬於權貴階級，出國留學是履歷上重要的一環，回國後就有好的職位，過著舒適的生活，因此中國留學生在利益的誘惑下，選擇支持統治者。這也是台灣人能夠推倒國民黨的獨裁體制，而中國人至今不能推翻共產政權的主要因素之一。