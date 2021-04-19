黎智英（後右1）是2020年RSF新聞自由獎得主，無國界記者組織（RSF）呼籲當局立刻釋放他並停止繼續對他司法騷擾。圖／擷自無國界記者臉書，資料照

《蘋果日報》創辦人黎智英4月16日遭香港法院以「非法集結」罪名判刑14個月。黎智英是2020年RSF新聞自由獎得主，無國界記者組織（RSF）呼籲當局立刻釋放他並停止繼續對他司法騷擾。

黎智英現年73歲，為壹傳媒集團和旗下大報《蘋果日報》創辦人，亦為2020年RSF新聞自由獎得主，4月16日一共被判刑14個月，罪名為2019年8月18日及31日參加香港民主示威活動，涉嫌「組織」及「參與」「非法」集會。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂表示：「黎智英參加兩次和平示威就被判刑14個月，極度罰不當罪，顯示香港政府無所不用其極，急欲使這位香港新聞自由的象徵人物禁聲。」他呼籲當局「包括最高可處無期徒刑的罪名在內，立即撤銷對黎智英的所有指控並釋放他。」

這次的法院判決為港府長期以來對黎智英進行司法騷擾的一環。他在2020年12月遭關押至今，目前身上還背負「詐欺」、「妨礙司法公正」、「勾結外國勢力 」等其他六條罪名；中國當局去年通過惡名昭彰的《國家安全法》，根據該法，黎智英最高有可能會面臨無期徒刑。

黎智英4月12日在獄中寫信呼籲《蘋果日報》員工「昂首站立」：「高舉正義是我們新聞工作者的責任，只要我們不被不正義的誘惑蒙蔽，不讓邪惡透過我們而得逞，我們已盡責。」

香港過去曾是新聞自由的堡壘，但其RSF世界新聞自由指數排名已從2002年的第18名下滑到現在的第80名。中華人民共和國則在180個國家中停留在第177名。