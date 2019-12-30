依據《中華民國憲法》成立的中華民國於1912年誕生，版圖包含大陸，沒有台灣，它已被中國共產黨消滅。台灣政治民主化之後，依據台灣人所制定的《中華民國憲法增修條文》所成立的中華民國，版圖為台澎金馬，兩個中華民國出現的時間不一樣，版圖也不同。統派人士只認同1912年誕生的中華民國，卻享受在台灣成立的中華民國之資源。圖／取自陽明山中山樓網站

台南市第6選區民進黨立委候選人王定宇日前表示，中國國民黨競選對手洪秀柱在今年1月2日中國國家主席習近平發表「告台灣人民同胞書」後接受海峽衛視採訪時，曾表示兩岸必然統一，「一國兩制」是良善美好的政策，他因而問洪秀柱，「是否支持一國兩制，是否支持一中同表？」。洪秀柱回應說，先把《中華民國憲法》和《兩岸關係條例》搞清楚後，再來問她其他的問題。

洪秀柱是典型統派人物，認同一國兩制，所謂一國兩制的一國，當然是一個中華人民共和國，連小孩都很清楚，不可能是中華民國，事實上中國共產黨消滅中華民國的基本政策從未改變。以前蔣介石所主張的統一是反攻大陸，不是和平統一，因為雙方各有不同的體制，兩岸之間只有一方投降，不可能和平統一。雖然反攻大陸是不可能實現，卻是蔣介石的基本目標。目前洪秀柱等人的統一絕不是反攻大陸，也就是和平統一，而且是統一在《中華人民共和國憲法》體制下，可是洪秀柱卻提出《中華民國憲法》。

中華民國版圖不含台灣

若不提《中華民國憲法》，洪秀柱等統派還可以混過去，提了《中華民國憲法》就不能自圓其說。別忘了1936年公布的《五五憲草》的第4條將中華民國的版圖分成30個地區，就是目前的大陸，其中還包含蒙古，就是沒有台灣。1947年公布《中華民國憲法》並沒有變更《五五憲草》所界定的版圖，大陸還是屬中華民國的版圖。

目前北京政權佔領了大陸，而且還積極要消滅中華民國，洪秀柱還主張與北京政權統一。全世界任何人（包括洪秀柱）都不可能相信統一在中華民國的體制下，那就要統一在中華人民共和國的體制下。只是這種環境下，洪秀柱到底要將北京政權當作一個國家或是國內的一個團體？

若是洪秀柱沒有將北京政權當作一個國家，那就是中華民國內部的一個叛亂組織，洪秀柱等統派人士與這個叛亂組織勾搭，就是犯了內亂罪。若將北京政權當作一個國家，而這個國家積極要消滅中華民國，所以是中華民國的敵國，洪秀柱等人通敵，已明顯犯了外患罪。洪秀柱完全不懂《中華民國憲法》，才會認定她的主張有正當性。

能幫洪秀柱等統派人士解圍的是民進黨的《台灣前途決議文》，台灣是一個主權獨立的國家，國名為中華民國，版圖為台澎金馬，要經過公民投票後才能改變現狀，如此中華民國與中華人民共和國變成兩個國家，任何台灣居民都可以主張與中華人民共和國合併或獨立，只是要經過公民投票。

依據《中華民國憲法》成立的中華民國於1912年誕生，版圖包含大陸，沒有台灣，它已被中國共產黨消滅。台灣政治民主化之後，依據台灣人所制定的《中華民國憲法增修條文》所成立的中華民國，版圖為台澎金馬，兩個中華民國出現的時間不一樣，版圖也不同。統派人士只認同1912年誕生的中華民國，卻享受在台灣成立的中華民國之資源。