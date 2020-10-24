林務局屏東林區管理處與屏科大木設系合作首次以五葉松、櫸木、烏心石、黃連木、樟木、牛樟、相思木及竹等手工製作之獨木舟(Kayak) 在高雄蓮池潭 正式發表、下水航行。

林務局屏東林區管理處與屏科大木設系合作首次以五葉松、櫸木、烏心石、黃連木、樟木、牛樟、相思木及竹等手工製作之獨木舟(Kayak) 在高雄蓮池潭正式發表，並下水航行。

為研發出在地化、精緻、高質之國產木材作品。林務局屏東林區管理處與屏科大木設系合作進行「國產木材創值精緻利用推廣計畫」，致力於森林永續經營與木竹產業發展，積極推廣國產優質木材的多元利用，以及擴大國人對國產木竹材自然美之體驗與認識。

屏科大木設系龍暐助理教授帶領系上碩士班研究生余浤銓經歷一年半的研究發展，利用木材特性，透過精緻、細緻、機制具備的特色下設計出國產木竹材質獨木舟。他說，希望讓民眾能更深入了解國產材如何以最精緻的手法創作出高品質的產品，同時也能更加熟悉台灣自產的木材特色。

屏東林區管理處張偉顗處長表示：「林務局推廣國產材應用，提供國內木材市場需求同時加強木材生產自給率，獨木舟製作不僅為南台灣活力象徵，永續性經營生產的國產材料更是具環境面、經濟面與社會面等意義，藉由國產材的紋理、色調選材設計出獨一無二、輕量強化之複合產品，完美融合美學與科學的水上工藝品。張顗期望未來能持續結合產官學各界一同推廣國產材的精緻工藝技術與發展。」

屏科大戴昌賢校長說：「屏科大致力推動跨領域特色課程，在獨木舟的設計製造上，不只有木設系、同時還需要加入森林系、休運系，同時也需要導入工程方面的專業人才，以流體力學概念，設計出最適合在海上破浪的舟體，未來更希望能透過校內跨系合作，不斷實驗、精進，朝向客製化休閒運動的器材開發，打量國人精準健康的優質生活。」

本次設計製作的獨木舟從國產材收集、製材乾燥、備製、設計配置、工法選擇與測試完工等繁複工序，皆由木設系余浤銓同學獨立製作三艘舟體，依木材樹種特質、木紋理、色調表現、不同拼板工序對次組合，設計出具美學品質、獨一無二的個性化圖案。加上曲面幾何加工、輕量強化複合技術，設計出流線型的船身達到最佳巡航控制性。完美融合美學以及科學的水上工藝品。期望能推廣國產材的精緻工藝技術與發展，有助於幫助台灣林業和森林保育邁向永續發展。