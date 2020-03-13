武漢肺炎狂掃，引爆全球股災，美股遭血洗，道瓊指數崩跌2352點，創1987年以來最大單日跌點，財政部長蘇建榮一早坐鎮盯盤，並在盤前親上火線信心喊話，國安基金隨時備戰。只是投資人信心潰散，台股一開盤重挫600多點，9點01分直接摜破萬點關卡，投資人哀鴻遍野。

為了防堵疫情擴散，美國川普宣布今天起禁止歐洲入境美國，許多國家也跟進封城、封邊境，引爆投資人信心潰散，美股三大指數全面遭空頭血洗，道瓊指數繼11日大跌1464點，12日再重挫2352點，跌幅9.99%%，創史上最大單日跌點，寫下1987年10月19日「黑色星期一」（Black Monday）崩跌22.6%以來最糟表現，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數也重挫逾9%。

財政部全面備戰，今天上午近7時發出臨時採訪通知，財政部長蘇建榮、財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華，8時15分召開記者會，說明台股基本面仍穩健，國安基金將密切關注，適時因應，向投資人喊話。

蘇建榮表示，隨武漢肺炎全球擴散，全球經濟面臨嚴峻挑戰，是無可避免的情形，但國內經濟實質面仍審慎樂觀，希望投資人能夠對國內經濟有信心，讓股市、匯市穩健發展，包含金管會、中央銀行及財政部都會陸續採取相關作為。

國安基金執行秘書阮清華表示，台股動能非常好，從這幾天的承接力道來看非常強勁，顯示投資人對後市仍樂觀，台股基本面穩健，在國際股市中有一定的吸引力，加上疫情控制得當，呼籲投資人對台股要有信心，不要過度恐慌，國安基金都是在備戰狀態，「不是別人跌，我們（台灣）就一定要跌。」

阮清華表示，近期一直密切關注國內外股市、疫情及經貿發展變化，若股市、金融市場出現不理性失序情況、達到進場條件，必要時會報請行政院召開國安基金管理委員會臨時會議，研議是否進場國安基。

儘管財長親上火線今日信心喊話，但仍無法阻擋投資人外逃，台股今（13）日開盤下跌331點、以10,091點開出，開盤一分鐘後，直接摜破萬點關卡。