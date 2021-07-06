香港實施國安法一年來，約有11萬港人由於不滿香港政治環境的急劇惡化而移民海外或遠走他鄉。示意圖／擷自人民日報臉書

香港實施國安法一年來，約有11萬港人由於不滿香港政治環境的急劇惡化而移民海外或遠走他鄉。

香港《明報》7月5日報導，國安法在香港的實施，讓「去或留」成為不少港人的切身話題，而外國政府為港人提供的新簽證及移民計畫則被港人視為逃離香港的「救生艇」。《明報》根據香港入境事務處提供的出入境記錄數字報導說，過去一年香港機場淨移出的香港居民將近109,000人，約占香港750萬總人口的1.45%。

政治壓抑 港人出逃

報導指出，英國是港人移民的首選目的地，而去年8月是港人移民前往英國的高峰期，一個月淨移出超過22,000人；而上個月的移英人數也高達13,689人。報導還引述台灣內政部移民署的數據指出，去年7月至今年5月，獲得在台灣定居許可的港人約有1,700人，另有16,000人獲得台灣當地的居留許可。

根據路透社的報導，在英國政府今年初為持「英國國民（海外）護照（BNO）」的港人開放新的簽證計畫後的兩個月內，共有34,000港人提出了申請；另有6,800名港人在今年頭四個月向加拿大提出了移民申請。實際前往加拿大的港人人數可能大大超過這個數字，因為很多港人早在香港主權移交之前就已經移民加拿大，拿到加拿大護照後又回香港生活的。

由於歷史的原因，英國和加拿大是最受港人歡迎的兩個移民目的地。英國有些港人社區，新定居的香港家庭數目在短短半年內由幾十戶增加到二、三百戶。

英國政府今年4月初宣布，將在本財政年度撥款4310萬英鎊（約合5991萬美元）協助透過「英國國民（海外）護照」簽證計畫移居英國的港人盡快融入當地生活，包括為港人提供英語課程以及扶貧支持等。

加拿大港人為同胞提供協助

根據路透社的報導，很多早已定居加拿大的香港人以及港人僑團也在聯手向逃離香港的同胞提供及時而又迫切的幫助，包括提供就業或住宿、法律或心理輔導，甚至駕車帶新移民前去購物買菜。

有些協助新移民的香港僑團成立於1989年六四天安門事件的抗議大潮之中，他們把幫助新移民看作是抗議北京的具體行動。