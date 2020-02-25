俄羅斯政府為因應武漢肺炎疫情，已提高防疫措施，並對可能疑似病例進行強制隔離檢疫，外交部今（25）日提醒國人注意赴俄可能的風險。圖／Pixabay

武漢肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，俄羅斯為因應疫情，已提高防疫措施，雖未將台灣列為入境限制，但仍發生台灣人遭強制隔離案例，外交部今（25）日提醒民眾，出發前應謹慎評估赴俄可能遭遇的風險。

為防武漢肺炎疫情擴大，俄羅斯政府提高防疫措施，並對可能疑似病例進行強制隔離檢疫，採取措施包括：1.自中國抵俄的民眾(包括俄籍及外籍)，在莫斯科入境時需量測體溫，並填寫「健康與停(居)留資料表」，並在居住地(住家或旅館)自我隔離14天。

莫斯科防疫機關將在學校、旅館及市場等處進行體溫監測；地鐵、車站等處均設檢查哨，警察陪同防疫人員隨機攔檢行人，受檢人員須當場填寫「健康與停(居)留資料表」，倘出現疑似感染徵狀者，則可能遭防疫人員立即送醫進行檢查；在檢驗報告結果出爐前，須留院隔離至少14天。

此外，外交部提醒，莫斯科市政府派員在機場量測體溫，並嚴格檢查手提及託運行李，程序耗時，請擬自莫斯科搭機離境或轉機的國人務必提前抵達機場，以免因長時間等候而錯過班機。

外交部指出，因俄中央政府與各地方政府可能隨時更新防疫措施，建議國人赴俄前致電莫北協駐台代表處(電話：02-8780-3011)了解最新規定，抵俄後儘量避免外出及及搭乘大眾交通運輸工具(地鐵、巴士及電車等)，且配合俄國防疫措施，落實自主健康管理並注意人身安全。