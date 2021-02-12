微微笑廣播網的放送頭，從台灣尾已經傳到台灣頭。到後山、到離島。現在全台灣的人都聽的到台灣上水的聲音…

大家說，現在媒體環境很困難，競爭非常激烈，但是最壞的時代也是最好的時代。石川傳媒集團年度聚會所播放的一段企業影片，董事長石川說：「骨力打拼無議論 總有暗暝日頭光」，他用這句話跟大家勉勵。

2020年9月23日0時台灣廣電史上一場工程浩大的搬遷作業在高雄順利完成。「微微笑廣播網」15家電台以及番薯電視台從德順街到民族路，從南高雄到北高雄，在寧靜午夜完全沒有斷訊，依然準時揚起旋律！完美的訊號「無縫接軌」的移轉背後，是艱鉅搬遷工程與細膩的縝密推演。而工程幕後悄然無聲中，顯現也看見石川傳媒邁向數位科技最前端的力道。

石川「微微笑廣播網」從1989年在德順街開始空中放送，2014年加入番薯電視台。「石川數位科技大樓」在2020年9月23日正式啟用！這棟佔地1500坪與環境共生共存的綠建築，承載石川集團三十多年的文化基石，全新的大樓內引進全台頂尖專業軟硬體設備，以「高規格、高標準、大舞台、大製作」打造南部首席影視重鎮。此外，邁向5G新世代！因應網路串連世界數位科技化，並打造電商潮流新品牌。

石川傳媒集團朝多元化經營也跨入觀光旅遊承接有「百年歷史元首行館」台灣海拔最高頂級度假飯店的阿里山賓館。

「回憶歷史、審視當代、迎向未來」。石川從出道至今以「聲音」深入並貼切的傳達台灣民間社會庶民最真實的生活情境。走過戒嚴時期「播送前」嚴格審查的「禁錮」年代，從一間小小的播音室到現在前衛新穎的石川數位大樓，大樓內還特別設有石川故事館。因為不忘艱辛歲月，要做「有歷史記憶的人」。

上網影音：廣播教父石川「骨力打拼無議論 總有暗暝日頭光」….