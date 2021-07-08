日本政府正考慮宣布東京進入緊急狀態，這將是去年新冠肺炎疫情爆發以來東京第4次進入緊急狀態，期限到8月22日止。圖／擷自NHK，民報合成

日本政府正考慮宣布東京進入緊急狀態，這將是去年新冠肺炎疫情爆發以來東京第4次進入緊急狀態，期限到8月22日止。東奧將在緊急事態下開幕，民眾可能無法進場觀看東京奧運賽事。

產經新聞引述多名政府官員報導，日本首相菅義偉在7日晚間會見相關部會首長，研議是否宣布東京進入緊急狀態，並做出最終決定。

目前東京等10個地區進入半緊急狀態，且這項措施預定實施至11日。產經新聞報導，日本政府考慮延長東京周邊的千葉、神奈川及埼玉三縣的半緊急狀態，並解除其餘六個地區的半緊急狀態措施。目前進入緊急狀態的沖繩縣，則可能降為半緊急狀態。

「緊急事態宣言」公布的要件有二：第一是「國民生命及健康有受到顯著且重大被害之虞」。第二是「全國性且快速蔓延對國民生活及國民經濟造成重大影響，或是有造成重大影響之虞」。

東京都7日新增920例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，是繼今年5月13日新增1010例後，睽違近兩個月再度出現單日新增逾900例。

全日本新聞網晚間報導，東京都目前正實施「防止蔓延等重點措施」，日本政府原先以延長重點措施進行協調；但東京都疫情快速升溫，決定轉為強化防疫對策。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府已確定將4度發布「緊急事態宣言」的政策方針，並知會執政黨方面。

另外，目前日本唯一實施「緊急事態宣言」的沖繩縣也將延長，期限到8月22日止。

日本政府4月25日3度對東京都發布「緊急事態宣言」，到6月20日解除。這次再度發布，是第4 度對東京都發布「緊急事態宣言」。