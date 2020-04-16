當歐洲一些我們以為文明先進的國家，因為輕忽病毒的凶險和相信WHO和中國的數據謊言而相繼淪陷於疫情風暴時，我們的防疫指揮部仍然戒慎恐懼的，做詳細的疫調、做靈活的物資調度和斷然的處置，兢兢業業的為國人的健康把關。圖／取自疾管署youtube

我是一個罹患過兩個癌症的高齡者（68歲），近幾年進出醫院次數之頻繁，看盡了患者與陪病者的辛酸百態，對直接照顧病患的醫師和護理師、醫技人員等，更是從內心湧起非常多的敬意與謝意。

大約是在農曆年前幾天，開始有一些關於傳染病的疫情資訊出現，當民眾都在準備小年夜、祭祖、圍爐，團圓的時候，「中央防疫指揮部」已經迅速地成立了！各領域的專家們包括衛福部長、疾管署長、公共衛生體系、感染科醫師、學者等，都犧牲年假，投入抗疫總動員。當時我們這些普通人完全還沒有意識到這場疫災是多麼的險峻危急，而我們的醫療體系是多麼的優良、精銳，已經「超前部署」！而當時，我們完全不知道。

到今天為止，每天不只一次的防疫指揮中心記者會向國民報告疫情發展，以及政府的因應之道，因資訊公開、措施兼顧情理法的思維，台灣的防疫表現不僅凝聚了全民的信賴感，在全球越來越險峻的疫情中，我們步步為營，不能以現有的防疫效果而自豪、也不可以稍有鬆懈。

我本身因為是癌症「重大傷病患者」，各項追蹤、檢驗、取藥、門診，二月份一個月內竟有八次必須進出這大學醫院！三月份也合計有七次。大型醫院為防堵武漢病毒擴散，除了減少出口和入口的數量，加強消毒、量體溫，更嚴格控管出入的人數，查驗健保卡、預約單，對陪伴人數也有限制。種種措施都增加很多醫院的公務人力，對病家也增加許多不便。

這醫院因此一反以往熙熙攘攘「有如菜市場般」的場面！原來，平日沒必要卻來逛醫院的人有那麼多，原來，來大醫院應該是可以這樣井然有序啊！

但是我在排隊等候查證證件時還是會聽到一些抱怨：「幹嘛呀？這麼不便民。」 「有必要這樣嗎？製造緊張氣氛！」一些對醫療人員不理性的質疑的聲音也時有所聞；購買口罩時產生的爭執與謾罵聲更是不會少……然後，一些國族認同錯亂者還在情感勒索，叫囂：「台商要回家！求求政府讓我們回來。」、「包機是政府的責任、不可歧視陸配……」我們的國民素養、互相尊重、互相幫助的美德，難道在遭受疫災侵襲就潰散了嗎？

當歐洲一些我們以為文明先進的國家，因為輕忽病毒的凶險和相信WHO和中國的數據謊言而相繼淪陷於疫情風暴時，我們的防疫指揮部仍然戒慎恐懼的，做詳細的疫調、做靈活的物資調度和斷然的處置，兢兢業業的為國人的健康把關。然後，竟然發生還有人依照既定的旅遊行程，甚至是貪圖因旅遊危險的優惠價格而執意前往疫區旅遊！不僅自身陷於險境，境外移入的個案暴增，帶回病毒危害家人和國人。這樣的旅行團還有二十多團滯留疫區，怎不令防疫第一線的醫療人員疲於奔命？

台灣從歷史上得到過許多教訓，內有錯亂的國族認同、外有強鄰壓境，威脅不斷，天災地變也不少，尤以十七年前歷經SARS的慘痛經驗令人餘悸猶存。「生於憂患的人才能倖免於災難」，今年初剛剛完成民主大選，台灣人凝聚了強大的民意基礎，政府體系合作無間，分層負責，從一開始抗疫站定戰鬥位置。我們一般人、市井小民，我們能做甚麼呢？應該是做好個人健康管理，盡自己的本分，不要加重全民醫療資源的負擔才是吧！

我們同在一條船上，我雖無能駕馭它，至少我不要把它弄破吧！自助、人助、天助，天佑台灣。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台