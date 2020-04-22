吳念真拍片幫忙募款

開始募款後，也發生很多奇妙、出乎意料的事，有來自各界的幫忙，如吳念真就是一個事例。吳念真的父親是瑞芳礦工，礦區危險常有意外，且礦工做久身體肺部常因空氣汙染常會有矽肺症，位於台灣東北角的瑞芳沒有大醫院，要看病就是到羅東聖母醫院。吳念真說他從小就常到聖母醫院，有時父親去看診或父親帶他去看在住院的礦工朋友。吳念真說他們從小就知道「去聖母醫院看診，沒錢沒關係」！那時還沒有健保，鄉下人或如礦工有時邀要維持基本生活都已很艱苦，常常沒有錢付醫藥費。

「沒錢付醫藥費，聖母醫院就讓其賒帳，寫個借據，有錢就去還，沒錢也不用還，聖母醫院不會追討。」吳念真說他從小對聖母醫院就很感激！他說常聽到鄉下父老說：「沒辦法，就去找『聖母』」！他們沒有說聖母醫院的全名，都直接稱「聖母」，就如台灣民間所指媽祖般一樣，就是專門保庇、救人的神。所以，吳念真知道我去聖母醫院擔任院長並要募款蓋老人醫療大樓，他就主動說：「永興，我也來幫忙」！

大家都知道吳念真導演很會拍片，所以我就請他幫忙拍攝一支募款廣告，從醫院診療到「Oki」和外國神父來台最後安息的墓地拍攝。拍攝一整天，最後剪輯成30秒到1分鐘的募款廣告片。

吳念真執導拍攝影片完全義助沒有收取任何費用，但要在電視播出，雖是公益廣告有優惠，但大概還是需要300萬的經費。我就想說能到哪裡尋求幫助？



陳永興與吳念真到神父來台最後安息的墓地拍片。圖／擷自羅東聖母醫院臉書

杏輝藥廠義助募款廣告

我想到在高醫有一位藥學系的學長李志文，他的杏輝藥廠設在宜蘭冬山鄉，很靠近羅東，我就去拜訪他。他見到我的第一句話就說：「永興，你來羅東一年，怎麼今日才來」！我播放吳念真執導的廣告片給他看，並表達希望杏輝關懷老人的健康所以贊助電視台播放的費用，結果，他二話不說，馬上應允。

李志文告訴我，他從我到花蓮參選，就開始支持我！多年前，我在台北福華舉辦募款餐會，拍賣藝術品，他當時就買了一個水牛木雕。他還說：「從你一到羅東聖母醫院，我就一直在關注。」吳念真執導的廣告片播出後，深獲熱烈迴響也引起台灣社會很多人知道羅東聖母醫院的奉獻。

還有另一個奇妙的事是，有一天，我在台北搭捷運遇到一個花蓮人賈漢生，他知道我曾在花蓮擔任立委，很熱絡的和我攀談，並表示他有看到電視廣告，知道我在為羅東聖母醫院興建老人醫療大樓募款奔波。賈漢生告訴我他在唱片公司服務，有位歌手范范是基督徒，曾為癌症病童拍一部公益影片在電視播出，他想聯繫范范是否能幫忙聖母醫院募款？我回他說好，但老實說我這種年紀只認識鳳飛飛、鄧麗君等歌手，我完全不認識范范這麼年輕的歌手。所以，我回去就請秘書上網查看范范是誰？她唱哪些歌？

有一天賈漢生真的帶范范來醫院找我。在和范范聊天過程中，我提到「有感動就不遠」向她說明我來到聖母醫院，就是因為被這些遠從外國來台奉獻的人所感動，因此，就算離家再遠，只要有所感動，再遠也要來。

范范的「平安鳥」傳奇

范范聽後很感動，回去之後就寫了一首歌叫〈感動就不遠〉，歌曲發表前也到聖母醫院拍片，現在我們若去KTV唱歌，點選該歌曲，螢幕背景顯現的畫面就是羅東聖母醫院的影像，同時也有版稅會回饋給聖母醫院，這些都是我原本沒有想到的事。

范瑋琪 Christine Fan - 感動就不遠 (官方版MV)



圖／擷自羅東聖母醫院臉書

後來沒多久，范范又來找我，因為她又寫了一首新歌叫〈平安鳥〉，歌曲靈感來自她奶奶要離世前所講的話：「如果想到奶奶，就看天上，有鳥會飛過，那就是在報平安，奶奶在天堂，你無須煩惱」！此外，除〈平安鳥〉歌曲外，她又做了一個「平安鳥」的模型給我看。這「平安鳥」就是一個撲滿。她在小巨蛋開演唱會粉絲很多，她呼籲大家帶隻「平安鳥」回去認養，投幣在撲滿等到聖誕節時讓「平安鳥」回巢，飛回羅東聖母醫院捐獻。結果，台灣有數千人送了滿滿的「平安鳥」撲滿捐給聖母醫院。



李登輝前總統參訪聖母醫院，陳永興院長贈送平安鳥。圖／擷自羅東聖母醫院臉書

不僅如此，年輕人很厲害，在臉書社群廣傳「平安鳥」照片，還為牠畫上領結、髮結或帶到101大樓照相後PO上網，寫著「平安鳥飛到101」還有「平安鳥飛到澎湖」、「平安鳥飛到德國」、「平安鳥飛到埃及」，全世界都有到處「平安鳥」的影像！有幾萬隻「平安鳥」都在幫聖母醫院募款，這真的是上帝在做工。

相關影音

其他影音連結

2012年6月20日羅東聖母醫院．吳念真．募款記者會

2013年10月11日吳念真請大家一起幫忙羅東聖母醫院

2011年7月8日聖母醫院募款 吳念真拍廣告－民視新聞