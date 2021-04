帛琉總統惠恕仁訪問台灣,美國駐帛琉大使的隨行引起外界注意。對於這個不尋常做法,有觀察人士認為,這是拜登政府在延續川普政府支持台灣鞏固邦交的政策。與此同時有報導說,拜登政府準備發布一份指南,放寬美台外交官的接觸,其中包含川普政府已經做出的一些改變。

《金融時報》星期二(3月30日)獨家報導引述一名熟悉內情消息人士的話說,拜登政府預訂發布新的指南,放寬對美台外交官接觸的限制,新的指南著重於鼓勵美國官員與台灣對口官員會面,而不是對這種接觸施加限制。

報導提到另一名知情人士說,大部分「美台外交官之間」的互動限制「將會消失」,但這位人士強調,儘管拜登不會恢復川普之前的美台官方接觸指南,但這種接觸仍然會有一些限制,包括在任何會議中展示台灣旗幟,「任何與主權有關的事情都是禁區。」

川普政府卸任前,時任國務卿的蓬佩奧宣布解除美台官方接觸的自我限制,候任國務卿布林肯在他的確認聽證會上說,他將重新審視國務院關於這種接觸的規範,希望為美台交往創造更多空間。

自蓬佩奧宣布廢除美台官方接觸限制後,美國駐荷蘭大使、駐日內瓦世貿組織臨時代辦、駐日本代理大使和駐伯利茲代辦都相繼與台灣派駐當地代表或大使見面。

今年1月才上任的惠恕仁訪台的目的是要啟動帛琉與台灣之間的「旅遊泡泡」,讓雙方人民在新冠疫情中無需隔離即可通過「無菌走廊」進行旅遊。不過在他的隨行成員中,美國駐帛琉大使倪約翰(John Hennessey-Niland)的隨行受到高度矚目,也引來北京當局的反應。

《華盛頓郵報》全球意見專欄作家羅金(Josh Rogin)星期二在全球台灣研究中心介紹他的新書:《天下大亂:川普、習近平及21世紀的博弈》(Chaos under Heaven: Trump, Xi and the Battle for the Twenty-First Century)討論會上,答覆美國之音關於美中博弈及倪約翰訪台意涵的提問時說,這就像「嬰兒學步」一樣,顯示拜登政府要延續川普政府的對台政策,但希望在做法上採取「更友好、更友善和更正常的雙邊方式」。

他說,拜登政府正在審視川普的所有政策,思考「哪些他們可以忍受,哪些應該丟棄,哪些有益處,哪些是可以作為交易的槓桿,這是一個非常複雜的過程。」

羅金認為,川普政府在協助台灣鞏固邦交方面的確取得了一些進展,但中國的壓力難以抗衡。他說:「最終中華人民共和國對這些國家施加的經濟脅迫和壓力實在太大,遠遠超過……就像以往是台灣會給我這些,中國會給我那些,但這種情形已經不再實際了,中國政府總是能提出更好的條件來賄賂和威脅。」

雖然美國官員能訪問台灣是好事,不過羅金認為,更有幫助的是真正實際的替代性支持,「要有一些東西能對這些國家展示,與台灣站在一起,以自由來對抗經濟脅迫,實際上對他們並不是絕路,而是可以帶來某種美國的支持,使這麼做不只是正確的事,也是對他們有利的事。」

前美國在台協會處長楊甦棣(Stephen Young)在接受美國之音採訪時說,倪約翰訪台的確是一個不尋常的做法,由於他是與帛琉代表團同行,他考慮的可能是太平洋島國的角度,「按說他應該得到華盛頓的同意,不過我無從得知他是否有這麼做。」

楊甦棣說,如果中國將此事「小題大做」,想要拉近關係的太平洋島國,如果他們為此痛批帛琉和美國,那也會使這些國家對中國更沒有興趣。

他說:「只要給中國人選項,他們通常會選擇壞的選項、最糟的選項,也就是大吵大嚷、怒氣沖衝,並大談原則等等。基本上他們會說,你做了我們不希望你做的事,沒允許你做的事,我們不高興。我認為,整個亞洲對這種做法都感到很煩。」