我在今年10月28日於民報發表專文〈 建議高端人士以及醫事人員可以開打第三劑高瑞疫苗！ 〉，截至昨天（11/24）為止，我國武漢肺炎疫苗第一劑的人口涵蓋率超過77％，第二劑的人口涵蓋率超過50％，這是疫苗接種的里程碑；展望未來，以下幾點建議：

1 .第一劑疫苗接種率在今年10月27日超過70％之後，花了快一個月的時間，人口涵蓋率才達到77％左右，表示大約已到國人願意接種的天花板了，未來仍應以80％為目標，繼續鼓勵國人接種；年齡小於12歲的兒童不接種疫苗，台灣是民主國家，每個人有每個人的想法，有些人猶豫不決，有些人三心兩意考慮再三，有些人想要躲在全體人口將近八成的疫苗涵蓋率所建立起來的群體免疫內獲得保護；未來仍應鼓勵國人勇於接種疫苗，接種疫苗保護自己也可保護他人；但可以預期的是最後我國第一劑的人口涵蓋率大約在80％左右。

2.目前的重點仍應放在卯起來打第二劑，因為疫苗充足，要注意不要讓疫苗過期而浪費，國人當感恩惜福，世界上仍然有許多比較落後的國家，其人民沒有充足的疫苗可以接種。

3.武漢肺炎疫苗是全新的東西，就醫學和公共衛生政策而言，幾乎沒有一項施打方式禁得起最嚴苛的吹毛求疵的檢驗，但醫學界研究疫苗已有百年歷史，大家不必過度恐慌，原則上，不必過份擔心疫苗混打的副作用，疫苗混打非常可能利大於弊；在公平合理和可執行性的考量前提之下，可以盡量給民眾自由選擇疫苗混打的權利。

12月起應可開打第三劑

4.指揮中心好像規劃明年1月才開打第三劑，稍嫌太過謹慎！今年的農曆春節在1月底2月初，加上指揮中心又改入境旅客隔離14天為7加7，包括我在內的許多醫療人員對國人守法的信心嚴重不足，全台灣的醫療人員大家都剉咧等！強烈建議12月起就開打第三劑，建議可以高端疫苗先行，針對接種第二劑已經超過12至13週（三個月）的民眾，有意願接種高端疫苗為第三劑者，隨到隨打！高端疫苗為國産疫苗，讓願意接種的民眾先打，因為想打的民眾幾乎都能打到，沒有有限資源排他性的問題，至於不想打的民眾也沒有強迫一定要打第三劑。

至於其他國際三大疫苗：AZ、莫德納和輝瑞BNT，因為是國外進口，資源有限，是否開放混打？如何混打？第三劑疫苗接種期程？又遇到農暦新年公務人員放假，有許多大大小小的細節需要指揮中心好好研究，原則上希望能夠在農暦春節之前就建立起防疫人員、醫療人員和高危險民眾的第三劑疫苗防線。

國外很髒，台灣很乾淨，我國從未鎖國，我國是將病毒拒於國門之外，說台灣鎖國的人其實是自己將自己的眼睛和心靈鎖上了，所以才看不見美麗的國家台灣如此成功的防疫成就，真的非常悲哀！台灣有這樣的政客和民眾，也是台灣的悲哀！