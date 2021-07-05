李明亮，1936年6月26日，出生於台南歸仁鄉，他父親曾擔任糖廠的廠長。他自小成績優異，台南一中初中畢業保送高中部，高中畢業又保送台大醫學院醫學系。1962年台大畢業後前往美國杜克大學接受小兒科住院醫師的訓練，之後又攻讀邁阿密大學生化學及分子生物學的博士學位，專門遺傳學的研究，並赴英國劍橋大學MRC分子生物研究所擔任博士後研究員，之後他擔任新澤西州立醫科大學的小兒科副教授、教授及該校遺傳學科的主任。1993年當花蓮證嚴法師成立慈濟大學時，他獲邀回台擔任慈濟大學首任校長，而他的夫人廖雅慧台大外文系畢業，在美國邁阿密大學獲得英國文學碩士學位，也任教於慈濟大學並擔任證嚴法師的外賓即席翻譯。2000年陳水扁當選總統後，李明亮獲推薦出任衛生署長，在任內(2000〜2002年)他推動全民健保的重大改革，包括總額支付制度、健保IC卡、健保法的修訂及健保費率和部分負擔的調整等重大措施。但最令國人印象深刻的是他卸任後在2003年發生的SARS疫情侵襲台灣，整個抗SARS的防疫過程中，他扮演抗煞指揮官救火的角色，每天在電視鏡頭前鎮定的向國人報告疫情和防疫措施的畫面，留給國人深刻的印象！

SARS發生於2003年，是由中國廣州擴散到全世界的新型傳染病，起初由於不明其感染源，而病人出現發燒及非典型的肺炎症狀，死亡率高及高傳染率讓全世界引起了恐慌，尤其是照顧病人的醫護人員也很容易被感染，對於醫療照護體系更是極大的壓力。當台灣出現疫情後也曾經一度造成院內感染導致台北市立和平醫院的封院，而民眾的恐慌心理造成大搶口罩，一時間全台灣口罩供應不及的現象都令人驚慌，醫院的感控措施、隔離病房、負壓病房的不足，專責醫院的設置等等都是相當嚴峻的挑戰，幸好義大利籍的醫師（世界衛生組織的顧問）歐巴尼在越南的醫院，為病人採取檢體後在顯微鏡下發現了冠狀病毒是SARS的感染源，經過世界各國的防疫努力，終於使SARS的疫情被控制下來，台灣雖也受到坡及付出了代價，幸好尚未造成嚴重的犧牲，但是歐巴尼醫師不幸也自己遭受感染而付出了自己生命的寶貴代價。所以李明亮後來也為歐巴尼在台灣成立了｢財團法人歐巴尼紀念基金會｣，他自己擔任了董事長，他也在2009年出版了《走過SARS》這本書，內容有許多寶貴的抗煞內幕和史料。

李明亮還有一本重要的著作《台灣民主國郵史及郵票》，這是他旅美期間偶然發現一張台灣民主國郵票，引起他莫大興趣，為了尋找被台灣人遺忘的歷史記憶，1995年他還跑遍大英博物館，外交文獻館及哈佛大學燕京圖書館與普林斯頓大學圖書館等地方，搜尋資料後在台灣民主國獨立的一百周年後，出版了這本有趣的史書，也榮獲台灣郵展及亞洲郵展的金牌獎，更在2001年榮獲英國郵展每十年一次的金牌獎，可見他作學問認真的態度。2013年他也出版了《輕舟已過萬重山：四分之一世紀的生命及思想》算是他的生命經驗與回憶錄。李明亮還有一項養身的功夫就是熱愛古典音樂，他小時候就學小提琴，50歲以後又愛上大提琴，他說音樂是他最好抗壓的治療師，一直到85歲了，他還保持健康的身體和對音樂的熱愛！



李明亮著作《台灣民主國郵史及郵票》與《輕舟已過萬重山：四分之一世紀的生命及思想》。圖／擷自網路，民報合成

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集