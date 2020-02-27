瘟疫是人性大考驗，也是愛國的選擇題，你愛你的命？還是更愛國？或者愛錢？聽其言行，就知道一二了。

台灣的「武漢肺炎」確診病例，來到32個，證明一件事：中台之間來往如此密切，社區感染已經無法避免，感染多寡，只是時間問題，有人建議，現在是宣布中台斷航時候了，但是，斷航不足於解決感染，如果確診的台商，或無症狀台商，想要從第三地轉進台灣，管理上還會增加更多麻煩，政府可以宣布不接納中國護照身分者入台，但是，政府不可以拒絕自己國民入台，這是最簡單的道理，所以，斷航不能隨便決策。

根據統計；台商台幹在中國約40萬人，扣除尚未進入中國開工的台商，至少還有30萬人在中國各地，很多台幹抱怨老闆逼著開工，在保命或者保工作兩難下，有六成三的台幹選擇辭職，24日，重災區武漢政府突然以17號命令，暫停封城4小時，外界估計；是給台商和權貴，以及非武漢人離開武漢機會，所以，很多武漢台商可能會趁機，轉往最近的成都，然後轉機回台。

所以，誠懇建議「中國國台辦」，應該以這次「武漢瘟疫」，作為是否發給中國居住證的考試題，那些遇到傳染病，就不相信祖國擁有強大的醫療能力的台灣人，未來應該拒絕他入境中國，還有那些每天高喊「我是中國人」，我愛中國的人，在西門町大搖祖國國旗的人，現在遇到傳染病，全部閉嘴了，男女黃安，邱某人，白眼狼，黃女士，一個一個安安靜靜躲在台灣，安靜在人群裡排隊買口罩，這些人要不是假裝愛中國，否則就是蛇鼠兩端，始亂終棄，否則為何沒有一起共赴國難，因為，習同志說；「中共建國以來，最大的危機時刻已經到來」。

假裝很愛中國，一頂戴了一百多年的中國帽子，帽子早已經破了，老了，連帽子都捨不得丟掉，可見此黨愛中國，勝過愛台灣，現在正忙著選黨主席，可惜因為「武漢包機」事件胡亂惡搞，被拆穿是買辦行為，根據2月24日台灣民意基金會公布的調查；中國國民黨一下子支持度，只剩下12.5%，選黨主席固然重要，但是，把中國帽子脫掉更重要，否則如何為那頂帽子自圓其說？讓人恥笑；中國國民黨既不敢反攻大陸，也無力解救受瘟疫荼毒的人民於水火，也不敢共赴國難，那這個黨還帶著中國帽子，很顯然已經不合時宜。

國民黨帶中國帽子進退失據

30年前的中國六四民運興起，曾有人建議中國國民黨，保握最佳反攻大陸時機，很可惜，錯過時間不打緊，卻演變成一場資助共匪經濟壯大的爛戲，把共匪養大養壯，更會貪汙，更會傷害中國人，現在，上帝再度打開第二次窗，中國國民黨應該怎麼辦？

等待這些懷抱中國情懷者共赴國難，等不到，卻等出一位號稱綠營醫師大老，聽說要組成抗疫醫療團隊，去支援中國，消息一出，沒有人讚聲，開罵倒是不少，如果訊息是真的，那麼這位老兄用這樣的方法消遣中共，用心夠毒辣，因為，台灣政府已經宣布醫護人員暫時管制出國，台灣的社區傳染剛剛開始，未來恐怕醫護人員會出現不足，所以，在這個當下，還搞支援中國抗疫活動，口惠大於實際，也是白講一場，但是，對中共的玻璃心卻是最大傷害。

一位人在北京的台商，請國策顧問劉進興轉交一封信說；「我住的社區，就在西城區，一天裡看到3具屍體被抬出去，說不害怕是假的，但是，我選擇留在中國，因為擔心自己回台灣的旅途中，不小心把「武漢病毒」帶回家，為家鄉的人帶來困擾，今天，自己選擇在中國討生活，就要認命，或許有可能客死他鄉，但是，請台灣政府好好守護台灣，保護我的家中老小，免除我的擔心，那樣就足夠了」。

瘟疫蔓延以來，看到很多人性假面，自私，貪婪，假裝公義，以及政客的無恥，但是只有這封信，讓我深深感動了，這位台商決定留在中國，至少替強大祖國的偉大醫療留了面子，也寬容了正在努力抗疫的台灣醫護界，一個最微小的決定，卻可以一次愛兩個國家，聰明啊。