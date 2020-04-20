美中從去年貿易戰爭，打到今年的瘟疫戰爭，還因為甩鍋問題，牽扯出中國大外宣的媒體戰爭，美中兩國相互驅逐對方媒體之後，政府的發言人隔空交火，戰火從沒停過，沒想到，在川普對香港「鳳凰衛視」記者發火的時候，中國「東方衛視」的駐白宮記者張經義，也因言惹禍，捲了進來，甚至還驚動台灣政府，演變成「兩個中國」的老問題。

我不認識張經義，去年他寫了一本「白宮義見」，在他書中的序言中，張經義引用川普的話描述川普，這句話，取自川普年輕時所寫的「交易的藝術」，文字如下，「你不能騙人，至少不能長期騙下去，你可以做完美宣傳，利用各式各樣媒體，還可以誇大其辭，但是，如果你遲遲不兌現，人民終將會覺醒過來」，這句話雖沒有直接批判川普是大說謊家，至少暗示川普是民粹總統，開選舉支票大王，沒想到上周在白宮記者會上，目前是記者團代表的張經義，面對川普詢問，介紹自己的時候，居然省略過自己工作的上海文廣集團公司，旗下的「東方衛視」，大剌剌說：「來自台灣」，但是，說來自台灣，是陳述個人背景，沒甚麼不對，但是工作上，他應該加一句，目前服務上海的「東方衛視」，張目前的職位是美國新聞中心主任，算是年輕一輩的新聞先鋒，張如果加上自己的工作單位，就比較完整，不會給人話柄，但是，隱瞞「東方衛視」，我猜想，張是為了取巧，因為川普為了中共驅逐美國媒體，兩國關係鬧很僵，張經義不想去觸霉頭，或者說自己是台灣人，可以贏來好感也說不定，結果這一句話，引來中台網民網路大戰，張經義兩邊不討好，這就暫時不說了。

武漢瘟疫爆發以來，中台兩國更加牽扯不清，台灣送口罩，中國就說台灣屬於中國，兩國是一國，中國賣劣質口罩被抓包，就說是台商幹的，這時候，台灣又獨立了，台灣人很累，很無言。

川普一聽來自台灣，顯然內心震動了，因為長期以來，沒聽過台灣媒體了，後來知道根本是共黨媒體，一時間川普火氣來了，大罵張經義是說謊者，甚至要求幕僚立即把張經義趕離白宮，美國保守派媒體還加油添醋說，「為何中共特務可以自由進出白宮」？一場波及台灣的風暴就引發了。

川普對中國媒體懷戒心

張經義從年輕時，努力想幹記者，到中東學習阿拉伯語，又在紐約大學讀國際關係，在美國生活期間，吃足苦頭，他在書中形容自己在紐約的租屋，小小夾板屋住處，不時被火車和飛機聲音驚醒，但是，意志力克服惡劣環境，張經義畢業後，到處投擲履歷表，給張經義人生第一份記者工作的，卻是「世界日報」，這是北美最大的華文報紙，1976年，台灣聯合報系的王惕吾創辦，紐約和舊金山同步發行，在1990年之前，這份報紙被歸納為「反共報」，報頭上也以中華民國計日，報導內容中，台灣消息多過中國消息，1990年之後，報頭才改為西元紀年，隨著海外華人「中國派」大於「台灣派」，中國勢力在經濟上崛起，世界日報報紙言論風格，也慢慢轉向，中國消息也大大增加，可以看出已經從反共變成親共或者親中，報社聘任來自中國的華人移民，也越來越多，2008年，張經義進入世界日報，從周刊記者，提升到全國版記者。2010年，張經義加盟香港鳳凰衛視，終於可以拿麥克風，2011年派駐白宮，甚至在31歲就變成白宮記者團記者，這項殊榮並不容易，尤其是有語言障礙的華人，10年的白宮記者歷練，是張經義實現夢想的時代，但是，川普上台後，白宮和媒體間的關係，越來越糟糕，一方面是網路時代假訊息作怪，一方面是中共大外宣，已經登堂入室，中共企圖左右美國社群，所以撒大錢爭奪媒體話語權，川普對報導不利於他的新聞，總是以假訊息對待，而中共在美國的媒體，就是以攻擊川普為任務，這也是川普看到中國媒體，反應特別激烈原因。

根據兩岸關係條例第33條第2款規定，張經義跑到中共中宣部所屬「文廣集團」的東方衛視任職，本身當然違反法律，但是，長期以來，台灣政府樂當鴕鳥，一真一假兩個中國「岸來岸去」，對這種不三不四的法律，一直缺乏執行的意願，中台關係還算緩和的時候，大家一起喝華人醬缸文化，混稀泥，大家一起務虛，都不想務實捅破，一旦緊張翻臉了，就開始嚴格起來了，歸根究底，中台兩國都不願接受「兩個中國」的事實，中國想吃掉台灣，台灣也做白日夢，以為真的某年某月某日，民主真的戰勝獨裁，中國人民真的會揭竿起義，保護國民黨軍隊回歸故里，這個美夢也隨著台灣民主化，換黨執政，越來越不可行，如若，真的有那一天，中國人真的想過民主自由生活，把中共政權推翻了，務實一點來看，也不是台灣政府可以介入的時候。

話說回來，張經義事件也凸顯台灣媒體的窘境，台灣所謂中華民國，還沒有被踢出聯合國，至少還有中央通訊社，可以派出記者在全世界各個地方駐點露臉，現在，這些駐點幾乎被中共國取代，到了1979年，台美斷交後，連美國的台灣記者，也日漸消失，這是政治現實問題，說白了，就是金錢，你想想看，想要派一位駐白宮記者，一年要花掉多少預算，要跟著總統身邊趴趴走，沒有錢根本辦不到，這就是現實問題，也是政治問題，連台灣最大的自由時報也沒這種本錢，所以「楚才晉用」，其來有自。

張經義是否加入共產黨，才能擁有那份工作，那是另一回事，如果陸委會還繼續泡在兩岸的醬缸裡，不重新審視中國和台灣關係，到底是一國還是兩國？這種「岸來岸去」的法律，遲早會出問題。