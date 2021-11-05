今年是作曲家郭芝苑(1921-2013)百年誕辰，《郭芝苑作品展》今5日（五）起在衛武營音樂廳藝術迴廊展出，《大師風華-郭芝苑百歲冥誕紀念音樂會》則將在12月5日（日）舉行。鋼琴家葉綠娜4日在衛武營記者會現場演奏郭芝苑老師的著名作品《小協奏曲-為鋼琴與絃樂隊》。

「衛武營去年啟動與國立傳統藝術中心臺灣音樂館三年合作計畫，透過推廣臺灣作曲家系列活動，來連結過去與現在的藝文能量，讓下一代更認識臺灣的音樂作品及文化。策展人顏綠芬教授撰文《大師風華-郭芝苑百歲冥誕紀念音樂會》節目介紹。

顏綠芬指出，郭芝苑出生於日本時代的苗栗小鎮苑裡。14歲即往日本東京求學，青年時期為傑出的口琴演奏家，立志成為音樂家。後考上日本入東洋音樂學校主修作曲；戰後回臺，勤於創作，中年再度赴日本大學藝術學部深造三年。郭芝苑所創作的《交響變奏曲 — 臺灣土風為主題》是第一首臺灣人創作、在國內首演，並且在1956年與美國文化交流的音樂會中演出的交響曲。

1973年他受聘於省立交響樂團（今國立臺灣交響樂團）研究部至退休，創作了多首民族風格的管絃樂曲。曾獲國家文藝獎、吳三連文藝獎、行政院文化獎、總統二等景星勳章等，並獲靜宜大學頒贈榮譽博士。郭芝苑的一百多首歌曲(如《紅薔薇》1953、《淡水河畔》1997)精緻、優雅又充滿鄉土氣息，管絃樂代表作有《回憶》(1961，定稿1973)、《小協奏曲 — 為鋼琴與絃樂隊》（1972）、交響組曲《天人師 — 釋迦傳》（1988）等。

被譽為「臺灣現代民族音樂之父」郭芝苑將深愛的臺灣化為旋律，不僅能創作童謠、流行歌及電影配樂，甚至還能創作傑出的管絃樂曲、協奏曲、歌劇等，他的樂曲類型廣泛而多元，每一個作品都充滿了濃厚的臺灣味，是全方位的作曲家。郭芝苑自小接觸北管、南管與歌仔戲，進入中學後接觸到西方樂曲，赴日留學後，縱使在學習樂器的路途上並不順遂，卻開啟他的作曲人生，受到前輩江文也的影響，開始致力於臺灣民族音樂創作，是臺灣第一位完成正歌劇、第一位發表管絃樂曲以及第一位發表鋼琴協奏曲的作曲家，在臺灣音樂史上，扮演著相當重要的角色。

2021臺灣作曲家系列《郭芝苑作品展》將展出這位臺灣樂壇大師的珍貴樂器、文物、書信、手稿及樂譜等，呈現他透過音樂展現的堅毅、溫暖、才華，以及他對鄉土的感恩與愛。創作生涯超過一甲子的郭芝苑，歷經天生彎曲的手指、父親早逝、戰爭摧殘與殖民政權的壓抑，卻依舊能堅持創作，以優美的旋律記錄臺灣歷史，著實令人敬佩。透過展覽，讓大眾更能理解郭芝苑對於創作永遠不減的熱情，就如同他所說的「作曲家是一輩子的，一輩子不退休的。」那樣的堅定。此次作品展集眾人之力完成，除了長期投入臺灣音樂研究的學者顏綠芬擔任策展人梳理策展脈絡之外，也藉由郭芝苑親友、國立傳統藝術中心臺灣音樂館、郭芝苑音樂協進會及苑裡掀海風等多個單位大力協助提供珍貴文物，始得以成就此次展覽。

12月5日（日）即將在衛武營音樂廳演出的《大師風華－郭芝苑百歲冥誕紀念音樂會》，由衛武營國家藝術文化中心、國立傳統藝術中心臺灣音樂館及國立臺灣交響樂團共同主辦，邀請指揮鄭立彬帶領國立臺灣交響樂團攜手知名鋼琴家葉綠娜，共同演出郭芝苑重要作品，包含取材自臺灣民間音樂的管絃樂曲《三首臺灣民間音樂》；A調交響曲《唐山過臺灣》；旋律帶有臺灣小調色彩且具現代感，利用鋼琴與絃樂隊所呈現的《小協奏曲》；對於原住民音樂抱持尊重和極大的想像空間的狂想曲《原住民的幻想》以及表現兒時生活回憶的管絃樂組曲《回憶》，調性豐富而多元的音樂饗宴，引領聽眾走入臺灣音樂的時光迴廊，聽見臺灣的感動。相關展覽與演出訊息，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。