或許是因為人類對地球傷害太大，瘟疫來臨，好像對地球按了停止轉動的按鈕，世界彷彿已經靜止，就好像空蕩蕩的羅馬街道，旅人走避，落日映照著空無一人的古競技場廢墟，六百多年前歐洲黑死病畫面，再度回到眼前，同樣的羅馬場景，更厲害的「武漢瘟疫」，正在改變地球的生態。

六百多年前，那一場瘟疫，從1346年走到1353年，黑死病起於地中海，終於英倫三島，全歐淪陷短短7年，一百年前的西班牙流感1918年起於美國，短短三年，攻擊人類三次，全世界淪陷，包含南太平洋小島，1920年流感突然消失，這場流感死亡人數三千萬以上，中國和印度死亡人口高居前兩名，而這一場武漢瘟疫，跑得更快，散播場面更大，不到半年，全球已經112國家感染，何時會終結？死傷多少？尚未有定論。

前日，川普核酸檢驗報告出爐，證實陰性，美國股市鬆了一口氣，加上500億美元加持，道瓊指數免強穩住陣腳，但是，歐洲股市沒有回神，連歐盟經濟火車頭德國都在昏迷之中，已經債務纏身的南歐諸國，更不用說了，義大利為了向IMF借錢紓困，承諾樽節政策，大砍社福醫療預算，地區醫院關掉將近800間，去年，靠著中國百萬旅客入境，小賺一票，沒想到金主變成瘟神，武漢瘟疫來襲，醫療體系瞬間崩盤，死亡率直線上升，高齡老人從天堂跌落地獄，一但染病，只能被醫療院所拋棄，義大利開口向中國求助，放毒的人自己國家猶自顧不暇，現在倒變成救世主，身分轉換起起伏伏，未來的歷史，不知道要如何書寫這一段黑色悲慘的故事。

義大利的鄰居西班牙賣護照，從中國掏金的技術，也不惶多讓，為了從中國吸金，西班牙在地中海海岸打造中國別墅區，大量販售所謂「黃金護照」，無須坐移民監，即可以常住居留，吸引中國土豪入籍西班牙，現在，總理夫人也感染瘟疫，國門一夕關閉，歐盟本來一體，徹底實施無邊境主義，奉行全球化運動，唯獨英國為了經濟和外勞問題，公投結果終於決定脫歐，但是，實際的脫歐行動尚未開始，瘟疫卻已入侵，以英國公醫制度的效率，人民處理流感的態度，恐怕也無法阻擋這一波瘟疫的攻擊。

瘟疫衝擊經濟前景

瘟疫侵襲如同上帝的工程驗收，醫療資源首先接受考試，接下來就是經濟問題，這裡還涉及各行各業，如同骨牌效應，只要一種行業倒閉，其他行業也無法倖免於難，考驗經濟就是考驗政府的治理能力，如何在瘟疫期間，不讓人民餓肚子，否則接下來就是革命浪潮席捲，比較聰明的國家應該已經想到，未來可能的糧食缺乏，所以，也無須恥笑人民搶口罩，搶泡麵，道理簡單，保命而已，為了求生存，姿態好不好看，已經不重要，在瘟疫之下，貧富回到平等。

更糟糕的是，中國是「武漢肺炎」先發地區，卻自己先蓋牌，拒絕世界專家檢驗，以至於科學家無法正確估算病毒流傳的途徑和時間，無法掌握正確的瘟疫消滅時間，就像川普所言，「現在只能等待奇蹟出現了」。

如果瘟疫在6月之後消失，那麼全球的經貿受損，估算兩個季度，如果拖到年底，等於2020年整年泡湯，沒有現金流的企業活不下，大企業恐怕一樣完蛋，體質好的國家還可以度苦日子，體質不好的國家，肯定走向暴動革命一途，獨裁或民主國家，同樣無法逃脫劫難。

當全世界貿易失能，供需失調，家裡有一畝田，自產自食，將會是王道，當然，最好不要走到那一天，因為那一天就是電影所演出「世界末日」，美金沒用了，石油沒用了，食物和藥物最重要。

樂觀的科學家會說，等病毒變成流感，就變成每年來來去去的訪客，有抗體的人活下去，沒抗體就去打疫苗，但是，疫苗還要等一年，悲觀的科學家說，病毒會一直變化，永遠和人類同在，就算你打疫苗也沒有用，體質弱的先死掉，老人和慢性病患者首當其衝，地球人口會降低一半，這也是好消息，因為地球上人太多了，如果你不想死，那就必須學習和病毒一起生活，大家出門要穿上太空衣，戴上防護罩，握手和親臉，全部改為語音傳送，出國旅行改成在家看電視風景，這樣的日子會降臨嗎？