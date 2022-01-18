一群粗壯的男人，以戰士的姿態組成半月形隊伍：他們各個擺首怒目，握拳踏步，防守的隊伍生根似的固守在如地瓜形狀台灣島的底座上，在戰士的背後，好像有座永不被攻陷的城。木雕的標題上面寫著《蘭嶼戰士驅魔舞》，作者「林益千」。

林益千是生於台東長於台東的阿美族青年，從中學時代起就愛打棒球，現在是台東業餘棒球的打擊好手；不打球的日子，就拿雕刻刀敲打木頭，或者是潛水、射魚；當然啦！喝酒也是他的「最愛」之一。

輔仁大學體育系畢業後的林益千，當兵退伍後到台北討生活好幾年，當過飯店櫃台、裝潢工人、板模工人，三十一歲才又回到東部，跟隨阿美族傳統雕刻師的父親──袁志寬，學習木雕，在花蓮亞士都飯店事木雕設計三年多；繼而搬到台東馬蘭和知本兩地經營原住民木雕藝品店。

「那是1984年左右的事。一是厭倦，老是重複在傢俱上刻那些傳統浮雕會膩死的。二是刺激，每次看到台東文化中心展出的西部作品，就想試試看。三是研究，台東有幾位藝專畢業的青年常常聚會，交換創作經驗和藝術圖書。還年輕嘛！總是要多方面試試看。」

為了創作的發展，林益千曾到屏東三地門和台東大武、太麻里去觀摩排灣族的傳統木雕；接著又就近到蘭嶼島作木雕構思新路。

1986年4月在台東文化中心舉行「蘭嶼之旅木雕系列展」是林益千首次的創作發表會。



《阿美族的三代家庭》木雕，65*78*29cm，1996。圖／蘇振明提供

「我自己是阿美族的後代，蘭嶼是台東縣內的一個部落，蘭嶼的達悟族生活純樸，是現存台灣原住民最具文化特色的一個族群，所以我選擇了蘭嶼的漁獵風俗題材來創作。藉著達悟族人的捕魚、刻舟、飛魚祭、驅魔舞，來表現生命的力與美，並凸顯當今原住民文化發展的問題。」

「排灣族的雕刻很有味道，但大部分都是浮雕或傢俱工藝；我認為藝術性的木雕，應該以圓雕形式比較有感動力。我也比較重視作品的精神內容，要看起來有味道，那就要誇張一點，不能寫實，這樣比較有力量！」



《阿美族的男舞者》木雕彩繪，137*62*38cm，2002。圖／蘇振明提供

林益千的木雕創作，既不寫實也不唯美，傾向於「表現主義」的風格，他藉著台灣各原住民的生活題材，透過刀斧與木頭的劈鬥，讓木頭的細胞在扭曲的形體中吶喊，唱出原住民純真與強韌的生命之歌，呈現了文明衝擊下原住民生活的無奈，也反映了林益千個人粗獷豪邁的男性情懷，是當代台灣原住民木雕的新表現。

林益千具有卑南與阿美族的雙重文化血統，曾擔任過棒球、壘球裁判。閑餘經常打獵、潛水捕魚。年輕時跟隨阿美族父親參與亞士都飯店的原民雕刻三年，看過朱銘的作品後開始思索如何跳脫傳統原住民木雕的巢臼。



《扛木材的原住民》木雕。圖／蘇振明提供

當林益千將木雕視為藝術創作行為時，他一方面想掙脫傳統原民雕塑的圖騰制約；另一方面則想透過簡潔有力的刀法，表現個人化的生命思維。90年代開始有個人作品發表，首開台東原民木雕的創作風氣，因此台東的年輕原民雕刻者尊稱林益千為「益師」。



《歸途的夫妻》木雕，男:59*25*24cm、女:58*23*21cm，1999。圖／蘇振明提供