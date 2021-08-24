美國證交會主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）7月間要求中國公司在美「暫停」首次公開募股，並在這些問題上尋求更大的透明度。圖／擷自Gary Gensler推特影片

美國證券交易委員會（SEC）向尋求在紐約上市的中國公司發布新的披露要求，加強投資者對中資公司的風險意識。

路透社獨家報導說，一些中國公司現在已經開始從美國證交會收到詳細的指示，要他們加強披露首次公開募股（IPO）時有關利用被稱為「可變利益實體」（VIE）的離岸架構的信息，以及中國當局干預公司運行對投資者的影響和風險。

美國證交會主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）7月間要求中國公司在美「暫停」首次公開募股，並在這些問題上尋求更大的透明度。在證交會宣布凍結後，中資公司在美上市活動戛然而止。2020年頭七個月，中國公司曾利用美國股市的飆升而在美國上市，金額達到了創紀錄的128億美元。

路透社引述證交會的信函：「請描述這類公司架構如何可能影響投資者及其投資價值，包括合同安排的有效性如何及為何可能不如直接擁有，以及該公司執行安排條款時可能會產生重大成本。」

根據這份信函，證交會還要求中國公司披露「投資者可能永遠也不會直接擁有該中國營業公司的股本利益」。很多中國公司的VIE在開曼群島等避稅港註冊。詹斯勒已表示，在資金如何通過這些實體流動的問題上，存在太多的問題。

消息人士告訴路透社，證交會列出了與中國監管部門干涉公司數據安全政策有關的風險，並要求披露。上個月，就在滴滴全球股份公司在美國隆重首次公開募股的幾天後，中國監管部門勒令這家汽車共享巨頭停止新用戶註冊，隨後中國當局對技術和私人教育輔導公司展開了打壓行動。

證交會還要求一些公司就他們向美國監管部門做會計信息披露時未能符合《外國公司問責法案》的情況披露更多信息。到目前為止，中國一直拒絕讓美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審議在美上市的中國公司的審計報告。

這是美國監管部門針對中資公司採取的最新舉措。多年來，這些中國公司由創始人嚴密控制，不願意接受美國的審計標準，並拒絕改進公司治理，讓華爾街感到懊惱。