美國國務院國務卿蓬佩奧12月7日發布聲明，制裁全國人大常委會的14名副委員長，懲罰他們在人大常委會決議剝奪香港立法會4位民主派議員的資格。圖／擷自美國國務院flickr

美國國務院12月7日上午發表聲明，宣布對中共操控的全國人大常委會的14名副委員長進行制裁，懲罰他們在人大常委會決議剝奪香港立法會4位民主派議員的資格。

繼之前美國就北京在香港強推「港版國安法」制裁中港高官之後，美國政府再次制裁中共官員。此次被制裁者都是人大副委員長，包括王晨、曹建明、張春賢、沉躍躍、吉炳軒、艾力更‧依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。

由國務卿蓬佩奧發布的聲明說，這些被制裁者及其家人將不得前來美國，他們受美國司法管轄或由美國人擁有或控制的資產將被阻攔（blocked），美國人將被禁止與他們有任何交易。

國務院的聲明表示，美國政府週一採取的行動強調，美國將繼續與盟國及夥伴合作，追究北京破壞對香港自治承諾的責任。美國再次敦促北京遵守其國際承諾，傾聽許多譴責北京行為的國家的聲音。

稍早前，中國外交部發言人華春瑩週一在回應有關美國準備制裁涉及取消香港立法會議員資格的中國官員的報導時稱，「中方一直堅決反對、強烈譴責美方借香港問題干涉中國內政、對中方人員進行所謂制裁，我們已就此多次向美方表明嚴正立場並作出正當、必要回應」。

華春瑩辯稱，取消香港立法會議員資格是全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法有關規定，「是堅持和完善'一國兩制'制度體系的必然要求」。

此前，路透社報導，川普政府最快會在星期一宣布對中國和香港官員實施新一輪制裁，可能多達14人，包括中國全國人大常委會、中共及香港政府官員，制裁的手段包括凍結資產和禁止一些金融交易。

早前有報導表示，美國總統川普不滿港府取消4名民主派議員的資格，將繼續制裁中港官員。

彭博社週一在轉發路透社的報導時表示，川普總統今年7月曾向幕僚表示，不希望進一步升高與中國的緊張關係，並暫時排除制裁中共高層高官的可能性。

但熟悉內情的消息人士匿名表示，此前，白宮已擬定一份包括韓正在內的高官名單。韓正是中共中央政治局常委、國務院副總理。

報導表示，比韓正更高層級的目標將會是中共黨內第3號人物、全國人大常委會委員長栗戰書。由栗戰書領導的全國人大直接負責中共近半年來對香港實施的多數廣泛引起爭議強制措施，包括「港版國安法」。

中國人大常委會11月11日授權港府以「危害國家安全」等理由，取消4名香港泛民議員的資格。隨後，立法會全體泛民議員集體辭職，以示抗議，使由親中派控制的香港立法會完全成為港府及中共的橡皮圖章。

美國、澳大利亞、加拿大、新西蘭外長和英國的外長此後發表聯合聲明，批評北京在香港實施國家安全法並推遲立法會選舉後，又用新規則取消香港立法會議員資格，進一步損害了香港的高度自治、權利和自由。

白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）當時還保證美國將對這一事態發展採取進一步行動。

香港民主派人士說，全國人大取消議員的資格是香港黑暗的一天，證明「一國兩制」已不復存在。

港媒援引香港權威法律界人士、港大法學院教授陳文敏的話說，人大常委會的做法無法無天，因為根據基本法第79條規定，議員喪失資格的決定需要得到立法會三分之二的通過。

在北京和香港當局6月底強推國家安全法之後，川普政府今年8月對香港特首林鄭月娥等11名中港官員實施制裁，指他們積極參與了北京推動的損害香港自由和民主的行動。

上個月，美國再指定4名北京和香港官員為制裁對象，指責他們與實施國安法和「威脅香港的和平、安全和自治」有關。

香港特首林鄭月娥稍早前在接受媒體專訪時承認，美國實施的經濟制裁對她和家人產生了影響，稱她現在要以現金方式領取薪水，但表示自己能為國家安全效力，是她的「榮譽」。

北京和香港官員否認打壓，辯稱「港版國安法」是讓香港這個國際金融中心恢復安定的必要法律。香港去年6月起歷經半年多的大規模反對逃犯條例修訂及爭取民主的反政府示威抗議活動。

北京今年5月強行宣布制定「港版國安法」，並由中共操控的全國人大常委會6月30日通過，當晚公佈並在香港正式施行，對中國政府廣泛定義的「顛覆國家政權」、「分裂國家」、「恐怖活動」及「勾結外國勢力」等加以嚴懲，最高刑罰為終身監禁。